Das Jahr 2026 markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Verbandes der deutschen Jugend Kasachstans: 30 Jahre seit seiner Gründung. Der Verband wurde im Februar 1996 ins Leben gerufen, indem er die Klubs der deutschen Jugend in ganz Kasachstan vereinte.

Es war und ist das Ziel des Verbandes, junge Menschen bei ihrer Selbstverwirklichung in verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen und ihre Konkurrenzfähigkeit unter Wahrung der ethnischen Identität zu stärken. Alljährlich werden im Jugendverband Projekte umgesetzt, die den Zusammenhalt der Jugend fördern, das Erlernen und Vertiefen der deutschen Sprache unterstützen, die Geschichte und Kultur der Deutschen in Kasachstan bewahren, aber auch die soziale Verantwortung entwickeln und partnerschaftliche Beziehungen zu anderen Jugendorganisationen ausbauen.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wurde ein Wandkalender herausgegeben, der seine Geschichte und Entwicklung eindrucksvoll widerspiegelt. Auf den Seiten des Wandkalenders sind sowohl Abbildungen von Persönlichkeiten zu sehen, die an den Anfängen standen und maßgeblich zum Aufbau der deutschen Jugendbewegung in Kasachstan beitrugen, als auch von den heutigen Führungskräften, welche die Traditionen fortführen und neue Impulse setzen. Somit verdeutlicht dieser Kalender im Jubiläumsjahr die Kontinuität der Generationen, würdigt den Beitrag jedes Einzelnen zur Entwicklung der deutschen Jugend und möchte neue Mitglieder zur aktiven Mitgestaltung ermutigen.

Der Kalender wurde bereits an regionale Gesellschaften und Partnerstrukturen verteilt. Er ist mehr als ein Zeitmesser: Er steht für Gemeinschaft, Erinnerung und das Engagement der Jugend für den Erhalt ihres kulturellen Erbes.

DAZ