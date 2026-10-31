Heutzutage leben viele Menschen in Metropolen, in denen sie mit vielen Umweltproblemen konfrontiert sind. Besonders relevant ist dabei das Problem der Lichtverschmutzung.

Lichtverschmutzung ist eine künstliche Lichtquelle, die den Nachthimmel aufhellt. Staubpartikel in der Luft und Wolken am Himmel streuen das Licht, wodurch auch ein Teil wieder auf die Erdoberfläche reflektiert wird.

Die Entstehung der Lichtverschmutzung ist mit der Entwicklung von Städten verbunden. Die ersten Städte entstanden vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren, als die Menschen begannen, in eine neue Entwicklungsphase einzutreten.

Früher lebten die Menschen als Nomaden, bis sie zu einer sesshaften Lebensweise übergingen, wodurch die Entstehung größerer Siedlungen ermöglicht wurde, die zu Zentren des Lebens, des Handels und der gesellschaftlichen Entwicklung wurden. Die Städte entwickelten sich schneller, nachdem die Industrialisierung begonnen hatte, die zahlreiche wirtschaftliche Veränderungen mit sich brachte. Wegen dieser Entwicklung entstand in den Städten ein ökologisches Problem, das Lichtverschmutzung heißt.

Störung der inneren Uhr

Lichtverschmutzung verursacht viele Probleme für Menschen, Tiere, Insekten und Pflanzen. Dadurch kann ein ganzes Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten. Beim Menschen stört künstliches Licht die innere Uhr und den Hormonhaushalt. Es hemmt die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin und kann Schlafstörungen verursachen. Unser Körper ist auf den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht angewiesen.

Auch Insekten sind stark betroffen. Sie werden von künstlichem Licht angezogen und sterben oft an Erschöpfung. Deshalb gehört Lichtverschmutzung zu den wichtigen Ursachen des Insektensterbens. Zugvögel können sich nachts schlechter am Sternenhimmel orientieren. Außerdem kann künstliches Licht ihr Singen und ihre Fortpflanzung beeinflussen.

Wenn Pflanzen seltener bestäubt werden, kann das ihre Fortpflanzung gefährden. Dadurch kann auch unser Nahrungskreislauf beeinträchtigt werden.

Wie kann man Lichtverschmutzung verringern?

Lichtverschmutzung hat viele Ursachen. Zu den wichtigsten zählen Straßenbeleuchtung, Autoscheinwerfer sowie Lichtquellen in Sportstadien und auf Werbeflächen, da sie große Mengen künstlichen Lichts erzeugen.

Um Lichtverschmutzung zu verringern, sollte die Beleuchtung möglichst schwach sein. Bei größeren Flächen sind mehrere schwächere Lichtquellen besser als wenige sehr intensive, da zu helles Licht blendet und die Sicht in der Dunkelheit beeinträchtigen kann. Außerdem sollte Licht gezielt nach unten gerichtet werden. Abgeschirmte Leuchten oder geeignete LED-Systeme helfen, Streulicht in die Umgebung und den Himmel zu vermeiden.

Beleuchtung sollte nur bei Bedarf eingeschaltet werden. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren verkürzen die Betriebsdauer; Dauerbeleuchtung sollte möglichst vermieden werden. Empfehlenswert sind warmweiße Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von höchstens 2.700 Kelvin, da sie die Umwelt weniger belasten als kaltweißes Licht. Außenbeleuchtung sollte zudem funktionalen Zwecken wie Sicherheit und Orientierung dienen. Auf dekorative Beleuchtung in Gärten und Naturbereichen sollte weitgehend verzichtet werden.

Lichtverschmutzung ist ein wachsendes Umweltproblem moderner Großstädte. Deshalb ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Stadtentwicklung und Umweltschutz zu finden.

Riana Kim, Gymnasium Nr. 68, Almaty

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen G. Badygulova, M. Akhmetzhanova.