Dies ist ein Fehldruck. Hier wurden sechs Schachfiguren vertauscht eingezeichnet (3 Vertauschungen). Welche?

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Die Bauern auf der e-Linie sind offensichtlich falsch eingezeichnet (hätten nicht aneinander vorbeimarschieren können). Also: wBe7 und sBe2 sind zu tauschen in wBe2 und sBe7. Daraus folgt: Der sLe3 hätte sein Grundfeld f8 nie verlassen können. Also: sLe3 und wDf8 sind zu tauschen (in wDe3, sLf8). – Beide Könige stehen in illegalen Schachgeboten. Dieser Zustand wird legalisiert durch Tauschen des wLa7 mit dem sSb6 (in wLb6, sSa7). Tauschen von sKb8 mit sSc7 geht nicht, da dann der sSb6 illegal Schach bieten würde.