Präsident Kassym-Schomart Tokajew unternahm Ende vergangener Woche einen offiziellen Arbeitsbesuch in den Vereinigten Staaten. Einer Einladung von US Präsident Donald Trump folgend, stand der Besuch im Zeichen der Vertiefung der bilateralen Beziehungen sowie der aktiven Teilnahme an internationalen Friedensinitiativen.

Ein zentrales Ereignis war die Teilnahme Tokajews an der ersten Sitzung des Board of Peace, eines neuen, erst im Januar dieses Jahres gegründeten internationalen Gremiums zur Koordinierung des Wiederaufbaus und der Friedensförderung in Krisenregionen wie im Gazastreifen. In seiner Rede betonte der Präsident Kasachstans, dass Frieden nicht nur durch Resolutionen, sondern auch durch ganz konkrete Maßnahmen wie dem Wiederaufbau der Infrastruktur und des Bildungswesens sowie durch humanitäre Hilfe geschaffen werde.

Kasachstan als Mittelmacht

Er kündigte an, dass Kasachstan ausreichende finanzielle Mittel bereitstellen werde, um humanitäre Hilfe zu leisten und um über 500 Stipendien für Studierende aus Palestina zu vergeben. Außerdem soll die Expertise Kasachstans im Bereich des Aufbaus digitaler Verwaltungsstrukturen und bei der Organisation der medizinischen Versorgung durch das Entsenden eines Feldlazaretts mit medizinischen Fachpersonal eingebracht werden, um eine dauerhafte Stabilität und einen nachhaltigen Wiederaufbau zu fördern. Beobachter aus Kasachstan sollen in das Zentrum für die zivile und militärische Koordinierung nach Gaza entsandt werden. Tokajew hob hervor, dass Kasachstan als Mittelmacht Verantwortung übernehme und aktiv zur internationalen Friedensförderung beitragen wolle.

Parallel führte Tokajew Gespräche mit hochrangigen Vertretern amerikanischer Unternehmen und Finanzinstitutionen. Im Mittelpunkt standen mögliche Investitionsprojekte in den Bereichen Bergbau, Transport, Infrastruktur und Luftfahrt sowie diverse Kooperationen im Agrarsektor.

Unter anderem wurde ein 180-Millionen-Dollar-Projekt mit dem Unternehmen Mars Inc. angekündigt, das den Aufbau einer Produktionsstätte in Kasachstan vorsieht. Zudem wurden Gespräche über die Modernisierung von Luftfahrtflotten und die Ausbildung von Fachkräften geführt.

Gespräche mit Landsleuten

Während seines Aufenthalts traf der Präsident auch kasachische Studierende und Fachkräfte sowie Fachleute. Er betonte die zentrale Rolle der Jugend für die künftige Entwicklung des Landes und hob hervor, dass ihre Ausbildung, ihr Wissenstransfer und ihr Engagement entscheidend seien für die Modernisierung von Kasachstan.

Zugleich wandte er sich an die in den USA lebenden Staatsbürger Kasachstans und unterstrich, dass sie die geplanten innenpolitischen Reformen aktiv mitgestalten können. An dem bevorstehenden Volksentscheid können und sollen sie teilnehmen, um ihre Stimme für die Modernisierung der staatlichen Strukturen und für die Stärkung der demokratischen Prozesse in ihrer Heimat einzubringen. Tokajew appellierte an die Diaspora, weiterhin Brücken zwischen Kasachstan und den Vereinigten Staaten zu bauen und ihre Erfahrungen und Netzwerke für die Entwicklung des Heimatlandes einzusetzen.

Der Arbeitsbesuch gilt als deutliches Signal für die Intensivierung der amerikanisch-kasachischen Beziehungen sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene.

Insbesondere die aktive Rolle Kasachstans im Board of Peace unterstreicht das Bestreben des Landes, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch diplomatisch internationale Verantwortung zu übernehmen und praktische Beiträge zur Friedensförderung zu leisten.

Die Kombination aus humanitärer Unterstützung, Investitionsprojekten und internationalen Partnerschaften könnte langfristig das Profil Kasachstans auf der globalen Ebene stärken und neue Handlungsspielräume für die regionale und internationale Zusammenarbeit eröffnen.

DAZ