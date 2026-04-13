Wie lautete der letzte Zug?

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Schwarz konnte zuletzt nicht gezogen haben, insbesondere nicht sBa7xwSb6, da der sK bereits hinausgezogen war. Auch geht nicht zuletzt sKd1-c2 aufgrund Abzugsschach wSe1-d3+, weil sich dann die Partie nach rückwärts nicht auflösen lässt. Zuletzt zog also Weiß. – Bevor sBa7xb6 geschehen war, muss bereits der sS nach a8 gezogen sein (ansonsten hätte er dort nicht mehr hinziehen können), demnach wurden sTa8 und sLc8 auf Reihe 8 geschlagen, und die sD auf f3. – Zuletzt wBg2xsDf3? Illegal, da der wLf1 bereits hinausgezogen war. – Zuletzt wLh7-g8 oder wLh7xsTg8 bzw. wDh7-h8 oder wDh7xsTh8 bzw. wBc4-c5 oder ein Zug mit dem wSd3? Unmöglich, da Schwarz dann keinen Zug davor hätte machen können oder sich die Partie nach rückwärts nicht auflösen lässt. Daraus folgt: Der letzte Zug war wTg1-h1. – Schwarz zog davor sKd1-c2 aufgrund (z.B.) wTg4-g1+. Nun lässt sich alles Weitere bequem nach rückwärts auflösen.