Die kirgisische Diaspora hat sich vom reinen Arbeiternetzwerk zum Motor für institutionellen Wandel und Investitionen entwickelt. Jenseits bloßer Rücküberweisungen exportieren kirgisische Bürger heute Innovationen, stärken Menschenrechte und vernetzen Bischkek weltweit.

Am Schnittpunkt von Notwendigkeit und Ehrgeiz liegt die Reise des kirgisischen Migranten. Wie Ulan Nogoibaev, Leiter des Sekretariats des Rates für Migration und Menschenhandel beim Parlamentssprecher Kirgisistans, hervorhebt, wird die kirgisische Migration weiterhin durch wirtschaftliche Notwendigkeiten wie niedrige Löhne und Kreditbelastungen im Heimatland getrieben, gewinnt aber durch das Streben nach Bildung und Karriere an neuer Dynamik.

Russland bleibt aufgrund der Mitgliedschaft Kirgisistans in der Eurasischen Wirtschaftsunion und der praktisch fehlenden Sprachbarrieren das Hauptziel, so der Beamte. Auf Initiative der kirgisischen Diaspora in Russland entstanden in der kirgisischen Heimat 2022-2023 die Internationale Föderation der Migranten und die Vereinigung der Migranteninvestoren. Diese Organisationen fördern gezielt Investitionen in kirgisische kleine und mittlere Unternehmen und in ländliche Arbeitsplätze. Seit dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine diversifizieren sich die Migrationsströme Richtung EU und USA. Nogoibaev betont, dass Fluchtbewegungen russisch-kirgisischer Doppelstaatler vor der Mobilisierung – etwa über Mexiko in die USA – die Notwendigkeit sicherer Migrationskanäle verdeutlichen.

Kasachstan ist aufgrund der geografischen Nähe sowie zahlreicher kultureller und sprachlicher Ähnlichkeiten das zweitwichtigste Ziel für Kirgisen. Aber auch die Türkei bleibt wegen sprachlicher Parallelen und eines günstigen Aufenthaltsregimes attraktiv. Zudem stieg die Arbeitsmigration nach Südkorea und Großbritannien (über offizielle Programme) sowie in den Nahen Osten.

Gemäß den Daten der Internationalen Organisation für Migration erhielt Kirgisistan im ersten Halbjahr 2025 Rücküberweisungen von rund 1,66 Milliarden USD. Mit einem Anteil von 93% bleibt Russland die dominierende Quelle, was einen Wert darstellt, der gegenüber 2024 stabil blieb. Die restlichen Zuflüsse verteilen sich auf Nicht-GUS-Länder (3%), die USA (2%) sowie Kasachstan und andere GUS-Staaten, aus denen jeweils 1% kam.

Herausforderungen im Ausland

Laut Nogoibaev hängen die Migrationsrisiken stark von der Zielregion ab. In Russland dominieren bürokratische Hürden, häufige Gesetzesänderungen, eine unterschwellige Diskriminierung sowie ein eingeschränkter Zugang zu Bildung und Gesundheit. In Kasachstan liegt der Fokus auf einer instabilen sozialen Sicherheit und auf den Risiken einer illegaler Beschäftigung. In der Türkei und im Nahen Osten sind hingegen oft fehlende Arbeitsverträge und eine uneingeschränkte Ausbeutung im Dienstleistungssektor zentrale Probleme. Migranten im Westen, insbesondere in den USA, kämpfen mit verschärfter Migrationspolitik und langwierigen Legalisierungsverfahren. Selbst bei einer organisierten Migration nach Südkorea oder Großbritannien bleiben Sprachbarrieren und die soziale Anpassung große Herausforderungen.

Ein alarmierender Fall im Sommer 2025 verdeutlichte neue Gefahren: Mehrere Kirgisen wurden durch fingierte Jobangebote nach Thailand gelockt. Sie wurden jedoch illegal nach Myanmar verschleppt und dort in betrügerischen Call-Centern unter Gewaltandrohung zur Arbeit gezwungen. Es war der erste registrierte Fall von Menschenhandel mit kirgisischer Beteiligung in Südostasien. Erst durch die Kooperation mit kasachischen und usbekischen Diplomaten konnten die Opfer befreit werden. Dieser Vorfall unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Prävention gegen Online-Rekrutierungsfallen. Ebenso verweist er auf eine engere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Menschenhandel.

Darüber hinaus ist die geschlechtsbasierte Diskriminierung ein weiteres gravierendes Problem, das im Kontext von Migrationsbewegungen auftritt. Dies führt zu einer erhöhten Verletzlichkeit von Frauen während der ersten Jahre im Ausland.

Trotz der zahlreichen genannten Probleme sind kirgisische Migranten selten auf sich allein gestellt, da die Vertreter der verschiedenen zentralasiatischen Migrationsgemeinschaften untereinander enge Kontakte pflegen. Gemeinsame kulturelle und religiöse Feste wie Nowruz oder Kurban Ait stärken den sozialen Zusammenhalt, besonders innerhalb der turksprachigen Gemeinschaften. Diese Zusammenarbeit ermöglicht auch eine gegenseitige Unterstützung in Krisenzeiten. Zudem fördern sie einen anhaltenden regen Erfahrungsaustausch zum Schutz der Rechte von Migranten.

Von einem „Brain Drain“ zu einem „Brain Gain“

Einige Migranten kehren mit finanziellem Kapital und reichen Erfahrungen in ihre Heimat zurück, um dort alsbald Unternehmen in der Landwirtschaft, im Bauwesen oder im Dienstleistungssektor zu gründen. Während viele langfristig im Ausland bleiben, verstärken Staat und Diaspora die Unterstützung für die Reintegration der Rückkehrenden. Laut Ulan Nogoibaev wurden bereits konkrete Projekte realisiert: Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Issyk-Kul wird aktuell durch Fördergelder erweitert. In Jalal-Abad schafft ein Ökotourismus-Projekt neue Arbeitsplätze. Zudem bietet eine Bildungsinitiative Stipendien an für Migrantenkinder in der EU und Russland, um deren Bildungsweg und Integration abzusichern.

Die erste kirgisische Frauen-Diaspora-Vereinigung in Europa

Im Jahr 2023 wurde mit Unterstützung des Rates für Migration die erste kirgisische Frauen-Diaspora-Vereinigung in Europa, Danaker, offiziell in der EU registriert. Die Danaker-Gründerin Aitolgon Boronbaeva fungiert zudem als Vertreterin des Rates in Polen. Danaker stärkt kirgisische Migrantinnen europaweit durch ein Netzwerk, das Ressourcen und Wissen zurück nach Kirgisistan leitet. Dieses Netzwerk soll Frauen auch in der Heimat fördern.

Angesichts einer alternden Bevölkerung und des Arbeitskräftemangels in der EU folgt die Migration von Kirgisistan nach Polen einem breiteren Trend. Polen punktet dabei durch erschwingliche Bildung und zugängliche Visa. Das zieht besonders Arbeitskräfte für Pflege, Produktion und Dienstleistungen an. Für Frauen bietet dieser Weg Chancen auf Unabhängigkeit, birgt aber auch Risiken. Die Vereinigung „Danaker“ – kirgisisch für „Menschen zusammenbringen“ – wurde von Frauen gegründet, die selbst Diskriminierung und Isolation erfahren haben.

Durch Mentoring und Netzwerkaktivitäten unterstützt die Organisation zudem junge Migrantinnen dabei, nach dem Studium Arbeitsstellen zu finden, die ihrer Ausbildung und Qualifikation entsprechen.

Kirgisische Migranten sind in Polen eine wertvolle Ressource, die neben ihrer Arbeitskraft auch eine hohe Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft einbringen. Trotzdem wird ihr Beitrag zum Aufbau einer Gemeinschaft oft verkannt, meinte Boronbaeva. Da die Integration in Polen oft noch auf das eigene Umfeld beschränkt ist, fördert Danaker Räume für Dialog und zivilgesellschaftliche Teilhabe. Das Ziel ist eine „Teilnahme mit Würde“, welche die kulturelle Identität bewahrt. Statt auf eine reine Assimilation zu setzen, legt Danaker Wert darauf.

Kollektive Stärke und gemeinsame Verantwortung

Obwohl für Kirgisen gegründet, zieht die Organisation heute Menschen aus ganz Zentralasien und dem Südkaukasus an, insbesondere durch bestehende Kooperationen mit kasachischen, usbekischen und aserbaidschanischen Gemeinschaften zum Ausdruck kommt.

Danaker setzt Projekte in Polen, anderen Ländern Europas und Kirgisistan um, darunter das zweimalige „Europäische Forum der Frauen aus Kirgisistan“. Diese Foren mündeten im Oktober 2025 in der Gründung der „Europäischen Allianz der Frauen aus Kirgisistan“. Das Ziel dieser Allianz ist es, eine langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit sicherzustellen.

Als ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Gender-Gleichstellungsstrategie Kirgisistans bis 2030 hat das Mentoring-Projekt „Kurak Voices“, das vom Rat für Migration und von Danaker in Kooperation mit der EU Global Diaspora Facility und dem norwegischen Nansen Center realisiert wird, die Kapazitäten von Frauen in Führungspositionen gestärkt und lokale Gemeinschaften durch einen inklusiven öffentlichen Dialog und durch Partnerschaften mit staatlichen Institutionen und der Diaspora unterstützt.

Indem Kirgisistan Migranten als Akteure des Wandels und die Diaspora als strategische Partner anerkennt, stärkt es nicht nur seine Bürger im Ausland, sondern baut auch eine widerstandsfähige, innovative und vernetzte Zukunft für alle auf.

Irina Radu