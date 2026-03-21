Nach jahrzehntelangem Verbot wurde Nauryz, das uralte Frühlingsfest, zum nationalen Feiertag Kasachstans, der Tradition, Gemeinschaft und Neubeginn verbindet. Es ist ein Fest, das die Geschichte ehrt, die Gegenwart feiert und die Zukunft voller Hoffnung willkommen heißt.

Die Frühlings-Tagundnachtgleiche, auch Äquinoktium genannt, ist ein astronomisches Ereignis, das schon im Altertum von den Menschen beobachtet wurde. Es wurde mit der Wiedergeburt der Natur und dem Beginn eines neuen Zyklus im ewigen Kreislauf des Lebens verbunden. Auf das Verwelken folgt das Blühen, auf die Kälte der „toten Zeit“ die Wärme des neuen Lebens.

Dieses kosmische Ereignis wurde besonders von den indoeuropäischen Stämmen und ihren Nachkommen verehrt. Nicht zufällig symbolisierte die Spitze der Kopfbedeckung des sakischen Königs, des sogenannten „Goldenen Menschen“, den Höhepunkt dieses universellen Zyklus. Dort befand sich eine kleine goldene Figur eines Bergschafes, des Argali. Vor mehr als zweitausend Jahren lag der Punkt der Frühlings-Tagundnachtgleiche im Sternbild Widder und galt als Beginn des neuen Jahres. Deshalb begannen die Sakenstämme und vermutlich auch der altgriechische Kalender das neue Jahr genau an diesem Punkt des Tierkreises.

Der Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche hatte eine große Bedeutung bei den alten Slawen, bei keltischen Stämmen sowie im Buddhismus und im Zoroastrismus. Dieses Fest nahm einen festen Platz in den Kulturen Vorder- und Zentralasiens ein und hat trotz ideologischer und politischer Hindernisse bis heute überlebt.

Ein Fest der Natur

Heute wird das Fest der Frühlings-Tagundnachtgleiche feierlich von Iranern, Afghanen, Tadschiken, Aserbaidschanern, Usbeken, Uiguren, Kirgisen und natürlich von den Kasachen begangen. Bei den Kasachen trägt es den Namen Nauryz. Wie bei vielen anderen Völkern ist es kein religiöses Fest, sondern ein Fest der Natur.

Über viele Jahrhunderte wurde Nauryz von der muslimischen Religion kritisiert, doch der Islam in Zentralasien erkannte später seine Bedeutung an. Mit der sowjetischen Macht wurde das Fest jedoch als Überrest alter Stammestraditionen verboten. Von 1926 bis 1988 wurde Nauryz nicht offiziell gefeiert, im Kalender nicht erwähnt und auch in den Medien nicht gezeigt.

Nach Jahrzehnten des Verbots feierte man Nauryz erstmals wieder im Jahre 1987 in Almaty, der damaligen Landeshauptstadt. Dies war ein wichtiges Ereignis für das nationale Selbstbewusstsein. Archivfotos des Zentralen Staatsarchivs für Film-, Foto- und Tonaufnahmen zeigen jedoch, dass das Verbot in jenem Jahr bereits aufgehoben war. Eine Fotografie dokumentiert die Feier der Frühlings-Tagundnachtgleiche schon in diesem Jahr. Auf dem Foto sind Studenten des Zooveterinärinstituts von Alma-Ata während einer Theateraufführung zu sehen. Es entstand 1987 in Alma-Ata und trägt im Archiv die Nummer E-3704.

In den folgenden Jahren wurde Nauryz im ganzen Land gefeiert. Die Zahl der Archivfotografien zu diesem Thema ist groß und vielfältig. Sie zeigen Teilnehmer und Gäste des Festes beim traditionellen Spiel Togyz kumalak, Pferderennen beim Nauryz-Fest im Dorf Narynkol in der Region Almaty sowie Wettbewerbe im Bogenschießen. Weitere Aufnahmen dokumentieren den republikanischen Aitys-Wettbewerb, die Eröffnung des nationalen Festes Nauryz sowie die traditionellen nationalen Schaukeln Altybakan. Viele dieser Fotografien entstanden in Alma-Ata in den Jahren 1988 und 1989.

Die offizielle Anerkennung in den 90er Jahren

Wie auf den Bildern zu sehen ist, wurde das wichtigste Frühlingsfest von zahlreichen traditionellen Spielen, Wettbewerben und Konzerten begleitet. Die Menschen trugen nationale Trachten, es fanden Aitys-Wettkämpfe der improvisierenden Dichter, der Akyns, statt. Jurten wurden aufgebaut, das Hauptgericht Nauryz Koshe zubereitet, und die Menschen feierten gemeinsam.

An den Feierlichkeiten nahmen auch bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Vertreter von Kultur und Kunst teil. Eine Fotografie zeigt Rosa Baglanowa, eine Volkskünstlerin der UdSSR, gemeinsam mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs während einer Nauryz-Feier im Bezirk Kegen in der Region Almaty im Jahr 1989.

In den 1990er Jahren und besonders nach der Unabhängigkeit Kasachstans erhielt Nauryz schließlich die offizielle Anerkennung. Im Jahr 1991 wurde laut Präsidialerlass der 22. März zum nationalen Frühlingsfeiertag Nauryz Meyramy erklärt. Eine Archivaufnahme aus dem Jahr 1990 zeigt bereits Massenfeierlichkeiten auf dem Platz vor dem Lenin-Palast in Alma-Ata. Im Jahr 2001 wurde Nauryz zum staatlichen Feiertag erklärt. Seit 2009 wird er in Kasachstan drei Tage lang gefeiert, die arbeitsfrei sind. Dieser Status gilt bis heute.

Heute symbolisiert Nauryz vor allem die Erneuerung, die Einheit des Volkes und die Verbindung der Generationen. Fotografien aus den letzten Jahren zeigen Studenten bei nationalen Tänzen während der Nauryz-Feier in Almaty im Jahr 2014 sowie Theateraufführungen und Festveranstaltungen aus dem Jahr 2018.

Heute gehört Nowruz auch zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Am 30. September 2009 wurde das Fest in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Zugleich erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 21. März zum Internationalen Nowruz-Tag. Das Fest gilt außerdem als gemeinsamer Feiertag der turksprachigen Welt.

Zahlreiche unterschiedliche Traditionen

Das Wort Nowruz wurde erstmals im 2. Jahrhundert nach Christus in persischen Quellen erwähnt, doch das Fest selbst reicht viel weiter zurück und wurde bereits zur Zeit der Achämeniden gefeiert. Im berühmten persischen Epos „Schahname“ von Firdousi finden sich Verse, die von Erneuerung und Neubeginn berichten.

Mit dem Fest sind zahlreiche Traditionen verbunden. In Aserbaidschan, im Iran und in Zentralasien lässt man Getreidesamen keimen, um den Frühling zu begrüßen.

Bei den Zoroastriern standen Eier als Symbol des Lebens und besondere Süßigkeiten auf dem Festtisch. Viele dieser Bräuche sind bis heute erhalten geblieben.

In Kasachstan gehört das traditionelle Festgericht Nauryz Koshe dazu, das aus sieben Zutaten besteht. Zum Fest sagt man: „Nauryz meiramy qutty bolsyn. Aq mol bolsyn.“ Das bedeutet: Herzlichen Glückwunsch zum Nauryz-Fest, möge es reichlich geben. Die Antwort darauf lautet: „Birge bolsyn“, also „Dir ebenfalls“.

Bei den Kasachen der Kleinen Horde, die hauptsächlich im Westen Kasachstans und in den angrenzenden Regionen Russlands leben, beginnt die Nauryz-Feier bereits am 14. März. Dieses Fest heißt Amal, nach dem arabisch-persischen Monatsnamen Hamal. Ein wichtiger Bestandteil ist das Ritual Körisu. Dabei begrüßen sich die Menschen, geben sich mit beiden Händen die Hand und wünschen einander: „Zhyl qutty bolsyn“, also „Ein glückliches Jahr“.

Die Vergangenheit muss ehrlich erinnert und weitergegeben werden, damit Fehler in der Gegenwart vermieden werden können. Gute Traditionen wie Nauryz können Menschen und Kulturen verbinden und Freude bringen.

Besonderer Dank gilt dem Hauptexperten des Zentralen Staatsarchivs für Film-, Foto- und Tonaufnahmen der Republik Kasachstan, Ermek Dschassybaejew, für die Bereitstellung wertvoller Informationen und einzigartiger Fotografien.

Rukhsara Seitova