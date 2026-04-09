Soeben ist eine Schachfigur vom Brett gefallen. Setzen Sie diese wieder ein.

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Beide K stehen im Turm-Schach. Die heruntergefallene Figur muss also auf a4/b4 gestanden haben. sLc8, wLf1 und wTh1 waren in ihren Vierteln geschlagen worden, und der sBd3 (von f7) schlug 2 Weiße (wD, wS). Demnach konnte der sBg7 in einen sS umwandeln (auf f1/h1, hierzu den wT von h1 auf f2/h2 geschlagen). Dieser schwarze Umwandlungsspringer muss letztendlich auf a4 gestanden haben und von dort heruntergefallen sein. Letzter Partiezug war sTb6xwBb5+ (und dieser wBb5 schlug einst die sD auf der b-Linie). – sS von b4 heruntergefallen? Unmöglich, da zuletzt wTxa3+ nicht machbar war (dort gab es keinen Schwarzen zum Schlagen). – wBa4? Illegales schwarzes Turm-Schachgebot. – Der weiße a-Bauer hätte auch umwandeln können z.B. in wS (hierzu sD und schwarze Umwandlungsfigur geschlagen), um dann nach a4/b4 zu ziehen, doch steht dann immer ein König im illegalen Turm-Schachgebot (weil es für die Türme nichts mehr zum Schlagen gab). Also: sSa4.