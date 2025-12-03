Am Dienstag fanden in Berlin Konsultationen zwischen den Außenministerien Kasachstans und Deutschlands statt. Die Gespräche behandelten unter der Leitung von Arman Issetow und Niklas Wagner zentrale Themen der bilateralen Zusammenarbeit sowie aktuelle Fragen der internationalen Politik. Beide Seiten zogen eine Bilanz der gemeinsamen Arbeit, besprachen laufende Projekte und Möglichkeiten zur Vertiefung der Kooperation.

Ein Schwerpunkt lag auf der regionalen Zusammenarbeit in Zentralasien und dem C5 plus 1 Format. Diskutiert wurden dabei Umwelt- und Klimafragen, wie die Nutzung von Wasserressourcen sowie gemeinsame Projekte für nachhaltige Entwicklung. In diesem Zusammenhang traf Issetow auch den Politischen Direktor des Auswärtigen Amtes, Dominik Mutter.

Im Rahmen seines Arbeitsbesuchs führte Issetow zudem Gespräche im Bundestag, wo er mit Christian Görke, dem Vorsitzenden der parlamentarischen Gruppe Deutschland Zentralasien, die Perspektiven für einen intensiveren interparlamentarischen Austausch erörterte. Issetow lud die Abgeordneten zu einem Besuch in Kasachstan ein. Bei einem Treffen mit Michael Harms, dem Co Vorsitzenden des Kasachisch Deutschen Wirtschaftsrats, standen wirtschaftliche Kooperationen im Mittelpunkt. Thematisiert wurden neue gemeinsame Projekte, Investitionsmöglichkeiten und Initiativen zur Verbesserung des Investitionsumfelds.

Harms betonte das wachsende Interesse deutscher Unternehmen an Kasachstan. Abgerundet wurden die Konsultationen durch einen Austausch über die Beziehungen zur Europäischen Union sowie durch Gespräche zur aktuellen geopolitischen Lage. Beide Seiten bekräftigten ihren Willen, den Dialog fortzuführen und die Zusammenarbeit weiter auszubauen.