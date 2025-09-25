Soeben sind zwei Schachfiguren vom Brett gefallen. Setzen Sie diese wieder ein.

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Auf dem Brett sind 26 Figuren. Allein die schwarze Bauernstellung belegt bereits 4 Schlagfälle. Demnach sind eine weiße und eine schwarze Figur vom Brett gefallen. Das müssen die beiden d-Bauern gewesen sein, die aber schlagfallmäßig betrachtet nicht mehr aneinander hatten vorbeiziehen können (um eventuell umzuwandeln). Der weiße d-Bauer passt nicht auf d2, d3 und d4, weil dann die geschlossene weiße Bauernkette verhindert hätte, dass der weiße a- oder h-Turm hinausziehen konnte, um von einem sB geschlagen zu werden. Auf d7 kann kein sB stehen (wegen sLc8, der bereits hinausgezogen war). Daraus folgt: wBd5, sBd6 müssen wieder eingesetzt werden.