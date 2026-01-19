Der Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland (JSDR e. V.) ist heute eine der wichtigsten Selbstorganisationen junger Russlanddeutscher und russischsprachiger Jugendlicher in Deutschland. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich der Verband zu einer bundesweit tätigen Jugendmigrantenorganisation entwickelt, die Engagement, kulturelle Identität und demokratische Teilhabe miteinander verbindet. Was den JSDR besonders auszeichnet, ist der Ansatz, jungen Menschen nicht nur Angebote zu machen, sondern ihnen echte Verantwortung zu übertragen – für Projekte, Strukturen und gesellschaftliche Prozesse.

Der JSDR versteht sich als überparteilicher, überkonfessioneller und freiheitlich-demokratischer Jugendverband. Sein Ziel ist es, junge Deutsche aus Russland sowie Zuwanderer aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken und ihnen eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei geht es nicht um Abschottung, sondern um Integration durch Teilhabe: Die neue Heimat Deutschland soll aktiv mitgestaltet werden, ohne dass die eigene Herkunft, Geschichte und kulturelle Prägung verloren gehen.

Bundesweit sind rund 40 Mitgliedsgruppen in zehn Bundesländern im JSDR organisiert. Bis zu 4.000 Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in Jugendgruppen, Sport- und Kulturvereinen, Tanzensembles, Initiativen und Landesverbänden. Jährlich erreicht der Verband mit seinen Angeboten über 10.000 Teilnehmende – Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Die größten Landesgruppen bestehen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, doch auch in Ostdeutschland, Bayern, und den Stadtstaaten ist der JSDR fest verankert.

Ein zentrales Arbeitsfeld des Verbandes ist die kulturelle und historische Bildungsarbeit. Unter dem Motto „Der Herkunft Zukunft geben“ werden Projekte umgesetzt, die sich mit der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen auseinandersetzen. Dazu zählen Zeitzeugenprojekte zur Deportation, Theater- und Medienprojekte, Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen sowie Publikationen. Ein besonderes Zeichen setzte der JSDR mit der Errichtung der Gedenktafel der Deutschen aus Russland am Donauschwabenufer in Ulm, die an die Auswanderung deutscher Familien vor über 200 Jahren erinnert. Solche Projekte stärken nicht nur das Geschichtsbewusstsein, sondern fördern auch den Dialog zwischen den Generationen.

Ebenso wichtig ist dem Verband die demokratische Bildung. Der JSDR ermutigt Jugendliche, sich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen, eigene Positionen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. In Workshops, Foren, Demokratiecamps und Projekten wie „Alte Heimat – neue Heimat. Wege der Demokratie“ werden junge Menschen zu Demokratielotsen ausgebildet. Sie lernen, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie Beteiligung möglich ist und wie man sich gegen Diskriminierung, Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit engagieren kann. Der Verband ist dabei parteipolitisch neutral, sucht jedoch bewusst den Dialog mit Politik und Gesellschaft.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Integration durch lokale Aktivitäten. Sportfeste, Ferienfreizeiten, Sommercamps, Familienseminare und erlebnispädagogische Angebote schaffen Begegnungsräume und fördern Gemeinschaft. Besonders beliebt sind die bundesweiten Sport- und Kulturfeste, bei denen mehrere Hundert Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenkommen. Sport wird dabei als verbindendes Element genutzt, das das Herkunft, Sprache und Alter in den Hintergrund treten lässt.

Der JSDR investiert gezielt in die Qualifizierung seines Nachwuchses. Die Ausbildung von Jugendleitern, etwa im Rahmen der Juleica-Schulungen, gehört zu den Kernaufgaben des Verbandes. Seminare, Herbstakademien und Multiplikatorenschulungen vermitteln fachliches Wissen, pädagogische Kompetenzen und organisatorische Fähigkeiten. Dadurch wird ehrenamtliches Engagement nachhaltig gestärkt und professionalisiert.

Auch die internationale Jugendarbeit ist ein Markenzeichen des JSDR. Viele Mitglieder haben familiäre Wurzeln in Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan oder anderen Staaten Osteuropas und Zentralasiens. Der Verband nutzt diese Verbindungen, um internationale Begegnungen, Austauschprogramme und Partnerschaften zu organisieren. In Kooperation mit Jugendorganisationen der deutschen Minderheiten im Ausland werden jährlich zahlreiche Projekte durchgeführt – von Sprach- und Sommercamps über Workcamps bis hin zu kulturellen Festivals. Die deutschen Sprachassistentinnen und -assistenten des JSDR leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Sprachförderung und Identitätsarbeit vor Ort.

Nicht zuletzt versteht sich der JSDR als Impulsgeber über die klassische Jugendarbeit hinaus. Aus seinem Umfeld sind weitere Initiativen entstanden, darunter der Unternehmerverband der Deutschen aus Russland, der wirtschaftliche Netzwerke stärkt und den Dialog mit den Herkunftsländern fördert. Damit zeigt sich, dass Jugendengagement langfristige gesellschaftliche Wirkung entfalten kann.

Der Erfolg des JSDR basiert vor allem auf dem Einsatz seiner ehrenamtlich Engagierten. Junge Menschen bringen ihre Ideen, ihre Zeit und ihre Energie ein – getragen von Teamgeist, Offenheit und dem Wunsch, etwas zu bewegen. Der Verband bietet ihnen dafür Strukturen, Unterstützung und eine gemeinsame Vision.

Der Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland steht damit beispielhaft für eine moderne Jugendmigrantenorganisation: selbstorganisiert, demokratisch, zukunftsorientiert. Er zeigt, wie Integration gelingen kann, wenn junge Menschen ernst genommen werden und die Möglichkeit erhalten, ihre Gesellschaft aktiv mitzugestalten.