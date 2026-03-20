BEWERBUNGSAUFRUF

Kunst-am-Bau Wettbewerb für für den Neubau des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland

Das Staatliche Bauamt Nürnberg lobt einen geladenen, einphasigen Kunst-am-Bau-Wettbewerb für zwei Standorte mit vorgeschaltetem, offenen Bewerbungsverfahren aus. Teilnahmeberechtigt sind professionelle Künstlerinnen und Künstler sowie Künstlergemeinschaften. Die Professionalität ist nachzuweisen durch einen Lebenslauf inklusive eines Nachweises eines abgeschlossenen Studiums an einer (Fach-) Hochschule/ Akademie im Bereich Bildender Kunst oder Gestaltung oder durch eine Mitgliedschaft in einem künstlerischen Berufsverband, ein Ausstellungsverzeichnis von eigenen Kunstwerken in öffentlichen Ausstellungen und durch max. drei aussagefähige Referenzen bereits realisierter Kunstwerke an öffentlichen Orten. Eine gezielte Förderung und Beteiligung von jungen künstlerischen Positionen wird angestrebt. Künstlerinnen und Künstler, die ihren akademischen Abschluss im Jahr 2020 oder später gemacht haben, können sich mit einem Motivationsschreiben bewerben.

Bewerbungsfrist bis zum 26. April 2026, 23:59 Uhr online an BKDR@alexandra-kolossa.de.

Mit der Errichtung des Bayerischen Kulturzentrums der Deutschen aus Russland reagiert die Staatsregierung auf den großen Nachholbedarf bei den Deutschen aus dem postsowjetischen Raum in Bezug auf die öffentlichkeitswirksame und professionelle Vermittlung, Pflege und Weiterentwicklung ihrer Kultur und Geschichte. Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland in Nürnberg soll die zentrale Einrichtung in Bayern sein, die die Themen, Interessen und Anliegen der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion im professionellen Rahmen behandelt und im gesamten Freistaat kommuniziert.

Dokumente zum Download:

Weitere Informationen:

Zur Verfügung steht eine Realisierungssumme von 180.000 € für zwei Standorte im Außenraum. Im Bewerbungsverfahren werden keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Im Wettbewerbsverfahren wird den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.500 € gezahlt.

Schriftliche Rückfragen

Rückfragen können bis zum 16. März 2026 ausschließlich per E-Mail an: BKDR@alexandra-kolossa.de gestellt werden. Die Antworten werden als Download auf der Seite des Staatlichen Bauamts Nürnberg veröffentlicht.

Quelle: https://www.stban.bayern.de/hochbau/projekte/index.html