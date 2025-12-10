Am 6. Dezember 2025 fand in der katholischen Kathedrale Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe in Astana ein Weihnachtskonzert statt. Die musikalische Veranstaltung wurde von der Deutschen Botschaft in Kasachstan organisiert. Das Kirchenschiff war für alle Interessierten geöffnet. Zu hören waren sowohl weihnachtliche Werke als auch Kompositionen großer klassischer Meister.

Unter den Zuhörern befanden sich Vertreter internationaler und kasachischer Organisationen, Kulturzentren, Universitäten und Schulen sowie Angehörige der kulturellen Szene der Hauptstadt.

Wie die Veranstalter zu Beginn bemerkten, hatten sie nicht mit einem so großen Publikumsandrang gerechnet, weshalb für viele Gäste zusätzliche Plätze bereitgestellt werden mussten. Menschen älteren Alters ebenso wie Familien mit kleinen Kindern widmeten ihren Samstag diesem besonderen Ereignis, das längst über die Grenzen einer einzelnen religiösen Tradition hinausgeht und Kulturen miteinander verbindet.

„Ich finde, dass Veranstaltungen wie diese eine besondere Bedeutung haben. Sie geben uns die Gelegenheit, etwas zu entschleunigen, über das zu Ende gehende Jahr nachzudenken, über das Jahr 2025. Aber ebenso sollten wir den kommenden, noch unberührten neuen Jahresanfang voller Hoffnungen und Wünsche mit Vorfreude erwarten. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam Musik genießen. Musik ist eine universelle Sprache, die Grenzen überwindet und Menschen verbindet. Möge diese Musik Ihnen positive Energie und Freude für das ganze kommende Jahr schenken. Allen, die das Weihnachtsfest feiern, wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit“, sagte die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland Monika Iwersen in ihrem Grußwort.

Das Konzert gestaltete das Ensemble „Charming Music Band“, das einige der besten Musikerinnen und Musiker der kasachischen Hauptstadt vereint. Ihr Repertoire umfasst klassische Meisterwerke ebenso wie populäre zeitgenössische Melodien. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 ist das Ensemble für seine kammermusikalischen Auftritte bekannt, in denen jedes Mitglied hohe Professionalität und Virtuosität zeigt.

Im Programm des Weihnachtskonzerts erklangen unter anderem die bekannten Kompositionen von Leroy Anderson, darunter „Fiddle-Faddle“ und „Sleigh Ride“, Alfred Schnittkes Bearbeitung von „Stille Nacht“, schwungvolle Polkas und weitere Werke von Johann Strauss, sowie tiefgründige Motive von Bach, Haydn, Vivaldi und Mozart. Als kleine Aufmerksamkeit erhielt jeder Besucher zudem weihnachtliches Gebäck, das von der Deutschen Botschaft bereitgestellt wurde.

Mit Dank an die Ausführenden des Konzerts und mit herzlichen Wünschen an alle wandte sich auch Erzbischof und Metropolit Tomasz Bernard Peta, der Leiter der Erzdiözese Heiligste Jungfrau Maria in Astana und Vorsitzende der Bischofskonferenz von Kasachstan, in kasachischer und russischer Sprache an das Publikum.

Nurgul Adambayeva