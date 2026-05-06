In Kasachstan stehen die ersten Maitage ganz im Zeichen von Geschichte, Militärtradition und nationalem Selbstverständnis. Mit dem Tag des Vaterlandsverteidigers am 7. Mai und dem Tag des Sieges am 9. Mai begeht das Land in diesem Monat gleich zwei bedeutende staatliche Feiertage des Jahres. Der Tag des Vaterlandsverteidigers erinnert an die Gründung der kasachstanischen Streitkräfte im Jahr 1992, kurz nach der Unabhängigkeit des Landes. Landesweit finden feierliche Veranstaltungen und militärische Ausstellungen statt und es werden verdiente Militärangehörige ausgezeichnet. Präsident Kassym-Schomart Tokajew und die Regierung würdigen die Rolle der Streitkräfte als Garant für Sicherheit und Stabilität. Der Feiertag unterstreicht zugleich die Bedeutung des Militärdienstes in der Gesellschaft und richtet den Blick auf die Gegenwart und Zukunft der nationalen Verteidigung. Nur zwei Tage später folgt der Tag des Sieges. Er erinnert an das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland. Millionen Menschen aus den damaligen Sowjetrepubliken, darunter auch aus Kasachstan, kämpften an der Front oder unterstützten die Kriegsanstrengungen im Hinterland. Bis heute prägt dieses historische Erbe das kollektive Gedächtnis des Landes. In Städten und Gemeinden finden Kranzniederlegungen, Gedenkveranstaltungen und Begegnungen mit Veteranen statt. Familien erinnern an ihre Vorfahren, während in offiziellen Reden die Bedeutung von Frieden und internationaler Zusammenarbeit hervorgehoben wird. Der Tag des Sieges ist dabei nicht nur ein Rückblick auf die Vergangenheit, sondern auch eine Mahnung für die Gegenwart. Beide Feiertage spiegeln zentrale Elemente der kasachstanischen Identität wider. Sie verbinden die Generationen der jungen Nation, ehren die Opfer und deren Leistungen und betonen zugleich den Wert von Frieden und Stabilität in einer sich wandelnden Welt.

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