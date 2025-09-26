In Balchasch entwickeln Schülerinnen und Schüler innovative Projekte, die zeigen, wie junge Menschen in Kasachstan bereits heute Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels finden.

Dauren Tleukhan beschäftigt sich mit der Erforschung von Ökosystemen, der nachhaltigen Landwirtschaft und der Beobachtung der biologischen Vielfalt. Als Träger der Auszeichnung „Altyn Belgi“ 2025 hat er sich entschlossen, Biologie und verwandte Wissenschaften an der Agrartechnischen Universität namens S. Seifullin zu studieren. Zu diesem Zweck zog der junge Mann von Balchasch in die Hauptstadt.

„Während meiner Schulzeit wurde mir klar, dass ich mich intensiver mit lebenden Organismen beschäftigen und ihre Entwicklungs- und Interaktionsmechanismen verstehen wollte. Meine Berufswahl wurde durch die Teilnahme an einem Agrarprojekt an der A. Ermekov-Schule beeinflusst. Zusammen mit meinen Mitschülern haben wir Pflanzen gepflegt, verschiedene Anbaumethoden ausprobiert, den Boden und die Wachstumsbedingungen beobachtet und ein kleines Tagebuch über unsere Erfahrungen geführt. Das Agrarprojekt hat mich Geduld und Beobachtungsgabe, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein gelehrt. Es interessiert mich, Lösungen zu finden, die zum Schutz der Natur beitragen und gleichzeitig neue Ansätze in der Wissenschaft eröffnen“, erzählt der Erstsemesterstudent.

Begeisterung für Biologie

Der Aufbau des Agrarprojekts für die Schule wurde vor drei Jahren von den lokalen Unternehmen Sary Kazna, der Kupfergesellschaft Kounrad und dem Museum von Karaganda finanziert. Und die 8. Klasse, in der Dauren lernte, begann sofort, das Gewächshaus im Rahmen des praktischen Unterrichts zu besuchen und dort Forschungen durchzuführen.

„Die Kinder hatten so viel Spaß an den Kursen, dass fünf Absolventen Biologie als Spezialfach im einheitlichen staatlichen Test (EST) ablegten. Am Ende schrieben sich drei für medizinische Studiengänge ein, einer für Ökologie und einer für Biologie“, erzählt Olga Pochtar, Biologielehrerin an der Schule.

Die Lehrerin berichtete weiter, wie die Schüler auf einer Fläche von 18 Quadratmetern Petunien, Tagetes und Kamelien züchteten und so die Schule das ganze Jahr über mit Setzlingen versorgten. Die Kinder haben Zedern und Eichen aus Samen gepflanzt und versucht, die Setzlinge an die klimatischen Bedingungen in Balchasch anzupassen.

„15 Kiefern und Fichten wurden in einer Hydrokultur gepflanzt, von denen 5 überlebt haben. Die Kinder messen das Wachstum der Setzlinge und untersuchen die Ursachen für das Absterben der Pflanzen. Die von den Absolventen gepflanzte Allee aus pyramidenförmigen Pappeln weist eine 100-prozentige Überlebensrate auf. Wir haben Avocados gepflanzt und beobachten nun ihre Überlebensfähigkeit und Anpassungsfähigkeit“, ergänzt Olga Pochtar.

Ein intelligentes Gewächshaus

Das Gewächshaus in Balkhash wurde dank der Projekte der Schüler „intelligent“. Die Kinder bewässern mit destilliertem Wasser, das aus einem Gerät stammt, das den Wasserkreislauf in der Natur nachahmt. Dieses Projekt von Daniil Kryukov ermöglicht die effiziente Nutzung von Sonnenenergie für die Wasserversorgung in trockenen Regionen. Das von Sofia Ichitkova und Roman Alimov entwickelte System zur Überwachung von Klimaparametern mit Datenübertragung an ein Online-System ermöglicht es, die Bewässerung zu optimieren, den Wasserverbrauch zu senken und den Ertrag zu steigern.

Alexandra Shlyakhova und Samira Abdurakhmanova untersuchten den Einfluss des pH-Werts auf das Wachstum von Baumarten und entwickelten Methoden zu dessen Regulierung. Das Ergebnis sind optimale Bedingungen für den Anbau von Kiefern, Fichten und Eichen. Adelia Zhumadilova hat einen Chatbot auf Python entwickelt, um die Anzahl der Samen zu berechnen, die auf einer bestimmten Fläche gepflanzt werden müssen. Und das Projekt von Daria Li zum Anbau von Microgreens wurde fortgesetzt. Die Erstklässler wollten zusammen mit ihren Eltern selbst Microgreens anbauen. Sie bauen bereits ein Mini-Gewächshaus in ihrem Klassenzimmer auf, wo sie die Pflanzen beobachten werden.

So entwickeln die Schüler aus Balchasch in einem kleinen Gewächshaus innovative Projekte, die die Umwelt verändern und den Kasachstanern helfen, Anpassungsstrategien an die bereits eingetretenen Klimaveränderungen zu entwickeln.

Helena Garkawa