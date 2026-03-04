Ein besonderes Geschenk für einen besonderen Erfolg: Olympiasieger Mikhail Schaidorow erhält eine Wohnung in Astana. Einer der Unterstützern dieser Initiative ist der kasachstandeutsche Unternehmer Gennadi Morosow, der damit den Erfolg des Sportlers würdigt und ein starkes Signal für junge Talente setzt.

Nach den Olympischen Spielen 2026 in Italien wurde der kasachische Eiskunstläufer Michail Schaidorow landesweit gefeiert. Mit seiner Goldmedaille sorgte er nicht nur für sportliche Begeisterung, sondern auch für einen historischen Moment: Es war nicht nur die einzige Goldmedaille, sondern auch die einzige Medaille überhaupt, die Kasachstan bei diesen Spielen gewann. In den Wochen nach seiner Rückkehr erhielt Schaidorow zahlreiche materielle Ehrungen und Zeichen der Anerkennung. Eines der bedeutendsten Geschenke ist eine Dreizimmerwohnung in Astana.

Die Wohnung befindet sich im Wohnkomplex „New City Life“ und wurde im Rahmen eines gemeinsamen Immobilienprojekts überreicht, das unter der Marke Ulytau Group vermarktet wird. Für die Projektpartner war die Übergabe mehr als nur eine symbolische Geste: Sie sollte die außergewöhnliche Leistung eines Sportlers würdigen, der Kasachstan auf der Weltbühne würdig vertreten und die internationale Aufmerksamkeit auf das Land gelenkt hat.

Der kasachstandeutsche Unternehmer Gennadi Morosow, Direktor der Firma MORROW GROUP, war als gleichberechtigter Partner an diesem Bauprojekt beteiligt. Die Wohnung stammt also aus einem gemeinsamen Vorhaben, das er zusammen mit seinem Partner realisiert hat. Und so sei auch die Entscheidung zur Schenkung bewusst gemeinschaftlich getroffen worden.

„Die Initiative war eine gemeinsame, konsolidierte Entscheidung – von mir, meinem Partner und auch unseren Mitarbeitenden. Wir wollten Michail unterstützen, weil seine Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen die einzige Medaille für Kasachstan war. Es war uns wichtig, seine Leistung entsprechend zu würdigen“, betont Morosow.

Der persönliche Weg des Sportlers

Für ihn stand dabei nicht allein der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern auch der persönliche Weg des Athleten. „Wenn ich ehrlich bin, spielt beides eine Rolle. Uns hat der persönliche Weg beeindruckt, den Michail gegangen ist, um Olympiasieger zu werden. Sein Weg war sehr schwierig, geprägt von harter Arbeit und intensivem Training. Wir wollten ihn als Nationalhelden und Olympiasieger ausdrücklich anerkennen.“

Schaidorows Triumph in Italien wurde in Kasachstan als Moment nationalen Stolzes wahrgenommen. Gerade in einer Sportart wie dem Eiskunstlauf, die doch höchste technische Präzision, körperliche Ausdauer und mentale Stärke erfordert, steht ein Olympiasieg für jahrelange Disziplin und enorme Opferbereitschaft. Die neue Wohnung in Astana symbolisiert daher nicht nur einen materiellen Wert, sondern auch Respekt vor dieser außergewöhnlichen Lebensleistung.

Die Würdigung international erfolgreicher Sportler ist für Morosow dabei keine einmalige Geste. Bereits zuvor hatte er die dreifache Schachweltmeisterin Bibisara Assaubajewa mit einer Wohnung ausgezeichnet. Auch Athleten der Paralympischen Spiele wurden von ihm mit Geschenken geehrt. Diese Kontinuität zeigt, dass sein Engagement einem klaren Grundgedanken folgt: Menschen, die Kasachstan weltweit repräsentieren und mit ihren Erfolgen das Ansehen des Landes stärken, sollen konkrete Unterstützung erfahren.

Popularisierung des Sports

Morosow ist überzeugt, dass solche Initiativen über den jeweiligen Einzelanlass hinauswirken. „Ja, davon bin ich überzeugt. Solche Beispiele tragen zur Popularisierung des Sports und eines gesunden Lebensstils bei.“ Erfolgreiche Athleten seien wichtige Vorbilder für die junge Generation. Sie zeigten, dass Ausdauer, Zielstrebigkeit und harte Arbeit zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen können.

Die Übergabe der Dreizimmerwohnung an Michail Schaidorow steht somit nicht nur für eine persönliche Anerkennung, sondern sie sendet auch für ein deutliches Signal: Spitzenleistungen auf internationaler Ebene werden in Kasachstan gesehen, gewürdigt und unterstützt. Unternehmerisches Engagement und sportlicher Erfolg verbinden sich hier zu einer Botschaft, die weit über den Augenblick hinausreicht.

Annabel Rosin