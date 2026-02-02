Auf den markierten Feldern stehen originale schwarze Schachfiguren so, dass keine irgendeine andere deckt (betrifft auch den schwarzen König). – Auf welches freie Feld muss noch der wK eingesetzt werden, damit Schwarz am Zug einzügig patt setzen kann?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Schwarz: Kd2, Df3, Tb1, Tg8, La4, Lh4, Sa2, Sa5, Bh2, Bc5, Be5, Be6, Bh6, Ba7, Bc7, Bh7. Weiß: Ka6. – Schwarz zieht nun sSa5-c6 patt. – Der letzte weiße Zug war wKb5-a6 aufgrund wLb3-/xa4+. Insbesondere kann der sSa5 nicht auf a7 eingesetzt werden (und sB auf a5), da dann der wK zuletzt nicht gezogen haben konnte. Das Gleiche gilt für den Versuch mit wKc4 (und sSa7).