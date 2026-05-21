Almaty feiert den sprachlichen Nachwuchs: Bei einer feierlichen Zeremonie wurden die besten Deutschlernenden der Schule mit dem renommierten Sprachdiplom ausgezeichnet.

Festlicher Rahmen für junge Sprachtalente

Im festlich geschmückten Saal des Gymnasiums Nr. 18 in Almaty herrschte eine feierliche Stimmung. Eltern, Lehrkräfte und hochrangige Ehrengäste – darunter der deutsche Generalkonsul, die Fachberaterin Frau Ute Dewald sowie Vertreter der DKU – versammelten sich, um die Absolventen zu würdigen. Das Programm wurde vom Senior-Chor der Musikschule Nr. 1 unter Leitung von Natalja Tschetschel mit Begleitung am Klavier von Ludmila Gagarina feierlich eröffnet.

Die Direktorin betonte in ihrer Rede die Bedeutung des Fremdsprachenerwerbs. Sie zitierte den Denker Abai Qunanbaiuly sowie den Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew, welcher eine mehrsprachige Jugend als Fundament des Landes sieht. Die Ehrengäste lobten das exzellente Niveau der Schule und ermutigten die Jugendlichen, ihre Zukunft aktiv zu

gestalten.

Internationale Perspektiven

Das Deutsche Sprachdiplom II (B2/C1) berechtigt zum direkten Studium in Deutschland. Folgende zwölf Absolventen durften ihr Diplom stolz entgegennehmen:

Tamila Kunanbayeva, Azamat Asilbekov, Karina Akhtamzyanova, Taisija Starostenko, Diana Gadeeva, Anais Muratzhan, Akbota Sultan, Albina Spitsyna, Azreta Dzholdybekova, Viktoria Kim, Artemij Kuznetsov und Adel Dushanowa.

Ein großer Dank galt den Lehrkräften für die Vorbereitung. Die feierliche Veranstaltung endete harmonisch mit der persönlichen Urkundenübergabe auf der Bühne und einem gemeinsamen Erinnerungsfoto.

Daniel Bekmetov