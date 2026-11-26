Der Künstler Ruslan Jubanysh gräbt für sein Werk „Narben der Steppe“ tief in die jüngere Geschichte Kasachstans. Was er dort findet, sind Traumata und Menschenrechtsverletzungen, die noch lange nicht verarbeitet sind. In Berlin gab es am Ende seines vom ifa geförderten Austauschprogramms eine erste Kostprobe davon.

Es ist ein kalter Novemberabend mit Nieselregen in Berlin, als sich Ruslan Jubanysh ins warme Atelier zurückzieht. Auf den Fluren und im Foyer des Berlin Art Institute stehen Wasser und Wein bereit, daneben gesalzene Chips und die in seiner Heimat allseits bekannte Kasachstan-Schokolade. Zwei Dutzend Personen haben sich hier versammelt, größtenteils sind es junge Menschen, einige von ihnen mit glitzernden Ringen und Piercings.

Die meisten von ihnen sprechen Russisch, manche aber auch Kasachisch. Englisch hört man so gut wie gar nicht, bis Jubanysh vor das Publikum tritt und sein Kunstprojekt mit dem Titel „Narben der Steppe“ vorstellt. „Ich bin ein wenig nervös“, gesteht er in schüchterner Stimme und streift sich dabei sein gescheiteltes Haar aus dem Gesicht. „Es ist erst mein zweiter Vortrag auf Englisch, also verzeihen Sie mir meine Anspannung.“

Kollektives Gedächtnis des Landes

Mit dem Titel ist auch der Ton gesetzt: In Jubanyshs Kunst geht es um die verdeckten Wunden der kasachischen Gesellschaft, um ein kurzes Wiederaufleben der kollektiven Verletzungen. Für die Kasach*innen im Raum wird die Kunst damit auch zu einer schmerzhaften Reise ins kollektive Gedächtnis ihres Landes. Und damit beginnt ein Prozess, der laut Jubanysh für viele noch sehr ungewöhnlich sei: „Wir sprechen hier auch über das künstlerische Ökosystem in Kasachstan“, leitet er seine Präsentation ein.

Dass der kasachische Künstler überhaupt drei Monate in der Künstlerresidenz des Berlin Art Institute (BAI) verbringen und nun auch seine Kunst vorstellen konnte, ist dem „CrossCulture Programme“ (CCP) des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) zu verdanken, das Jubanyshs Reise gefördert hat. Das CCP sei ein „hochkompetitives Programm“, sagt Ralf Schmitt, der das BAI seit gut zehn Jahren gemeinsam mit Stephanie Jünemann leitet. Es spreche für einen Künstler wie Jubanysh, der sich gegen all die Mitbewerber durchzusetzen vermochte.

Die Frage ist dabei natürlich auch: Was macht Jubanysh zu einem aufstrebenden Künstler, für den sich Deutschland nicht nur interessiert, sondern den es auch fördert? Eine Antwort könnte sein, dass Jubanysh in seiner Kunst eine neue, alternative Perspektive auf Kasachstan und seine jüngere Geschichte verarbeitet: „Ich bin der Vertreter einer neuen Generation in meinem Land“, setzt er an.

Die Werke des Künstlers aus Astana pendeln zwischen Performance, Videokunst, Poetik und Musik. Für das Berliner Publikum hat Jubanysh zwei Kurzfilme mitgebracht. „Ich interessiere mich für soziale Themen, dadurch berühre ich natürlich auch die Geschichte Kasachstans“, erzählt er.

Aber wie immer, wenn es um die Geschichte eines Landes geht, stellen sich schon vorab einige Fragen: Warum arbeitet ein junger Kasache wie Jubanysh an einer anderen Erzählung Kasachstans? Gibt es überhaupt eine solche Erzählung ohne den Bezug auf die Sowjetunion? Und was hat es zu bedeuten, wenn eine auf Englisch abgehaltene Veranstaltung der kasachischen Seele auf den Grund geht, im Foyer aber dann neben Kasachisch auch viel auf Russisch gesprochen wird?

„The Hungry Steppe“ und „Atomic Steppe”

Nimmt man die beiden Kurzfilme „The Hungry Steppe“ und „Atomic Steppe“ als Maßstab, gibt es offenbar immer noch einiges Unausgesprochenes zwischen Kasachstan und Moskau. Auch hier sind die Titel selbsterklärend: In den Kurzfilmen geht es um die kasachische Hungersnot zu Beginn der 1930er Jahre sowie um die Atomwaffentests auf dem Semipalatinsk-Gelände im Osten Kasachstans. Zwei Ereignisse, die Millionen Menschen das Leben kosteten oder irreversible gesundheitliche Schäden verursachten.

In den Filmen wird gesungen und geflüstert, aber auch bis zum bitteren Tod gelitten. Gesprochen wird wenig und wenn doch, dann mit viel Pathos: „Lasst mein eigenes Schicksal über meinen Tod entscheiden!“ (The Hungry Steppe) oder „Wie viele Söhne sind zugrunde gegangen? Werden die Wälder und Flüsse jemals wiedergeboren?“ (Atomic Steppe).

Die Kasach*innen werden als Bauernfiguren auf dem Schachbrett der russischen Weltordnung dargestellt: Das kommt beim antikolonialen Sentiment des Publikums zwar gut an, offenbart aber auch einen Zielkonflikt. Wird die Geschichte damit nicht ausgerechnet anhand der Sowjetzeiten erzählt, die doch eigentlich um jeden Preis aus dem nationalen Bewusstsein verschwinden sollten?

Dem Künstler Jubanysh geht es wohl primär um gesellschaftliche Klarheit: „Von beiden Ereignissen gibt es heute mehr als genug historische Zeugen. Und ich finde, sie zeigen, dass der Umgang mit Minderheiten in der Sowjetunion häufig unmenschlich war“.

Lauscht man den Stimmen von Jubanysh sowie der anwesenden Kasach*innen, so herrscht in den kasachischen Familien bei diesen Themen immer noch der Deckmantel des Schweigens. „Dabei beeinflussen uns diese Erfahrungen heute immer noch. Transgenerationale Traumata sind etwas sehr Reales“, sagt Jubanysh mit seinem mahnenden Appell: „Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Menschen ihre Geschichte wiederholen, wenn sie sie nicht verstehen.“

Was lässt sich nun, für das Kasachstan des 21. Jahrhunderts, aus der Hungersnot und den Atomwaffentests lernen? In der abschließenden Diskussion äußert eine junge Kasachin die Vermutung, dass die kollektiven Traumata möglicherweise doch für etwas gut waren, nämlich für die Widerstandsfähigkeit und die Stärke der Kasach*innen. Als sie Ruslan Jubanysh fragt, ob er das genauso sehe, antwortet er so kurz wie nie an diesem Abend: Dass er ihr voll und ganz zustimme.

Yannik Yeşilgöz