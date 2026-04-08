Der Wechsel des 15-jährigen Karim Mendikanow in die Akademie von Barcelona sorgt für Aufmerksamkeit, ist aber weniger ein abschließender Erfolg als vielmehr ein weiteres Anzeichen für eine anhaltende Entwicklung. Immer mehr kasachstanische Talente tauchen im europäischen Fußball auf. Entscheidend wird sein, wer diesen Weg letztlich auch bis zum Ende gehen kann.

Noch vor wenigen Jahren galten Fußballer aus Kasachstan in Europa als seltene Ausnahme. Jeder einzelne Fall wurde für sich betrachtet und entsprechend hervorgehoben – nicht als Teil einer Entwicklung, sondern als Besonderheit. In früheren Beiträgen haben wir bereits auf junge Spieler wie Tschesnokow und Satpajew geblickt, die ihre ersten Erfahrungen im Ausland sammeln.

Inzwischen ergibt sich ein anderes Bild: Solche Meldungen stehen nicht mehr isoliert, sondern lassen sich zunehmend als Teil einer erkennbaren Entwicklung einordnen. Kasachstanische Spieler tauchen Schritt für Schritt im europäischen Fußball auf.

In dieses Bild fügt sich nun eine weitere Nachricht: Der 15-jährige Karim Mendikanow ist in die Nachwuchsstruktur des FC Barcelona aufgenommen worden, genauer in die renommierte Fußball-Akademie La Masia. Karim Mendikanow wurde 2011 in Uralsk geboren und begann dort mit dem Fußball, bevor er seine Ausbildung nach dem Umzug der Familie in Astana fortsetzte. 2022 wagte er den Schritt nach Spanien, wo er in verschiedenen Nachwuchsteams spielte und sich weiterentwickelte. Durch seine Leistungen, unter anderem im direkten Vergleich mit dem Nachwuchs des FC Barcelona, wurde er schließlich von den Katalanen entdeckt und in ihr System aufgenommen.

Ein strukturiertes Ausbildungssystem

Hierbei ist aber eine sachliche Einordnung wichtig. Die Aufnahme in La Masia ist zweifellos bemerkenswert, aber noch kein Erfolg im eigentlichen Sinne. In diesem Alter geht es noch nicht um eine Profikarriere, sondern zunächst um den Einstieg in ein leistungsorientiertes Ausbildungssystem.

Dass Mendikanow erst jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird, ist dabei nichts Ungewöhnliches. Spieler in diesem Alter stehen in der Regel noch nicht im Rampenlicht. Entscheidend ist vielmehr die Auswahl selbst. La Masia ist weit mehr als eine Fußballschule. Es handelt sich um ein strukturiertes Ausbildungssystem, in dem neben technischen Fähigkeiten auch Spielverständnis, Disziplin und Entwicklungspotenzial im Mittelpunkt stehen.

Gerade im kasachischen Kontext ist diese Entwicklung von Bedeutung. Für sich genommen ist Mendikanows Schritt nur ein Anfang. Im Zusammenspiel mit anderen Beispielen deutet sich jedoch ein Wandel an. Während der Weg nach Europa früher die Ausnahme war, zeigen sich nun erste strukturelle Ansätze: Spieler werden wahrgenommen, bestehen Auswahlverfahren in internationalen Fußball-Akademien und knüpfen Kontakte zu europäischen Strukturen. Das ist noch kein Durchbruch, aber auch kein Zufall mehr.

Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt allerdings erst nach solchen Nachrichten. In ein System aufgenommen zu werden ist das eine, sich dort erfolgreich zu behaupten, das ist freilich etwas völlig anderes. Und der Sprung in den Profibereich gelingt nur wenigen.

Große Konkurrenz

In der Akademie des FC Barcelona ist die Konkurrenz von Beginn an groß. Die Spieler stehen unter ständiger Beobachtung, und die Auslese setzt sich in jeder Entwicklungsstufe fort. Für Mendikanow bedeutet das vor allem eines: Sein Weg beginnt jetzt erst so richtig.

Seine Geschichte sollte daher weder als fertiger Erfolg verstanden noch unterschätzt werden. Sie markiert keinen Abschluss, sondern eine Entwicklung. Spieler aus Kasachstan finden zunehmend ihren Weg in die Ausbildungssysteme europäischer Vereine. Während solche Fälle früher vereinzelt blieben, verdichten sich inzwischen die Anzeichen für eine breitere Bewegung. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, ob ein weiterer Spieler diesen Schritt schafft, sondern wer es bis ganz nach oben bringen kann.

Über Perspektiven lässt sich leicht sprechen. Entscheidend sind jedoch Geduld, Kontinuität und tägliche Arbeit. Für Karim beginnt nun die anspruchsvollste Phase, ohne große Aufmerksamkeit und ohne Garantien, aber mit einer seltenen Chance. Wichtig ist, diesen Weg ohne Hast zu gehen und sich innerhalb der Strukturen von Barcelona Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Denn eine wirkliche Karriere im Fußball beginnt nicht mit einer Schlagzeile, sondern mit dem, was danach kommt.

Ruslan Mussirep