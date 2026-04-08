Kasachstan und Bayern setzen auf engere Zusammenarbeit: Bei einem Treffen zwischen Alibek Kuantyrow und Eric Beißwenger standen Industrieinvestitionen, Rohstoffverarbeitung und multilaterale Kooperationen im Fokus. Beide Seiten signalisierten klare Bereitschaft, die wirtschaftliche Partnerschaft nachhaltig auszubauen.

Der stellvertretende Außenminister der Republik Kasachstan, Alibek Kuantyrow, traf sich mit dem bayerischen Staatsminister für Internationale Zusammenarbeit und Europa, Eric Beißwenger, zu Gesprächen über die bilateralen Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland.

Im Mittelpunkt des Treffens standen der aktuelle Stand der Kooperation und die Möglichkeiten, die Partnerschaft weiter zu vertiefen. Kuantyrow hob insbesondere das Potenzial einer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit in der Gewinnung kritischer Rohstoffe und bei industriellen Projekten hervor. Er sagte dazu: „Deutschland ist für uns ein zentraler Partner bei der Modernisierung unseres Industriepotenzials. Rund 90 Prozent der deutschen Investitionen fließen in den Industriesektor“, betonte der stellvertretende Minister.

Darüber hinaus unterstrich Kuantyrow, dass Kasachstan seine Rolle im internationalen System konsequent ausbaut. Die kasachische Seite bekräftigte ihre Bereitschaft, eng mit Deutschland in multilateralen Fragen zusammenzuarbeiten. Das gilt etwa im Rahmen der Vereinten Nationen, der OSZE und anderer internationaler Organisationen. Ein kontinuierlicher politischer Dialog auf hoher Ebene trage entscheidend zur Festigung und Vertiefung der Partnerschaft bei.

Staatsminister Beißwenger verwies auf die Chancen einer engeren Kooperation im Bereich der Tiefenverarbeitung von Produkten. Er teilte die positiven Erfahrungen Deutschlands bei der nachhaltigen Nutzung und Verarbeitung von Rohstoffen.

Abschließend erklärten beide Seiten ihre Bereitschaft, das wirtschaftliche Engagement und die Zusammenarbeit weiter auszubauen – sowohl auf bilateraler Ebene als auch im Rahmen regionaler Formate zwischen der Europäischen Union und Zentralasien. Die Gespräche setzen ein klares Signal für die Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern.

DAZ