Am 6. Dezember 2025 öffnete das Deutsche Generalkonsulat in Almaty zum ersten Mal seine Türen für die breite Öffentlichkeit und verwandelte sein Gelände in eine wahre Weihnachts-Oase. Trotz kaltem und windigem Wetter erwärmte die festliche Atmosphäre die Gäste – der Duft von Glühwein, Weihnachtslieder und das Lächeln der vielen Besucher sorgten für das Gefühl, dass das schönste Fest des Jahres ganz nah ist.

Nach ersten Schätzungen besuchten mehr als 800 Menschen den Weihnachtsmarkt, und ein jeder trug dazu bei, die festliche Stimmung zu schaffen.

Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes betonte Generalkonsul Matthias Kiesler, dass es das Ziel der Veranstaltung sei, die Atmosphäre traditioneller deutscher Weihnachtsmärkte zu vermitteln. Er hob hervor, dass der Markt dank der Unterstützung vieler Partner des Generalkonsulats ermöglicht wurde und dass die gesammelten Gelder wohltätigen Zwecken zugutekommen werden. Die Spenden gehen an eine Organisation, die sich für soziale und humanitäre Hilfe einsetzt, was ganz im Sinne des wahren Geistes von Weihnachten, der Zeit guter Taten ist. Die Eröffnung wurde von einem kleinen Kulturprogramm begleitet. Auf der Bühne trat eine Kindergruppe unter der Leitung von Eva Becher auf und sang das bekannte Lied „In der Weihnachtsbäckerei“. Danach gab der Generalkonsul den symbolischen Startschuss für das Fest.

In diesem Jahr wurde der Weihnachtsmarkt zu einem einzigartigen Ereignis für Almaty – zum ersten Mal fand eine solche Veranstaltung auf dem Gelände des Deutschen Generalkonsulats statt. Die Veranstaltung vereinte deutsche, europäische und lokale Organisationen. Auf dem Gelände waren acht festliche Pavillons aufgebaut.

Zu den Teilnehmern gehörten: das Deutsche Generalkonsulat in Almaty, der Internationale Frauenclub Almaty, das Generalkonsulat von Ungarn, das Deutsche Haus Almaty, Paulaner, die Vertretung der Deutschen Wirtschaft in Zentralasien (AHK) und der Verband der Deutschen Wirtschaft in Kasachstan (VDW), Kunsthandwerker, die Deutsch-Kasachische Universität (DKU), die Ukrainische Gemeinschaft und das Goethe-Institut Almaty.

Besondere Beliebtheit genoss der Pavillon der Vertretung der Deutschen Wirtschaft (AHK), in dem ein kostenloser Workshop zur Kerzenbemalung stattfand – eine gemütliche Beschäftigung für alle, die mit den eigenen Händen ein festliches Souvenir gestalten wollten.

Die Gäste erwartete ein abwechslungsreiches Programm: festliche Lieder, Chorgesänge, Workshops und natürlich deutsche Spezialitäten. Es gab die Möglichkeit, traditionelle Würstchen, heißen Tee, Kaffee, Bier, Weihnachtsgebäck und aromatischen Glühwein zu probieren, für die Kinder wurde auch alkoholfreier Punsch angeboten.

Die Atmosphäre erinnerte an die Weihnachtsmärkte in Deutschland, wo der Duft von Zimt, Stollen und frischem Gebäck in der Luft liegt. Ein besonderes Highlight des Marktes waren die Künstler des Deutschen Theaters, die in bunten Kostümen auftraten. Ihre Darbietungen schufen das Gefühl eines lebendigen Weihnachtsmärchens.

Zum Abschluss wurde durch das Konsulat das traditionelle Weihnachtskonzert angekündigt, das am 10. Dezember stattfinden wird. Auf dem Programm stehen Weihnachtslieder aus Deutschland und anderen Ländern, vorgetragen vom Kammerchor und dem Symphonieorchester der Kasachischen Nationalkonservatoriums „Kurmanğazy“ sowie dem Seniorenchor „Köktem“ der städtischen Musikschule Nr. 1.

Ein Weihnachtsmarkt, der den Beginn einer neuen Tradition markiert

Das Fest zog Gäste aus verschiedenen Ländern an – Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen, Einwohner Almatys, Familien mit Kindern und Vertreter internationaler Gemeinschaften. Viele Besucher berichteten, dass sie sich „wie in Deutschland“ fühlten: Die deutsche Sprache, der Duft von Stollen, vertraute Melodien und die warme Atmosphäre vermittelten ein echtes Weihnachtsgefühl. Für einige Stunden konnten die Gäste tatsächlich das Gefühl erleben, nach Europa zu reisen – ganz ohne Flug oder Grenzkontrollen.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf den wohltätigen Zweck der Veranstaltung gelegt: Alle Erlöse aus den Verkäufen wurden zugunsten von Kinderheimen und wohltätigen Organisationen gespendet.

Die Veranstalter dankten allen, die dazu beigetragen haben, das Fest zu ermöglichen – von den Teilnehmern und Freiwilligen bis hin zu den Gästen des Marktes.

„Jeder hat versucht, diesen Tag noch bezaubernder zu machen. Wir hoffen, dass der Weihnachtsmarkt in unserem Konsulat zu einer schönen Tradition wird und die Bewohner Almatys noch viele Jahre erfreuen wird“, so die Vertreter des Generalkonsulats.

Kristina Larina