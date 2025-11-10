Beim C5+1-Gipfel in Washington rückte Kasachstan ins Zentrum der Gespräche zwischen den USA und den Staaten Zentralasiens. Präsident Tokajew präsentierte sein Land als stabilen Partner, strategischen Rohstofflieferanten und Vermittler in der Region. Die auf Gipfel abgeschlossenen Verträge im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar eröffneten neue wirtschaftliche Perspektiven.

Der Gipfel im Format „Zentralasien plus 1“ (C5+1), der in Washington unter dem Vorsitz von Präsident Donald Trump stattfand, rückte Kasachstan als regionalen Schlüsselakteur deutlich ins Rampenlicht. Neben den Staats- und Regierungschefs von Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan nahm Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew an diesem Treffen teil, das Sicherheit, wirtschaftliche Kooperation und regionale Stabilität thematisierte.

Kasachstan spielte in den Gesprächen eine zentrale Rolle. Tokajew präsentierte sein Land als stabilen Partner zwischen Ost und West und als Knotenpunkt für Handel, Energieexporte und Infrastrukturprojekte in Zentralasien. Die USA sehen Kasachstan als verlässlichen Partner, der seine Außenpolitik ausgewogen zwischen Washington, Moskau und Peking gestaltet und der gleichzeitig seine Führungsrolle innerhalb der Region ausbaut. Damit positioniert sich das Land als Vermittler und Stabilitätsanker, der die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Zentralasiens unterstützt.

Kasachstan als wirtschaftliches Drehkreuz

Ein Schwerpunkt der Gespräche lag auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Während des Gipfels wurden Verträge zwischen kasachischen und US-Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von über 17 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Besondere Schwerpunkte der Kooperation werden in den Sektoren der Energiegewinnung, der kritischen Rohstoffe, des Ausbaus der Infrastruktur sowie bei grünen Technologien liegen.

Kasachstan ist als ein weltweit bedeutender Uranproduzent und wichtiger Lieferant von Seltenen Erden bekannt. Tokajew betonte, dass das Land seine Rolle als strategischer Rohstoffpartner ausbauen möchte – nicht nur als Rohstofflieferant, sondern zunehmend als Hersteller veredelter Produkte. Auch Investitionen in Logistik, Transportkorridore und digitale Infrastruktur sollen die regionale Vernetzung stärken und Kasachstans Stellung als wirtschaftliches Drehkreuz festigen.

Auch die regionale Sicherheit war ein zentrales Thema. Angesichts globaler Spannungen und der Lage in Afghanistan diskutierten die Teilnehmer über Fragen der Grenzsicherung, der Bekämpfung des Terrorismus und die wirtschaftliche Entwicklung entlang der regionalen Transportkorridore.

Kasachstan betonte erneut seine Bereitschaft, als diplomatische Plattform und Vermittler zu dienen, so wie es dies bereits in früheren internationalen Gesprächen erfolgreich praktiziert hat. Diese Rolle als regionaler Moderator stärkt die internationale Sichtbarkeit Kasachstans und unterstützt die Stabilität in Zentralasien.

Auf der Suche nach pragmatischen Partnerschaften

Darüber hinaus wurde die strategische Dimension von Bildung, Wissenschaft und Technologie hervorgehoben. Kasachstan verfolgt eine langfristige Strategie, den akademischen und fachlichen Austausch mit US-Universitäten, Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen zu intensivieren. Dies soll die Innovationskraft des Landes stärken und die wirtschaftliche Diversifizierung vorantreiben.

Politisch setzt Kasachstan auf pragmatische Partnerschaften, die sowohl wirtschaftliche als auch sicherheitspolitische Interessen abdecken. Tokajew bekräftigte während des Treffens die Unterstützung Kasachstans für internationale Initiativen wie TRIPP (die von Präsident Trump initiierte „Route for International Peace and Prosperity“ zwischen Aserbaidschan und Armenien) und unterstrich die Bedeutung seines Landes als stabiler, zuverlässiger Partner in der Region.

Das Treffen in Washington zeigte deutlich, dass Zentralasien zunehmend als eigenständige geopolitische Region wahrgenommen wird. Kasachstan übernimmt dabei eine Führungsrolle, die sowohl wirtschaftliche Entwicklung als auch Sicherheit und Diplomatie umfasst. Für Tokajew war das Gipfeltreffen nicht nur ein diplomatischer Termin, sondern ein Signal an die Welt: Kasachstan agiert eigenständig, offen und verantwortungsbewusst, während es neue wirtschaftliche und politische Partnerschaften entwickelt, die seine Position in der Region langfristig stärken.

DAZ