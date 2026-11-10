Mitglieder der Freundschaftsgruppe „Kasachstan–Deutschland“ im Kurultai haben unter der Leitung ihres Vorsitzenden Yevgeniy Bolgert den Beauftragten des Auswärtigen Amts für Ostasien, Südostasien und den Pazifik, Joachim Bertele, getroffen. Bertele hielt sich zu einem Arbeitsbesuch in Astana auf.

Bei der Begrüßung des deutschen Diplomaten betonte Bolgert, dass sich die kasachisch-deutschen Beziehungen weiterentwickelten. Wichtige Impulse für den bilateralen Dialog seien die gegenseitigen Besuche auf höchster Ebene.

„Wie Ihnen bekannt ist, stattete Präsident Kassym-Schomart Tokajew vom 29. bis 30. September dieses Jahres Deutschland einen offiziellen Besuch ab. Ich nahm als Mitglied der Delegation daran teil. Der Besuch mit Stationen in Berlin und Bayern verlief produktiv und bestätigte Kasachstans Interesse an einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit mit Deutschland. Unsere parlamentarische Zusammenarbeit sollte dazu beitragen, die getroffenen Vereinbarungen und die zwischen unseren Ländern geschlossenen Abkommen umzusetzen“, so der Abgeordnete wörtlich.

Parlamentarische Freundschaftsgruppen als wichtige Partner

Bertele hob seinerseits die besondere Bedeutung des jüngsten Deutschlandbesuchs des kasachischen Präsidenten hervor und bezeichnete ihn als wichtigen Schritt für die bilateralen Beziehungen. Der Besuch habe zentrale gemeinsame Interessen zusammengeführt. Dazu zähle auch die Unterzeichnung eines Fahrplans, der ein breites Spektrum wirtschaftlicher Themen abdecke.

Zudem betonte Bertele, dass die Zusammenarbeit der parlamentarischen Freundschaftsgruppen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der kasachisch-deutschen Beziehungen leisten könne.

Die Gesprächspartner erörterten außerdem Möglichkeiten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investitionen, Agrarwirtschaft, nachhaltige Entwicklung sowie Kultur und humanitäre Angelegenheiten auszubauen. Besondere Aufmerksamkeit galt der Unterstützung und Weiterentwicklung der Sozial-, Renten- und Steuersysteme.

Abschließend bekräftigten beide Seiten ihr Interesse daran, die Beziehungen weiter zu stärken und den Austausch zu den besprochenen Themen fortzusetzen.

DAZ

Quelle: quryltai.kz