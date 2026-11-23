Seit ein paar Wochen ist Kasachstan offiziell um einen wilden Tiger reicher. Etwa drei Monate, nachdem die Tigerin „Ümit“ erfolgreich in die kasachische Steppe entlassen wurde, folgte nun bereits der zweite Vertreter ihrer Art.

Auf Social Media kursieren dabei beeindruckende Aufnahmen von der Auswilderung „Amurs“, wie der männliche Tiger getauft wurde. Nach mehreren Monaten der Vorbereitung wurde Amur dafür von Tierschützern in das Ile-Balkhash-Naturreservat transportiert. Als sich die Luke endlich öffnet, stürmt der Tiger nach kurzem Zögern in die Wildnis und verschwindet bereits nach wenigen Sekunden in den hohen Gräsern der Steppe.

Ümit und Amur sind bedeutende Meilensteine eines ambitionierten Artenschutzprojekts in Kasachstan, dessen Ziel es ist, über 70 Jahre nach dem Verschwinden der wildlebenden Tiger südlich des Balchaschsees wieder eine Population in freier Wildbahn zu etablieren.

Der sogenannte Kaspische Tiger sei in Kasachstan vor allem durch menschliche Einflüsse ausgestorben. Bei den beiden ausgewilderten Tigern handelt es sich jedoch um Vertreter des Sibirischen Tigers. Aufgrund ihrer engen genetischen Verwandtschaft hoffen Wissenschaftler allerdings, dass diese Art der Tiger zukünftig dieselbe Rolle im lokalen Ökosystem übernehmen kann.

Projekt von 2017

Das Projekt zur Wiederansiedlung der Großkatze wurde bereits 2017 in Zusammenarbeit zwischen dem World Wide Fund for Nature (WWF) und Kasachstan beschlossen. Laut dem WWF soll so bis 2035 eine wildlebende Population von etwa 50 Tigern entstehen. Im Rahmen des Projektes wurde 2018 auch das Ile-Balkhash-Naturreservat im damaligen Verbreitungsgebiet der Kaspischen Tiger gegründet.

Bis zur Freilassung Ümits wurde das Naturreservat im Südosten Kasachstans entsprechend vorbereitet, was unter anderem die Ansiedlung ausreichend vieler potenzieller Beutetiere wie Bucharahirsche und Kulane beinhaltete. Derzeit befinden sich vier weitere Tiger in Gehegen des Naturreservats, von denen zwei voraussichtlich bereits im kommenden Mai Ümit und Amur in die Wildnis folgen sollen.

In offiziellen Pressemitteilungen des kasachischen Umweltministeriums wurde unter anderem bestätigt, dass beide Tiger mit Satellitenhalsbändern ausgestattet sind. Damit lässt sich die Anpassung der Tiger an ihre neue Umwelt überwachen. Aber auch die Sicherheit der lokalen Bewohner soll damit gewährleistet werden. Eine spezielle Konfliktpräventionsgruppe soll dazu eingerichtet worden sein, welche die Bewegungen der Tiger im Naturreservat überwacht.

Auch wenn es bereits erste positive Berichte über Ümit gibt, bleibt abzuwarten, wie sich die Tiger langfristig an ihren neuen Lebensraum in Kasachstan anpassen werden. Wenngleich ein Aufeinandertreffen der beiden Tiger bislang ausblieb, so blicken wir dennoch weiterhin gespannt auf diese ermutigenden Entwicklungen am Ufer des Balchaschsees.

Max Bückle