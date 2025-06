Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana hat ihr Flugangebot ab Frankfurt deutlich erweitert: Seit dem 1. Juni verbindet sie die Mainmetropole dreimal wöchentlich direkt mit Almaty, der größten Stadt Kasachstans. Die neuen Verbindungen starten jeweils dienstags, donnerstags und sonntags und ergänzen die bestehenden täglichen Flüge in die Hauptstadt Astana sowie die wöchentliche Route nach Uralsk (Oral). Damit steigt die Zahl der wöchentlichen Air-Astana-Flüge ab Frankfurt auf insgesamt elf.

Bedient wird die neue Strecke mit einem modernen Airbus A321LR, ausgestattet mit Business- und Economy-Class. Die Flüge erfolgen im Rahmen eines Codeshare-Abkommens mit der Lufthansa. Der Hinflug (KC222 / LH9610) startet um 8:30 Uhr in Frankfurt und erreicht Almaty nach rund siebeneinhalb Stunden Flugzeit um 18:55 Uhr Ortszeit. Der Rückflug (KC221 / LH9611) verlässt Almaty um 1:30 Uhr und landet um 6:55 Uhr morgens wieder in Frankfurt.

Mit dem Ausbau stärkt Air Astana nicht nur die direkte Anbindung Mitteleuropas an Kasachstan, sondern auch den internationalen Transitverkehr. Über das Drehkreuz Almaty bestehen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten in die Region Zentralasien – ein zunehmend attraktives Ziel für Geschäftsreisende, Touristen und Angehörige der kasachischen Diaspora in Europa.

Auch die Fraport AG, Betreiberin des Frankfurter Flughafens, begrüßt den Ausbau des Streckennetzes: „Wir freuen uns über das erweiterte Angebot von Air Astana und wünschen weiterhin erfolgreiche Flüge“, hieß es in einer Mitteilung. Die neue Verbindung sei ein wichtiger Beitrag zur internationalen Anbindung und zur Vielfalt am Standort Frankfurt.