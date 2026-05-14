Programmbeschreibung

Das ifa schafft mit seiner Arbeit in den Bereichen Kunst und Zivilgesellschaft weltweit Verständigung und Vertrauen zwischen Menschen. Mit seinen Stipendienprogrammen fördert es gezielt demokratische Zivilgesellschaften im östlichen Europa und Zentralasien sowie deren Vernetzung und stärkt zugleich die Beziehungen Deutschlands und Europas in dieser Region. Das Talentstipendium richtet sich an Nachwuchskräfte und Ehrenamtliche aus den deutschen Minderheiten, die schon einmal ein ifa-Stipendium im Rahmen der Förderung der deutschen Minderheiten erhalten haben und sich vertieft weiterbilden wollen. Es bietet ihnen die Möglichkeit, individuelle Kompetenzen zu fördern und ihr Engagement zu stärken. Die dadurch erworbenen Kenntnisse werden im Anschluss direkt bei den Organisationen der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und Zentralasien eingebracht. Das Talentstipendium wird aus Mitteln der Familienstiftung Geschwister Ilse und Werner Lechtenberg gefördert.

An wen richtet sich das Stipendium?

Das Talentstipendium richtet sich an Nachwuchskräfte und Ehrenamtliche, die bereits ein ifa-Stipendium für die deutschen Minderheiten erhalten haben.

Was beinhaltet die Förderung?

Die Förderung beinhaltet eine

• einmalige Stipendienpauschale von 5.000 € zur Deckung der für die Fortbildungsmaßnahme erforderlichen Kosten, wie

z. B. Reise- und Unterkunftskosten für Hospitationen, Seminare, Trainings, Coachings

• Betreuung während des Stipendienzeitraums durch das ifa

• Abschlussgespräch

Wie kann man sich für das Talentstipendium bewerben?

Im Rahmen der Ausschreibung bewerben sich Interessierte mit einem Fortbildungsanliegen sowie einer ersten Einschätzung der anfallenden Kosten. Eine Bewerbung kann über das Formular vorgenommen werden (https://www.ifa.de/foerderungen/bewerbungsformular/).

Wann kann man sich für das Talentstipendium bewerben?

Die Bewerbungen für das Stipendium laufen vom 30.04.-20.05.2026.

Familienstiftung Geschwister Lechtenberg

Die Familienstiftung Geschwister Ilse und Werner Lechtenberg mit Sitz in Dortmund wurde am 15. Mai 2009 errichtet. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur im Sinne einer Förderung der Kultur- und Sprachenpflege des Deutschtums durch die Vergabe von Stipendien, die Förderung des Tierschutzes sowie die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Im Bereich der Kunst- und Kulturförderung werden gemäß Stifterwille vorrangig die Länder Litauen, Lettland, Estland, Polen, Ungarn, Rumänien sowie die postsowjetischen Ländern berücksichtigt.

Kontakt:

Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), Charlottenplatz 17, D-70173 Stuttgart

Programmkoordination: Jennifer Mazur

E-Mail: dmi-stipendien@ifa.de /Telefon: +49 711 2225 184