Wenn wir über die Zukunft der deutschen Sprache in Kasachstan sprechen, sollten wir von einer einfachen Frage ausgehen: Welche Möglichkeiten eröffnet Deutsch den jungen Menschen in unserem Land?

Deutsch ist seit Jahrhunderten mit der Geschichte Kasachstans verbunden. Menschen deutscher Herkunft haben ihre Sprache, Kultur und Traditionen über Generationen hinweg bewahrt. Dieses Erbe bleibt wichtig. Heute wächst daraus eine weitere Aufgabe: Deutsch soll für junge Menschen unterschiedlicher Herkunft als Fremd-, Bildungs- und Berufssprache attraktiv sein.

Dafür gibt es gute Gründe. Nach Angaben des Auswärtigen Amts erreichte der deutsch-kasachstanische Handel 2024 etwa 9,5 Milliarden Euro. Rund 400 deutsche Unternehmen sind in Kasachstan vertreten. Neben diesen wirtschaftlichen Beziehungen bestehen Hochschulpartnerschaften, Austauschprogramme und gemeinsame Forschungsprojekte. Sie schaffen konkrete Gelegenheiten, Deutsch anzuwenden.

Wie können wir diese Möglichkeiten besser mit unserem Bildungssystem verbinden? Wie gewinnen wir Schülerinnen und Schüler für Deutsch? Und wie sorgen wir dafür, dass sie die Sprache nach dem Schulabschluss weiterlernen können?

Die Antwort liegt aus meiner Sicht in einer langfristigen Strategie. Sie muss auf den vorhandenen Erfahrungen aufbauen und Schule, Hochschule, Lehrkräftebildung und berufliche Praxis miteinander verbinden. Ich möchte dazu ein Entwicklungsmodell mit sieben Schwerpunkten vorstellen wie auf dem Bild gezeigt. Im Folgenden möchte ich auf die einzelnen Problembereiche näher eingehen und sie nacheinander betrachten

Deutsch in der Schule stärken

Der erste Schwerpunkt ist die Schule. Hier entstehen die Grundlagen für alles Weitere: Interesse an der Sprache, erste Erfolgserlebnisse und die Bereitschaft, über mehrere Jahre zu lernen.

Englisch nimmt im Bildungssystem eine starke Stellung ein. Deutsch sollte deshalb als zusätzliche Möglichkeit vermittelt werden, die Kenntnisse in Kasachisch und Englisch ergänzt. Eltern und Jugendliche müssen erkennen können, welche Bildungswege und beruflichen Perspektiven mit dieser weiteren Sprache verbunden sind.

Ein sinnvoller Ansatz ist Deutsch als Wahlfach oder zweite Fremdsprache möglichst ab Klasse 3. Dass ein früher Beginn praktisch möglich ist, zeigen mehrere Schulen. Am Gymnasium Nr. 5 „Tandau“ in Kokschetau und an der Waldorf-Orientierungsschule in Uralsk wird Deutsch von Klasse 3 bis 11 unterrichtet. Am Gymnasium Nr. 1 in Kokschetau beginnt das Angebot in Klasse 3 zunächst als außerschulische Aktivität; ab Klasse 5 gehört Deutsch zum regulären Lehrplan.

Auch das Schokan-Ualichanov-Schul-Gymnasium in Schachtinsk bietet unterschiedliche Zugänge: Deutsch kann dort ab Klasse 3 als erste und ab Klasse 5 als zweite Fremdsprache gelernt werden. Für den frühen Unterricht stehen zudem zugelassene Lehrwerke zur Verfügung. Die veröffentlichte Lehrmittelliste des kasachstanischen Bildungsministeriums nennt für Klasse 3 unter anderem „Deutsch für Kasachstan“ und „Die Deutschprofis A1.1“.

Die Förderung aber sollte weitere allgemeinbildende staatliche Schulen erreichen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Der allgemeine Schulüberblick lässt heute die Schule Nr. 11 in Aktobe, das Gymnasium Nr. 10 und das Lyzeum Nr. 12 in Öskemen, die allgemeinbildende Mittelschule Nr. 39 und Nr. 36 in Pawlodar, das Gymnasium Nr. 97 und die Schakarim-Mittelschule in Karaganda, das Gymnasium Nr.1 namens Puschkin und Lyzeum-Internat Nr.1 „Bilim-Innovatsia“ in Schymkent, Gymnasium Nr.27 in Almaty, sowie die Gymnasien Nr. 91 und Nr. 5 in Astana betonen. An einem Teil dieser Schulen reicht das Deutschangebot von Klasse 5 bis 11, wie z.B. in den Schulen von Karaganda. Diese Erfahrungen bieten Ansatzpunkte für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Regionen.

PASCH kann dabei eine wichtige Unterstützung leisten. Zugleich sollten wir beachten, dass auch staatliche Schulen zum PASCH-Netzwerk gehören. Entscheidend ist, wie ihr Wissen und ihre Kontakte weiteren Schulen zugutekommen können.

Besonders wichtig ist der Zugang außerhalb von Astana, Almaty und anderen großen Städten. Die St.-Lorenz-Schule in Korneewka in Nordkasachstan und das schon betonte Schokan-Ualichanov-Schul-Gymnasium in Schachtinsk zeigen, dass früher und vertiefter Deutschunterricht auch in ländlichen Gebieten und kleineren Städten möglich ist.

Solche Schulen könnten regionale Zentren bilden, an denen Lehrkräfte hospitieren, Materialien austauschen und gemeinsame Projekte vorbereiten.

Spracholympiaden, Wettbewerbe und Schülerprojekte sollten diese Arbeit begleiten. Erfreulich sind in der Richtung die Nachrichten über die Deutsch-Olympiaden des Zentrums „Daryn“, an der die Schüler der Klassen 9-11 teilnehmen können. Die Erfahrungen aus Aktau, Öskemen und Petropawlowsk machen auf engagierte Deutschlernende in regionalen Schulen und Jugendzentren aufmerksam. Ein landesweit zugänglicher Veranstaltungskalender würde helfen, mehr Jugendliche und Lehrkräfte einzubeziehen. Wettbewerbe können besonders dann wirken, wenn sich an die Teilnahme weitere Lernangebote anschließen.

Den Bildungsweg von der Schule bis zur Promotion verbinden

Damit komme ich zum zweiten Schwerpunkt. Ein grundlegendes Problem des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, dass die Schüler nach dem Schulabschluss ihre Deutschkenntnisse häufig nicht weiterentwickeln können. Deshalb muss ein kontinuierlicher Bildungsweg entstehen, der den Schulabsolventen mit Deutsch an der Universität entsprechende Fortsetzungsmöglichkeiten eröffnet.

Ein durchgängiger Bildungsweg braucht Angebote auf jeder Stufe. Im Bachelorstudium kann Deutsch als Studienfach, zweite Fremdsprache oder fachbezogener Sprachkurs verankert sein. Im Masterstudium sollten wissenschaftliche Kommunikation und akademische Mobilität hinzukommen. Für Promovierende werden schließlich Forschungspräsentationen, Fachgespräche und die Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Partnern wichtig.

Solche Universitäten wie die Ablai Khan Universität für Internationale Beziehungen und Weltsprachen in Almaty, Auezov Süd Kasachstaner Universität in Schymkent, Karagandaer nationale Buketov Forschungsuniversität, Eurasische nationale Gumiljov Universität in Astana und einige andere staatliche und private Universitäten bieten Deutsch wie eine zweite Fremdsprache nach Englisch an.

Fachbezogene Deutschangebote funktionieren gut in der Deutsch-Kasachischen Universität, in Technologischer Universität Almaty und der Suleiman-Demirel-Universität. Hier geht es um Sprachunterricht und fachliche Lehrangebote, nicht um einen eigenständigen Abschluss im Fach Deutsch.

Eigenständige PhD-Programme in Deutsch sind in der universitären Angebotsübersicht bisher leider nicht erkennbar.

In diesem Zusammenhang würde nicht schaden, über eine neue Entwicklungsstufe mit stärkerer Profilierung von Fachsprache Deutsch, Deutsch als Fremdsprache oder Forschungen in Fremdsprachendidaktik nachzudenken.

Die Ausbildung und Förderung der Lehrkräfte sichern

Der dritte Schwerpunkt. Ein solcher Bildungsweg steht und fällt mit den Lehrkräften. Neue Unterrichtsangebote benötigen Menschen, die sprachlich sicher sind, ihren Unterricht gut gestalten und junge Lernende dauerhaft begleiten können.

Die eigenständige Ausbildung von Deutschlehrkräften konzentriert sich gegenwärtig auf zwei Universitäten: die Ualichanov-Universität in Kokschetau und die Nordkasachstanische M.-Kozybayev-Universität in Petropawlowsk.

Die Eurasische Nationale Gumiljov-Universität verfügt auch weiter über eine Lizenz zur Ausbildung von Deutschlehrkräften. Und das bedeutet, dass unter Bedingung der genügenden Zahl der Studienbewerber die Wiedereröffnung des Bildungsprogramms stattfinden kann.

Die Schließung von DaF-Studiengängen aufgrund mangelnder Bewerberzahlen sollte nicht als Ende der universitären Deutschlehrerausbildung verstanden werden, sondern als Anlass für eine strukturelle Neuausrichtung.

Wir brauchen attraktive, interdisziplinäre Studienangebote, eine engere Verbindung zwischen Schule und Universität sowie klare berufliche Perspektiven für zukünftige Deutschlehrkräfte.

Ziel sollte nicht nur die Wiedereröffnung bestehender Studiengänge sein, sondern Entwicklung eines neuen, bedarfsorientierten Ausbildungsmodells für Deutsch in Kasachstan. Beispielsweise könnte man kombinierte Studienprogramme anbieten: Deutsch und internationale Beziehungen; Deutsch und Tourismus; Deutsch und Wirtschaft; Deutsch und digitale Kommunikation; Deutsch und Geschichte Kasachstans etc. Hier müssen die Sprachlehrstühle der heimischen Universitäten, die das Deutschlehrerausbildungsprogramm aufgehoben haben, sich Mühe geben, zielgerichtet sich zu betätigen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Studiengang „Fremdsprachen – zwei Fremdsprachen“, der an der Gumiljov-Universität sowie an vielen anderen Universitäten mit dem Code 6B01719 geführt wird.

Wenn Englisch die erste und Deutsch die zweite Fremdsprache ist, muss die Ausbildung trotzdem auf das Unterrichten beider Sprachen vorbereiten.

Und hier besteht seit langem schon die Notwendigkeit die Korrekturen in den Studienplan einzutragen und den Ablauf des Studienprozesses umzustrukturieren.

Dazu sollten die Deutschstunden erhöht und über das Studium hinweg kontinuierlich angeboten werden. Hinzukommen müssen eine eigenständige Methodik des Deutschen als zweiter Fremdsprache sowie Schulpraktika in Deutsch, die neben der Praxis in Englisch stattfinden. Studierende sollten außerdem die Möglichkeit erhalten, Abschlussarbeiten auf Deutsch zu verfassen und zu verteidigen. Im Mittelpunkt steht dabei DaF-Didaktik; Kenntnisse zu DaZ können die Ausbildung sinnvoll ergänzen.

Ebenso wichtig ist die Fortbildung der bereits tätigen Lehrkräfte. Das nationale Zentrum Örleu, das Goethe-Institut und die Deutsch-Kasachische Universität bieten dafür Anknüpfungspunkte. Auf dieser Grundlage sollte ein nationales Qualifizierungssystem entstehen, das regelmäßige Weiterbildung, praktische Erprobung und staatliche Anerkennung miteinander verbindet.

Das zuständige Bildungsministerium könnte dazu Örleu, Goethe-Institut, DAAD und Hochschulen an einen gemeinsamen Tisch bringen. Ein wichtiger Schritt ist bereits dokumentiert: Das Goethe-Institut berichtet, dass seine auf der Angebotsseite ausgewiesenen Fortbildungen im Dezember 2025 von den beiden zuständigen kasachstanischen Ministerien akkreditiert wurden. Daran lässt sich bei der Vernetzung und beim regionalen Ausbau anknüpfen.

Junge Lehrkräfte brauchen darüber hinaus gezielte Unterstützung. Dazu gehören Stipendien für Masterstudiengänge, Praktika und Forschungsaufenthalte in Deutschland und in Kasachstan. Fördermöglichkeiten des Goethe-Instituts und des DAAD können genutzt und mit Mentoring durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen verbunden werden.

Das Ziel ist eine neue Generation gut ausgebildeter und international vernetzter Deutschlehrkräfte, die ihr Wissen als Multiplikatoren weitergeben. Damit diese Menschen langfristig im kasachstanischen Bildungssystem arbeiten, benötigen sie verlässliche Stellen, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Anerkennung ihrer Arbeit.

Deutsch mit beruflicher Bildung verbinden

Der vierte Schwerpunkt führt von der Ausbildung zur Anwendung. Für viele junge Menschen wird eine Sprache dann besonders interessant, wenn sie erkennen, wofür sie diese später brauchen können.

Ein geeignetes Prinzip lautet: Deutsch, Fachkompetenz und Berufspraxis gehören zusammen. Studierende der Ingenieurwissenschaften könnten technische Projekte auf Deutsch vorstellen, deutsche Fachtexte auswerten und ihre Kenntnisse während eines Unternehmenspraktikums anwenden. Entsprechende Module lassen sich auch für wirtschaftliche, medizinische und pädagogische Studiengänge entwickeln.

An der Deutsch-Kasachischen Universität, kurz DKU, ist die Verbindung von Fachstudium und Sprachausbildung bereits institutionell verankert. Das betreuende Hochschulkonsortium beschreibt für 2026/27 zehn Doppelabschlussprogramme im Bachelorbereich und eines im Masterbereich mit sechs deutschen Partnerhochschulen. Im Bachelor führt der Weg von intensiver Sprachausbildung über Lehrveranstaltungen deutscher Gastdozierender zu einem möglichen Studienjahr in Deutschland.

Diese Erfahrung verdient eine breitere Nutzung an anderen Universitäten und technischen Bildungseinrichtungen. Dafür brauchen wir Kooperationen mit Unternehmen in Kasachstan und Deutschland. Besonders interessant sind duale Ausbildungsformen, in denen Lernen und praktische Arbeit aufeinander abgestimmt werden. Doppelabschlussprogramme können diese Verbindung auf Hochschulebene ergänzen.

Solche Programme verlangen sorgfältige Vorbereitung. Die Partner müssen sich über Lernziele, Unterrichtssprache, Praktikumsplätze, Finanzierung und Anerkennung der Leistungen verständigen. Der Aufwand lohnt sich, wenn daraus ein verlässlicher Bildungsweg entsteht, den Studierende tatsächlich nutzen können.

Deutsch als Wissenschaftssprache weiterentwickeln

Der nächste wichtige Punkt betrifft Deutsch als Wissenschaftssprache. Mit beruflicher Qualifizierung ist ein weiterer Bereich eng verbunden: die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Deutsch kann den Zugang zu Fachliteratur erleichtern, persönliche Kontakte vertiefen und zusätzliche Möglichkeiten für Forschungsaufenthalte eröffnen.

Konkrete Partnerschaften bestehen bereits. Das Projekt AKTANTEN verbindet deutsche und kasachstanische Hochschulen in den Bereichen Energie und Logistik. Die DKU berichtete im September 2026 über den Start entsprechender Masterangebote in Aktau und Almaty. Beteiligt sind unter anderem die DKU, die Yessenov University und deutsche Hochschulen.

Ein weiteres Beispiel ist TiBeRIUM. Das Projekt untersucht Titan- und Berylliumressourcen und Verfahren ihrer umweltverträglichen Verarbeitung. Die Ostkasachstanische Technische Universität beteiligt sich daran gemeinsam mit weiteren Partnern; koordiniert wird das Vorhaben von der TU Bergakademie Freiberg. Auch die Zusammenarbeit der Nazarbayev University mit der Freien Universität Berlin eröffnet Möglichkeiten für akademischen Austausch.

Diese Kooperationen schaffen Anlässe, Deutsch gezielt einzusetzen. Die gemeinsame Arbeit kann zugleich mehrsprachig sein. So nennt die Nazarbayev University für ihr Austauschangebot mit der Freien Universität Berlin Englisch als Unterrichtssprache. Deutschkurse sollten daher an den tatsächlichen Bedürfnissen der Beteiligten ansetzen, etwa bei einem Forschungsaufenthalt, einem Fachgespräch oder der Arbeit mit deutschsprachigen Quellen.

An den Hochschulen wären dafür Kurse wie „Deutsch für wissenschaftliche Zwecke“ und „Akademisches Deutsch“ sinnvoll. Studierende könnten lernen, Abstracts zu schreiben, Forschungsergebnisse vorzustellen und sich an fachlichen Diskussionen zu beteiligen. Ein Doktorand sollte die Möglichkeit haben, seine Ergebnisse neben Kasachisch, Russisch oder Englisch auch auf Deutsch zu präsentieren.

Deutschsprachige Konferenzen, Seminare und Forschungswerkstätten könnten diese Fähigkeiten praktisch fördern. Hinzukommen sollten gemeinsame Publikationen mit deutschsprachigen Forschungspartnern, Master- und Doppelabschlussprogramme sowie Austauschmöglichkeiten für Bachelor-, Master- und Promotionsstudierende. Ein Informationsblatt auf Deutsch und auf Kasachisch beziehungsweise Russisch könnte Projekte und Ergebnisse einem größeren Publikum zugänglich machen.

Für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bieten die DKU in Almaty und das Deutsch-Kasachische Institut für Wissenschaft und Technologie an der Ostkasachstanischen Technischen Universität wichtige Anknüpfungspunkte.

Das Institut wurde nach Angaben des Auswärtigen Amts am 26. Juni 2024 eröffnet. Das Amt nennt außerdem jährlich ungefähr 90 kasachstanische Studierende, denen der DAAD einen Studienaufenthalt in Deutschland ermöglicht.

Die DAAD-Länderstatistik für 2025 ergänzt dieses Bild: Sie weist in der Individualförderung 114 Geförderte aus Kasachstan aus, darunter neun Promovierende. Beide Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Fördergruppen. Zusammen zeigen sie, dass sowohl Studienaufenthalte als auch wissenschaftliche Qualifizierung in eine Sprachförderstrategie einbezogen werden können.

Deutsch in die Mehrsprachigkeit Kasachstans einbetten

Die Förderung des Deutschen sollte zur sprachlichen und kulturellen Wirklichkeit unseres Landes passen. Deutsch kann die vorhandenen Sprachkenntnisse erweitern und zugleich den Austausch über die eigene Geschichte und Identität unterstützen.

Für diese Aufgabe schlage ich ein Modell funktionaler Mehrsprachigkeit vor. Kasachisch steht darin als Staatssprache und als Sprache nationaler Identität im Mittelpunkt. Russisch erfüllt wichtige Aufgaben in der interethnischen Kommunikation. Englisch ermöglicht internationale Kommunikation und wissenschaftlichen Austausch. Deutsch eröffnet zusätzliche Zugänge zur europäischen Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftswelt.

Diese Funktionen überschneiden sich im Alltag. Das Modell soll deshalb eine Orientierung bieten, ohne die Verwendung einer Sprache auf einen einzigen Bereich zu begrenzen. Entscheidend ist, dass junge Menschen mehr Möglichkeiten erhalten, sich zu verständigen und an Bildung teilzuhaben.

Besonders geeignet sind Projekte, in denen Sprache und Inhalt zusammenkommen. Dazu zählen vergleichende Studien zur kasachischen und deutschen Kultur, gemeinsame Arbeiten zur Geschichte der Deutschen in Kasachstan und studentische Forschungen zur deutschen Minderheit.

Deutsch-kasachische Literatur- und Übersetzungswerkstätten, interkulturelle Jugendprojekte und digitale Archive zur Geschichte und Sprache der Kasachstandeutschen könnten diese Arbeit ergänzen. Die Förderung sollte allen interessierten jungen Menschen offenstehen. So wird Deutsch zugleich zu einer Fremdsprache und zu einer Sprache des interkulturellen Dialogs.

Digitale Technologien und künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen

Der siebte Schwerpunkt betrifft den Zugang zum Lernen. Gerade für regionale Schulen sind digitale Angebote wichtig, weil qualifizierte Deutschlehrkräfte nicht überall in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

Für einen ersten Ausbau bieten sich fünf vorhandene Angebote an. „Deutschstunde“ des Goethe-Instituts unterstützt die methodische Arbeit und Fortbildung der Lehrkräfte. „DW Deutsch lernen“ eröffnet kostenfreien Zugang zu Kursen und Lernmaterialien. PASCH-net verbindet Schulen und Lernende. Das vhs-Lernportal ermöglicht systematisches selbstständiges Lernen. Die Online-Übungen des Schubert-Verlags unterstützen die regelmäßige Grammatik- und Wortschatzarbeit.

Ergänzend stehen „Deutsch für dich“, „Lingolia Deutsch“ und „derdiedaf“ zur Verfügung. Alle acht Angebote aus dem Plattformüberblick sind im Anhang mit ihren Einsatzmöglichkeiten zusammengestellt. Die Materialien sollten nach Lernziel, Alter und Sprachniveau ausgewählt und in den Unterricht eingebunden werden.

Auf dieser Grundlage könnte eine nationale digitale Plattform für Deutsch als Fremdsprache entwickelt werden. Sie sollte vorhandene Ressourcen erschließen und um Materialien mit Bezug zu Kasachstan ergänzen. Dazu gehören digitale Wörterbücher und Fachglossare Deutsch–Kasachisch–Russisch sowie Angebote für den Online-Unterricht.

Virtuelle deutschsprachige Klassenzimmer könnten Schulen in Kasachstan und Deutschland miteinander verbinden. Gemeinsame Online-Projekte, virtuelle Austauschprogramme und internationale Debatten würden zusätzliche Gelegenheiten zum Sprechen und zur Zusammenarbeit schaffen. Damit solche Angebote möglichst vielen Interessierten offenstehen, müssen technische Ausstattung und persönliche Betreuung mitgeplant werden.

Auch künstliche Intelligenz kann unterstützen, etwa durch Aussprache- und Grammatikübungen oder zusätzliche Dialogmöglichkeiten. Lehrkräfte sollten diese Aufgaben begleiten und die Rückmeldungen prüfen. Die UNESCO betont einen menschenzentrierten, altersangemessenen Einsatz und den Schutz personenbezogener Daten. Für den Unterricht bleibt entscheidend, was Lernende anschließend selbstständig verstehen, sagen und schreiben können.

Strategische Perspektiven und Schlussfolgerungen

Meine Damen und Herren, die sieben Schwerpunkte gehören zusammen. Die Schule schafft die Grundlage. Hochschulen führen das Lernen fort. Qualifizierte Lehrkräfte sichern die Qualität. Beruf und Wissenschaft geben der Sprache konkrete Anwendungsfelder. Mehrsprachigkeit und digitale Angebote erleichtern den Zugang und erweitern die Möglichkeiten des Lernens.

Für die Umsetzung brauchen wir eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Bildungsinstitutionen Kasachstans und Deutschlands. Staatliche und gesellschaftliche Organisationen können dabei unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Wichtig sind klare Zuständigkeiten und eine Finanzierung, die über einzelne Veranstaltungen hinausreicht.

Als ersten Schritt schlage ich vor, die vorhandenen Schulen, Hochschulangebote und Ausbildungsstätten in einer gemeinsamen Übersicht zu erfassen. Anschließend könnten regionale Partner verbindliche Lernwege vereinbaren: vom Beginn des Deutschunterrichts über die Sekundarstufe bis zum Studium und zur wissenschaftlichen Qualifizierung.

Parallel sollten wir die Lehrkräfteausbildung stärken, ausreichende Unterrichtsstunden sichern, Lehrmaterialien weiterentwickeln und Fortbildung regelmäßig anbieten. Fachbezogene Kurse in technischen, medizinischen, wirtschaftlichen und pädagogischen Studiengängen können zeigen, welchen praktischen Wert Deutsch besitzt.

Ob die Maßnahmen erfolgreich sind, lässt sich an verständlichen Fragen prüfen: Wie viele Lernende setzen ihren Bildungsweg mit Deutsch fort? Welche Sprachkompetenzen erreichen sie? Wie viele Absolventinnen und Absolventen werden tatsächlich Deutschlehrkräfte? Und in welchen Studien-, Forschungs- oder Berufssituationen werden die Kenntnisse eingesetzt?

Unser strategisches Ziel ist eine dauerhaft gestärkte Stellung des Deutschen im Bildungssystem Kasachstans. Deutsch soll jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft attraktive Perspektiven eröffnen und ihnen ermöglichen, an internationaler Zusammenarbeit aktiv mitzuwirken. Dafür verfügen wir bereits über Erfahrungen und Partner. Die nächste Aufgabe besteht darin, daraus verlässliche und miteinander verbundene Bildungsangebote zu entwickeln.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Aigul Bizhkenova, Doktorin der philologischen Wissenschaften, Professorin und ehrenamtliche Leiterin des Lehrstuhls für Fremdsprachenphilologie an der Gumiljow-Eurasischen Nationaluniversität in Astana