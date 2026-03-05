Ab dem 29. März 2026 wird die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa wieder regelmäßig Flüge zwischen Frankfurt am Main und den kasachischen Städten Almaty und Astana anbieten. Laut dem Sommerflugplan 2026 der Lufthansa Group sind für Almaty fünf Flüge pro Woche vorgesehen, davon drei Direktflüge. Astana wird viermal wöchentlich angeflogen, davon zwei Direktverbindungen. Damit reagiert Lufthansa auf die steigende Nachfrage nach komfortablen und schnellen Direktverbindungen zwischen Deutschland und Kasachstan.

Die Flugzeiten sind so abgestimmt, dass Passagiere aus Frankfurt und Europa bequeme Anschlussmöglichkeiten zu Zielen weltweit haben. So startet der Flug LH646 montags und samstags um 12:35 Uhr in Frankfurt und landet um 22:15 Uhr in Almaty. Die Rückverbindung LH651 startet samstags um 03:15 Uhr in Almaty und erreicht Frankfurt um 08:25 Uhr. Für Astana beginnt der Flug LH650 freitags um 13:10 Uhr in Frankfurt und landet um 23:15 Uhr in Astana. Weitere Verbindungen mit der Kennzeichnung LH648 bedienen die Strecke donnerstags und sonntags.

Die Wiederaufnahme der Flüge erfolgt nach einer vorübergehenden Aussetzung im Winterflugplan 2025/2026. Lufthansa setzt moderne Flugzeuge ein, die hohen Komfort, In-Flight-Entertainment und Service auf internationalem Standard bieten. Passagiere profitieren dadurch von kürzeren Reisezeiten, flexiblen Buchungsmöglichkeiten und einfachen Anschlussverbindungen innerhalb Europas, Nordamerikas und Asiens.

Die Rückkehr der Lufthansa-Verbindungen stärkt nicht nur den Tourismus, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kasachstan. Insbesondere die Bereiche Energie, Maschinenbau, Technologie und Handel profitieren von den Direktverbindungen. Geschäftsreisende und Fachkräfte können dadurch einfacher zwischen beiden Ländern reisen. Gleichzeitig erleichtert die Wiederaufnahme der Flüge den Austausch von Studierenden, Expats und kulturellen Projekten.

Tickets für die Flüge können über die Lufthansa-Webseite, Partner-Airlines wie SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings sowie über Reisebüros gebucht werden. Experten empfehlen, die Flüge frühzeitig zu buchen. Dies ist sinnvoll, da die Nachfrage in den Frühjahrs- und Sommermonaten traditionell hoch ist. Lufthansa bietet dabei auch flexible Tarife und verschiedene Buchungsklassen, um unterschiedlichen Reisebedürfnissen gerecht zu werden.

Mit der Rückkehr der Flüge nach Almaty und Astana wird die Luftverbindung zwischen Deutschland und Kasachstan deutlich verstärkt. Reisende profitieren von schnellen, direkten und komfortablen Verbindungen, während Lufthansa ihr internationales Netzwerk in Zentralasien ausbaut und die Verbindung zwischen Europa und Kasachstan weiter festigt.

DAZ