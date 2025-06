Am ersten Tag des Sommers fand das Eurofest 2025 im Hauptstadtpark mit einem romantischen Namen „Liebhaber“ (kas. „Gaschyktar“) statt. Die Vertreter von vielen europäischen Ländern, internationalen Organisationen, Kulturzentren und Botschaften haben nicht nur über die europäische Kultur erzählt, sondern auch gezeigt, welche Möglichkeiten und gemeinsame Projekte es für Ausbildung und Zusammenarbeit zwischen der EU und Zentralasien gibt.

„Ich empfinde das als eine wunderbare Gelegenheit, um zu zeigen, wie vielfältig wir in Europa sind: mit unseren Fahnen, Speisen und allem, was in unserer Kultur ist. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich heute beim Eurofest dabei sein kann. Wir verkaufen heute typische deutsche Brezeln, veranstalten ein Quiz, und freuen uns darauf, mit den Leuten, die hierher gekommen sind, ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auch, zeigen zu können, wie Deutschland und Kasachstan in vielen Bereichen sehr gut zusammenarbeiten – von Sprachen bis zu Projekten“, teilte die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan Monika Iwersen mit.

Eine kleine Reise durch Europa

Das Festival kann mit einer Minireise durch Europa verglichen werden: die europäische Vielfalt an Kulturen, Sprachen, Kreativität und Spaß – all dies wurde in dieser Veranstaltung vereint, an der vor allem die Bewohner der Hauptstadt Kasachstans teilnahmen. Neben der Messe mit zahlreichen Zelten, in denen jeweils verschiedene europäische Länder vertreten waren, wurden auch ein Musikkonzert sowie kreative Darbietungen für Kinder und Erwachsene organisiert. Mit der Aufführung eines Volksliedes trat auf der zentralen Bühne auch der deutsche Jugendclub „Diamant“ der Gesellschaftlichen Stiftung „Wiedergeburt“ in deutscher Nationaltracht auf. Neben den Melodien deutscher Volkslieder, den Rhythmen des spanischen Flamencos und faszinierender rumänischer Tänze konnte man auch die modernen kasachischen Lieder hören.

Eine Kunstausstellung mit Gemälden mit Landschaften europäischer Länder, ein Ausschank mit beliebten nationalen europäischen alkoholischen Getränken, einem Stand mit Desserts und Gebäck, eine Spielecke für Kinder mit Pantomimen, Quiz und Basteleien – dies ist bei weitem nicht die gesamte Aufzählung jener Vielfalt, die auf dem Eurofest präsentiert wurde.

Die Gäste des Festes konnten auch sehen, wie viele wichtige Projekte und Themen von der Europäischen Union gefördert werden. Die Entwicklung von unabhängigen Medien, die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber Desinformation, die Gleichstellung der Geschlechter, der Widerstand gegen Gewalt, eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft, die Energiesicherheit, die Grenzsicherung, der Umweltschutz, die Menschenrechte und der Dialog zwischen Staat und Zivilgesellschaft – diese und viele andere Themen werden in Kooperation zwischen Zentralasien und der Europäischen Union oder auch auf bilateraler Basis zwischen Ländern beider Regionen analysiert, unterstützt und entwickelt, um die Lebensqualität sowie die soziale Sicherheit zu stärken und steigern.

Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen

Die jungen Besucher des Eurofests hatten auch eine Chance, mehr über die besten europäischen Universitäten zu erfahren: welche Bedingungen, Anforderungen, Fristen es für eine Bewerbung zum Studium gibt und wie man die entsprechend notwendige Sprache vorab erlernen bzw. einen Sprachtest machen kann. Beispielweise nahm an dem Fest auch das deutsche Sprachlernzentrum Astana, Partner des Goethe-Instituts Almaty, teil. Bereits in der ersten Stunde des Eurofests hatten die Gäste der Veranstaltung eine große Menge an Informationsmaterial des Zentrums mitgenommen.

Das spricht für ein großes Interesse an der deutschen Sprache unter den Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern und jungen Erwachsenen in Kasachstan. Insgesamt war nämlich das deutsche Zelt eines der beliebtesten – wahrscheinlich auch, weil dort frische Brezeln verteilt und interessante Spiele durchgeführt wurden.

Die durch das Festival gesammelten Gelder werden zur Unterstützung lokaler Wohltätigkeitsorganisationen verwendet. Dies unterstreicht den besonderen Auftrag des Festivals – es geht nicht nur um den kulturellen Austausch, sondern auch um die gegenseitige Unterstützung, Hilfe und gesellschaftliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Das Festival demonstriert auch die Hauptwerte der Europäischen Union und einer dieser Werte ist, dass es trotz der großen Vielfalt in Europa ein gemeinsames Streben nach Einheit, Integration und gegenseitiger Unterstützung gibt.

Das Festival war unter anderem dem Europatag gewidmet und fand gleichzeitig mit dem Kindertag statt. Es sollte den Einwohnern der Hauptstadt und ihren Gästen die Besonderheiten der europäischen Region und unserer interregionalen Zusammenarbeit näherbringen. An der Veranstaltung nahmen auch die Botschafter mehrerer europäischer Länder und die Regionalvertreter internationaler Organisationen teil, was die große Bedeutung des Festivals für die weitere länderübergreifende Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte unterstreicht.

Nurgul Adambajewa