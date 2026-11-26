Drei Mitglieder des Verbandes der Deutschen Jugend Kasachstans absolvierten eine Bildungs- und Hospitationsreise ins Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte. Eine Journalistin, eine Pädagogin und ein Historiker – sie haben drei unterschiedliche Perspektiven, aber sie verbindet das Interesse an der Geschichte ihrer Volksgruppe und der Wunsch, dieses Erbe zu bewahren.

Mit diesem Ziel reiste die kleine Gruppe nach Detmold, wo sich das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte befindet. Es dokumentiert die mehr als 250 Jahre deutscher Geschichte im Russischen Reich, in der Sowjetunion und in den Staaten, deren Unabhängigkeit mit dem Zerfall des Sowjetimperiums begann.

Zu den Teilnehmenden gehörten Mariya Utelbaeva aus Kostanai, die als Grundschullehrerin arbeitet, Artemiy Olenberg aus Karaganda, der sich als angehenden Historiker bezeichnet, und Yevgeniya Shol aus Petropawlowsk, eine Autorin der Deutschen Allgemeinen Zeitung und bereits etablierte Social-Media-Managerin. Das gemeinsame Ziel dieser Gruppe war es, die Museumsarbeit näher kennenzulernen und Ideen für eigene Projekte in Kasachstan aus Detmold mitzunehmen.

Die Hospitationsreise der Gruppe wurde vom VDJK gemeinsam mit dem Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland e. V. (JSDR e. V.) realisiert. Eine solche Zusammenarbeit fördert den internationalen Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Bewahren des russlanddeutschen Kulturerbes.

Erste Begegnungen

Edwin Warkentin ist der Leiter des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum, das kulturelle Initiativen unterstützt und sich für die Bewahrung des russlanddeutschen Kulturerbes einsetzt. Er führte die Hospitantinnen und den Hospitanten in die Grundlagen der Museumsarbeit ein.

Das Museum umfasst eine Dauerausstellung und wechselnde Sonderausstellungen. Die Ausstellung erzählt anhand persönlicher Lebensgeschichten vom Alltag der Russlanddeutschen, von ihren Errungenschaften und ihren familiären Erinnerungen.

Am Eingang werden die Besucherinnen und Besucher durch ein eindrucksvolles Porträt der Zarin Katharina II. in Empfang genommen. Mit ihrem Manifest von 1763 lud die Zarin ausländische Siedler, darunter viele Menschen aus den deutschen Ländern, zur Ansiedlung im Russischen Reich ein. Deshalb beginnt auch die Dauerausstellung mit einer Erinnerung an Katharina die Große. Wie Edwin Warkentin erläuterte, führen die familiären Wurzeln der meisten Russlanddeutschen auf jene Kolonisten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück.

Zu sehen sind eine große Truhe aus dem 19. Jahrhundert, die eine Familie trotz aller Schwierigkeiten in die Deportation mitnehmen konnte, verschiedene Musikinstrumente, Alltagsgegenstände und traditionelle Kleidung der Russlanddeutschen, wobei es sich sowohl um Originale als auch um Rekonstruktionen handelt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Dauerausstellung ist das wirtschaftliche Leben der Russlanddeutschen mit bekannten Namen von Unternehmern, Winzern, Fabrikbesitzern sowie unbekannt gebliebenen Menschen aus dem Handel und dem Handwerk.

Graue, schwarze und rote Farbtöne prägen die Darstellung der tragischen Kapitel des 20. Jahrhunderts, in dem sich das Leben der Russlanddeutschen durch Hunger, Kollektivierung, Repressionen, Zwangsumsiedlungen und das Verbot der einstigen religiösen Freiheit dramatisch verschlechterte. Fotos, Dokumente, Audioaufnahmen und persönliche Zeugnisse erzählen von auseinandergerissenen Familien und von Generationen der Russlanddeutschen, die ihren Platz im Leben neu finden mussten.

Nicht nur betrachten, sondern erforschen!

Die Hospitation ermöglichte Einblicke in die Museums- und Forschungsarbeit. Sie sichteten Archivmaterialien, arbeiteten mit Büchern und Dokumenten und lernten, historische Gegenstände als Quellen zu betrachten. Dazu kamen das Fotografieren und Untersuchen einzelner Objekte sowie die Vorbereitung von Materialien für Projekte.

Zum Programm gehörten auch ein Gespräch mit Katharina Neufeld, die sich über viele Jahre hinweg für das Museum und das Bewahren der Geschichte der Russlanddeutschen engagiert hat.

Gegründet wurde das Museum von Otto Hertel, der es 1996 in einem kleinen, schlichten Raum eröffnete. Als Katharina diese Initiative zum ersten Mal kennenlernte, war sie zunächst skeptisch und bezweifelte, dass aus einem so bescheidenen Anfang etwas Bedeutendes entstehen könnte.

1998 begann sie, das Museum ehrenamtlich und unentgeltlich zu unterstützen. Sie studierte die Materialien, nahm an Seminaren teil und vertiefte sich in die Geschichte der Russlanddeutschen. 2001 nahm sie eine Stelle in einer Bibliothek an und widmete sich nachmittags fast täglich den Aufgaben des Museums.

In den ersten Jahren brachte diese Arbeit kaum Einkünfte. Selbst die Fahrtkosten musste sie selbst bezahlen. Otto Hertel bemühte sich um eine Finanzierung, damit Katharina zumindest eine kleine Vergütung erhalten konnte. Sie erinnert sich, wie beharrlich er Unterstützung suchte und sich für die Weiterentwicklung des Museums einsetzte.

Als wichtige Meilensteine betrachtet Katharina das Jahr 2005, als eine erfolgreiche Ausstellung 27.000 Besucherinnen und Besucher anzog, sowie das Jahr 2006: Damals folgten weitere Projekte, darunter eine Ausstellung in Korbach, die von 13.000 Menschen besucht wurde. Das Gespräch mit Katharina war für die jungen Gäste besonders wertvoll: Sie erfuhren auch vom jahrzehntelangen Einsatz für die Bewahrung dieses Kulturerbes.

Drei Berufe – drei zukünftige Projekte

Alle drei waren mit eigenen Interessen nach Detmold gekommen und kehrten von dort mit konkreten Projektideen zurück in ihre Heimat.

Mariya Utelbaeva betrachtet das Kulturerbe der Russlanddeutschen aus pädagogischer Perspektive. Sie möchte Wege finden, deren Geschichte und Kultur in geeigneter Weise an Kinder und Jugendliche in Kasachstan zu vermitteln. Das von ihr geplante Projekt widmet sich dem Bildungsbereich, insbesondere dem Deutschunterricht an Schulen, wo sowohl die Geschichte der Russlanddeutschen vermittelt werden kann als auch neue Möglichkeiten geschaffen werden können, um das sprachliche Erbe der Russlanddeutschen zu bewahren.

Artemiy Olenberg, der Geschichtsstudent, beschäftigte sich bisher mit den Bestattungsritualen der Russlanddeutschen und den damit verbundenen Traditionen und Vorstellungen von Leben und Tod. Er plant einen Jahreskalender der ethnischen Deutschen in Kasachstan, in dem die Feiertage, Gedenktage und Bräuche der Russlanddeutschen gebündelt aufgezeigt und erläutert werden, wodurch dieses kulturelle Erbe auch im modernen Alltag weiterleben soll. Außerdem möchte Artemiy Menschen dabei unterstützen, ihre Familiengeschichte zu rekonstruieren und Informationen über ihre Vorfahren zu finden.

Yevgeniya Shol interessiert sich neben ihrer journalistischen Tätigkeit und der Arbeit in den sozialen Medien besonders für das Fotografieren. Deshalb spricht sie die Idee eines Projekts mit dem Titel „Sprechende Dinge“ besonders an. Familiengegenstände sollen erzählen, wie Identität entsteht, was es bedeutet, als Deutsche oder Deutscher in Kasachstan zu leben und welche Erfahrungen junge Menschen zur deutschen Jugendbewegung geführt haben. Im Kern steht die Frage: Wer sind wir und aus welcher Geschichte sind wir hervorgegangen?

Erinnerung lebendig halten

Die Hospitation bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Arbeit in Kasachstan neu zu betrachten. Originalgegenstände, Archivdokumente und Gespräche mit Menschen, die sich seit Jahrzehnten für das russlanddeutsche Kulturerbe einsetzen, machten die Reise zu einer wertvollen Erfahrung.

Das Museum zeigte ihnen die vielen Wege, die man gehen kann, um die Erinnerung lebendig zu halten: durch Archive, Ausstellungen, Bildungsarbeit, Familienforschung und den Austausch zwischen Generationen. Die Teilnehmenden kehren mit neuen Ideen und dem Wunsch zurück, ihre Vorhaben mit neuem Elan umzusetzen.

DAZ