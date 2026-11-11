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Vom 22. bis 27. Oktober fand in Stuttgart das jährliche internationale Forum des JSDR (des Jugend- und Studentenrings der Deutschen aus Russland) statt. Es brachte Engagierte aus deutschen Jugendorganisationen in verschiedenen Bundesländern sowie junge Leute aus Kirgisistan und Kasachstan zusammen. Dank der Unterstützung der Stiftung „Republikanische ethnokulturelle Vereinigung der Kasachstandeutschen“ wurde Kasachstan durch Jewgenij Andrejew, den stellvertretenden Vorsitzenden des Verbands der Deutschen Jugend Kasachstans (VDJK), und durch Gabriela Gerlitz, eine Teilnehmerin des Deutschen Jugendclubs „Vorwärts“ in Almaty, vertreten.

Das dreitägige Hauptprogramm vom 23. bis 25. Oktober stand im Zeichen des direkten Austauschs zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Kasachstan. Gemeinsam diskutierten sie aktuelle Herausforderungen in den Clubs und entwickelten Ideen für eine künftige Zusammenarbeit.

Im Mittelpunkt standen Fragen, welche die Jugendverbände in beiden Ländern beschäftigen: Wie lassen sich neue Mitglieder gewinnen und wie kann man Aktive langfristig einbinden? Und wie können soziale Medien die Vernetzung stärken? In mehreren Arbeitsgruppen teilten die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und erarbeiteten gemeinsam praktische Lösungsansätze.

Ergänzt wurde das Programm durch speziell vorbereitete Workshops. Einer davon widmete sich dem Einsatz der künstlichen Intelligenz in der Arbeit von gemeinnützigen Organisationen. Der Erfahrungsaustausch zur K.I. im Rahmen dieses Workshops zeigte, dass Jugendliche aus Kasachstan und Deutschland digitale Werkzeuge auf ähnliche Weise nutzen – von der Gestaltung von Veranstaltungsplakaten bis zur Datenanalyse.

Datenschutz, Moderation und Teambildung

Ein wichtiger Impuls für die kasachischen Teilnehmenden waren die strengen europäischen Datenschutzregeln. Sie führten allen nochmals vor Augen, wie wichtig Cybersicherheit beim Umgang mit persönlichen Daten in globalen KI-Diensten ist.

Ein weiterer Workshop behandelte moderne Methoden der Moderation und der Teambildung. Die Aktiven des VDJK setzten die neu erlernten Übungen gleich nach ihrer Rückkehr beim Rat des VDJK ein.

Jewgenij Andrejew erprobte dort erfolgreich neue deutsche Gruppenspiele zur Stärkung des Teamzusammenhalts. Künftig sollen sie fester Bestandteil der landesweiten und regionalen Veranstaltungen des Verbands werden.

Die drei intensiven Arbeitstage in Stuttgart stärkten nicht nur die Beziehungen zwischen den beiden Verbänden, sondern mündeten auch in konkrete strategische Überlegungen. Der VDJK und seine deutschen Partner steckten den Rahmen für größere gemeinsame Jugendprojekte ab, die für 2028 geplant sind.

Als nächsten Schritt werden Jewgenij und Gabriela eine Reihe von Seminaren zur Weitergabe der Methoden in verschiedenen Städten Kasachstans durchführen. Dort soll das Gelernte an die Leitungen der regionalen Clubs weitergegeben werden.

Gabriela Gerlitz und Jewgenij Andrejew