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Kasachstan ist im UN-Ranking zur digitalen Verwaltung auf Platz 16 vorgerückt und liegt damit erstmals vor Deutschland. Der deutliche Sprung spiegelt Fortschritte bei Online-Diensten, digitaler Infrastruktur und den Kompetenzen der Bevölkerung wider.

Kasachstan hat sich im UN-Index zum Entwicklungsstand der elektronischen Verwaltung (UN EGDI) deutlich verbessert: Im weltweiten Vergleich stieg das Land von Platz 24 im Jahr 2024 auf Platz 16 im Jahr 2026. Damit liegt Kasachstan nun zwei Plätze vor Deutschland, das im aktuellen Ranking den 18. Rang belegt. Vor zwei Jahren war die Reihenfolge noch umgekehrt: Deutschland lag auf Platz 12, Kasachstan auf Platz 24.

Auch der Indexwert Kasachstans ist gestiegen – von 0,9009 auf 0,9363. Damit gehört das Land erstmals zur höchsten Bewertungsklasse der UN, in der 21 Staaten mit besonders weit entwickelter elektronischer Verwaltung zusammengefasst sind. Deutschland bleibt in der Gruppe der Länder mit sehr hohem EGDI, liegt aber im aktuellen Gesamtranking hinter Kasachstan.

Fortschritte in allen drei Teilbereichen

Der UN EGDI-Index bewertet nicht allein, welche staatlichen Leistungen online verfügbar sind. Er berücksichtigt auch die Telekommunikationsinfrastruktur sowie das Bildungsniveau und die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung. Nach Angaben dieser UN-Analyse verzeichnete Kasachstan Fortschritte in allen drei Teilbereichen. Besonders stark verbesserte sich die Bewertung der Mobilfunk- und Internetversorgung: In diesem Bereich stieg das Land laut Artikel weltweit von Rang 41 auf Rang 13. Auch bei der Bildung und den digitalen Fähigkeiten machte Kasachstan gute Fortschritte.

Als wichtigen Baustein nennt der Artikel die landesweite digitale Infrastruktur rund um eGov.kz und die mobile Anwendung eGov Mobile. Die UN würdigte diese Angebote als Beispiel für einen integrierten digitalen Staat. Behörden könnten auf verknüpfte Datenbanken zugreifen, sodass Bürgerinnen und Bürger für viele Anträge nicht mehr selbst Bescheinigungen sammeln und Dokumente einreichen müssten. Mehr als 90 Prozent der staatlichen Dienstleistungen seien online verfügbar.

Neben den digitalen Dienstleistungen verweist der Artikel auf Investitionen in Internetzugang, digitale Kompetenzen und neue Technologien. Für Menschen, die Unterstützung vor Ort benötigen, würden sogenannte AI-Center eingerichtet. Unternehmen könnten mit eGov Business Verwaltungsabläufe digital erledigen. Außerdem hebt der Artikel den internationalen KI-Zentrum alem.ai und den Ausbau der rechtlichen Grundlagen für die digitale Wirtschaft hervor.

Die kasachische Regierung sieht den Aufstieg im UN-Ranking als Ergebnis einer längerfristigen Digitalisierungsstrategie. Der Artikel führt die Entwicklung auf den Ausbau staatlicher Plattformen, bessere digitale Infrastruktur und den verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz in der Verwaltung zurück.

DAZ