An welchen Brettrand gehören Schwarz und Weiß?

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Weiß gehört an den linken Brettrand (wKe2, sKc6 usw., zuletzt geschah wBc5xsBd6 e.p.+, davor geschah sBd7-d5 wegen z.B. wBe4xsLf5+). – Nähere Schlagfall-Betrachtung: weißer a-Bauer schlägt schwarzen b-Bauer z.B. mit a4xb5. Weißer b-Bauer zieht bis b4. Schwarzer a-Bauer schlägt weißen Läufer sBa3xwLb2. Weißer c-Bauer x schwarzen d-Bauer e.p.+. Weißer e-BxsL mit wBe4xsLf5+. Weißer f-Bauer wurde auf f-Linie geschlagen. Weißer g-B steht auf g4. Schwarzer g-B steht auf g5. wBh5xsSg6 und zieht vorwärts nach g7.