Die Australian Open 2026 endeten mit einem historischen Erfolg für den kasachstanischen Tennissport. Elena Rybakina gewann erstmals den Titel in Melbourne und sicherte sich damit den zweiten Grand-Slam-Sieg ihrer Karriere nach dem Triumph in Wimbledon im Jahr 2022. Im Finale setzte sich die 26-Jährige in einem hochklassigen und spannenden Drei-Satz-Match gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durch und bewies dabei einmal mehr ihre mentale Stärke und sportliche Reife.

Rybakina, die in Moskau geboren wurde und seit 2018 für Kasachstan antritt, gehörte schon vor dem Turnier zu den Favoritinnen. Auf dem Weg ins Finale überzeugte sie mit konstant starken Leistungen gegen mehrere Topspielerinnen der Weltrangliste und präsentierte sich insbesondere mit ihrem druckvollen Aufschlag und ihrem aggressiven Grundlinienspiel in herausragender Form. Im Endspiel ließ sie sich auch von zwischenzeitlichen Rückständen nicht aus dem Konzept bringen und entschied den dritten Satz mit großer Nervenstärke für sich.

Mit dem Sieg in Melbourne schrieb Rybakina Tennisgeschichte: Sie ist die erste Spielerin aus Kasachstan, die die Australian Open im Einzel gewonnen hat. Der Erfolg gilt als Meilenstein für die Entwicklung des Tennissports im Land und wird von Funktionären und Experten als Ergebnis langfristiger Investitionen in die Nachwuchs- und Leistungsförderung gewertet. Für viele junge Sportlerinnen in Kasachstan ist Rybakina damit zu einer zentralen Identifikationsfigur geworden.

Neben sportlichem Ruhm brachte der Triumph auch einen erheblichen finanziellen Erfolg. Für den Titel erhielt Rybakina ein Preisgeld von rund 4,15 Millionen australischen Dollar, was etwa 2,4 Millionen Euro entspricht. Damit zählt der Sieg zu den lukrativsten ihrer bisherigen Laufbahn. Das gestiegene Preisgeld unterstreicht zugleich die wachsende Bedeutung der Australian Open und den Anspruch, Frauen- und Herrentennis gleichwertig zu fördern.

Glückwünsche kamen auch von Präsident Kassym-Schomart Tokajew. In einer offiziellen Botschaft würdigte er Rybakinas brillanten Sieg, ihre hohe sportliche Klasse und ihren Einsatzwillen. Zugleich betonte er die Bedeutung dieses Erfolgs für das internationale Ansehen Kasachstans und wünschte ihr weitere Siege auf der großen Tennisbühne.

International wurde Rybakinas Erfolg als Bestätigung ihrer Stellung in der Weltspitze gewertet. Nach einigen von Verletzungen und Formschwankungen geprägten Phasen in den vergangenen Jahren meldete sie sich mit diesem Titel eindrucksvoll zurück und unterstrich ihren Anspruch, dauerhaft zu den prägenden Spielerinnen der WTA-Tour zu gehören. Die Australian Open 2026 werden damit nicht nur als Turnier spannender Matches in Erinnerung bleiben, sondern vor allem als Schauplatz eines Erfolgs, der ein neues Kapitel in der Tennisgeschichte Kasachstans aufgeschlagen hat.

DAZ