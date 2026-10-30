Im Interview erklärt Sven Gossow, DACH Country Manager von Air Astana, wie sich der Verkehr zwischen Deutschland und Kasachstan über die Jahre entwickelt hat, was Passagiere an der Fluglinie besonders schätzen und welche Entwicklungschancen für weitere Märkte bestehen.

Herr Gossow, wie sind Sie zu Air Astana gekommen und worin besteht Ihre Tätigkeit in diesem Unternehmen?

Vor Air Astana war ich lange Zeit bei Air France KLM tätig. Ich bringe also bereits viel Erfahrung in der Luftfahrt mit. Hier bei Air Astana verantworte ich die Bereiche Vertrieb, Marketing und Sales in Deutschland. Wir arbeiten eng mit unserem Team am Frankfurter Flughafen zusammen, um einen reibungslosen Ablauf für unsere Passagiere zu gewährleisten.

Wie lange ist Air Astana schon in Deutschland aktiv und was macht den Markt für die Fluglinie aus?

Air Astana fliegt schon seit 2003 nach Deutschland. Die beiden Länder verbindet eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit. Kasachstan ist ein wachsender Markt, der jedes Jahr für Reisende aus aller Welt an Attraktivität hinzugewinnt.

Dabei ist Deutschland einer unserer Schlüsselmärkte in Europa. Anfangs sind wir nur nonstop von Frankfurt nach Astana geflogen. Mit der Zeit haben wir die Frequenzen auf dieser Strecke erhöht und haben auch neue Destinationen ab Frankfurt eröffnet, wie Almaty oder Uralsk.

Mit diesen Routen wollen wir zusätzliche Kapazitäten schaffen und unseren Gästen die Möglichkeit bieten, weitere spannende Destinationen in Kasachstan zu erkunden, dabei ist es egal, ob man als Tourist*in oder Geschäftsreisende*r reist. Ebenfalls sollen die Reisenden die Möglichkeit haben, die umfangreichen Umsteigeverbindungen innerhalb des Air-Astana-Netzwerks zu nutzen.

Wer sind die Reisenden, die mit Air Astana fliegen?

Der Großteil unserer Gäste sind (Spät-)Aussiedler*innen. In Deutschland leben mehr als 670.000 dieser Gruppe, daher sind die Flugverbindungen für viele von ihnen eine effiziente und komfortable Möglichkeit zwischen Kasachstan und Deutschland hin und her zu reisen, ohne umsteigen zu müssen.

Neben diesem Segment und den klassischen Geschäftsreisenden zieht Kasachstan immer mehr Tourist*innen an, welche an Zentralasien interessiert sind und die kulturelle Vielfalt der Region entdecken wollen. Wir fokussieren uns also auf ein breites Gästeprofil, das die individuellen Bedürfnisse und Wünsche aller Reisenden widerspiegelt.

Welches Produkt bietet Air Astana ihren Passagieren?

Wir legen Wert darauf, die kasachische Kultur bereits beim Einsteigen zu zeigen. Von der Boardingmusik, über das Geschirr bis hin zum Interior ist alles auf ein traditionell kasachisches Reiseerlebnis abgestimmt. Unsere Gäste haben das Gefühl schon während ihres Aufenthalts an Bord einen Eindruck von diesem fremden Landes oder aber von ihrer ehemaligen Heimat zu erhalten.

Unsere Servicequalität wird international immer wieder anerkannt. Air Astana wurde von der Airline Passager Experience Association (APEX) als Five Star Major Airline ausgezeichnet und von SkyTrax bereits 14-mal in Folge als beste Fluggesellschaft in Zentralasien und der GUS-Staaten gewürdigt. Dass die Passagiere uns als Premium Carrier bezeichnen, macht uns sehr stolz und wir freuen uns regelmäßig über das herausragende Feedback.

Air Astana kooperiert auch mit anderen deutschen Airlines wie Lufthansa oder Condor. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?

Wir sind ein langjähriger Codeshare-Partner der Lufthansa und haben vor kurzem auch eine Partnerschaft mit Condor geschlossen. Diese Partnerschaften bieten unseren Passagieren bequeme Anschlussverbindungen von Frankfurt zu Zielen in Deutschland und Europa.

Eine enge Zusammenarbeit, Professionalität und Zuverlässigkeit zwischen den Partnern sind entscheidend, damit Buchungen und Umstiege reibungslos ablaufen können. Aber auch die kasachische Gastfreundschaft ist von großer Bedeutung, die sich unter den Partnern herumspricht und geschätzt wird.

Wo kann Air Astana in Zukunft noch besser werden?

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Produktes. Das heißt, dass wir immer versuchen, neue Konzepte zu entwickeln, um das Passagiererlebnis so angenehm wie möglich zu machen. Wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Auf den Strecken nach Zentralasien sind wir bereits Marktführer, das spornt uns an, immer besser zu werden und unser Geschäft kontinuierlich auszubauen.

Ein wichtiger nächster Schritt wird die Einführung der Flugzeuge vom Typ Boeing 787 Dreamliner sein, welche langfristig die Boeing 767 als neues Flagship ersetzen werden. Auch unsere modernen A321LR kommen bei unseren Passagieren aufgrund ihrer Geräumigkeit und der leisen Triebwerke sehr gut an. Unsere Mission bleibt jedoch unverändert: Kasachstan mit der Welt verbinden, heute wie in

Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Rupert Hess.