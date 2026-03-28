Nach der Restaurierung nahm das Nationale Museum der Künste der Republik Kasachstan, das nach Abylchan Kastejew benannt wurde, Anfang 2026 seine Arbeit wieder auf. Die Innenräume des in Almaty liebevoll „Kastejewka“ genannten Museums sind wieder bereit, Besucherinnen und Besucher in einer gänzlich erneuerten Gestalt zu empfangen. Schon am 20. Januar 2026 präsentierte das Museum seine neu gestaltete Dauerausstellung. Zusätzlich gab es aber auch neue Ausstellungsbereiche.

Dieses Ereignis wurde zur Rückkehr eines der wichtigsten Kunsträume in Almaty. In der „Kastejewka“ blieben die den Besucherinnen und Besuchern bereits bekannten Werke der nationalen und internationalen Kunst erhalten. Doch jetzt sind auch neue Ausstellungsbereiche hinzugekommen. Insgesamt umfasst die Sammlung des Museums mehr als 26.000 Exponate. Das macht es zum größten Kunstmuseum in ganz Kasachstan. Die Museumsleitung lädt die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie die Gäste Almatys dazu ein, neben der Dauerausstellung verschiedene Kunstprojekte zu verfolgen. Außerdem können zahlreiche Sonderausstellungen besucht werden.

Die Geschichte der „Kastejewka“

Die Geschichte des Kastejew-Museums beginnt im Jahr 1935, zunächst als Kasachische Staatliche Kunstgalerie. Deren Ausstellung war dem 15. Jahrestag der Kasachischen ASSR gewidmet und legte den Grundstein für die Sammlung. Nach und nach wuchs die Galerie zu einer vielfältigen Sammlung heran und vereinte Werke der Malerei sowie des Kunsthandwerks. Bereits 1965 stellte die Regierung der Kasachischen SSR ein eigenes Gebäude zur Verfügung. Dieses wurde eigens von den Architektinnen Elsa Kusnezowa und Olga Naumowa sowie dem Architekten Boris Nowikow entworfen.

Im Januar 1984 wurde dem Museum offiziell der Name Abylchan Kastejew verliehen. Dieser zählt zu den Begründern der kasachischen bildenden Kunst und war in vieler Hinsicht der erste professionelle kasachstanische Künstler. Hier ist eine bedeutende Auswahl an Kunstwerken Kasachstans gesammelt und ausgestellt. Darunter sind selbstverständlich auch die Werke Abylchan Kastejews selbst.

Im Laufe der Jahre wuchs die Sammlung des Museums auf mehr als 26.000 Einheiten an, darunter Gemälde, Grafiken, Skulpturen und kunsthandwerkliche Objekte. Es ist das größte Kunstmuseum des Landes, mit mehreren wissenschaftlichen Zentren und einem Restaurierungsbereich. Der Museumsraum ist interessant und vielfältig. Seine Säle bewahren das künstlerische Erbe Kasachstans und nicht nur dieses. Die Sammlung umfasst zahlreiche Meisterwerke der europäischen und orientalischen Kunst. So gibt es etwa eine Abteilung für westeuropäische Malerei, ebenso eine Abteilung für ausländische Kunst des 20. Jahrhunderts, eine weitere für die Kunst des Ostens sowie eine Sammlung russischer Kunst.

Die Restaurierung

Im Jahr 2025 wurde das Museum zur Durchführung umfassender Renovierungsarbeiten geschlossen. Die Restaurierung erfolgte auf Anweisung der staatlichen Führung des Landes, die durch das Kulturministerium vertreten war, und mit Unterstützung des Staatsoberhauptes Kasachstans sowie des Nationalen Wohlfahrtsfonds „Samruk Kasyna“. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass auch das Gebäude selbst grundlegend modernisiert wurde. Die Innenräume und das Dach wurden erneuert, die Bodenbeläge ersetzt und die technischen Systeme modernisiert. Besonderes Augenmerk galt dem Klimakontrollsystem. Nun wird in allen Sälen eine optimale Temperatur aufrechterhalten, was für die sachgerechte Aufbewahrung der zahlreichen Exponate von großer Bedeutung ist.

Kulturministerin Aida Balajewa betonte, dass dank dieser Arbeiten die wichtigste Kunstgalerie des Landes nunmehr „modernen internationalen Standards entspricht und bereit ist, neue Ausstellungsprojekte auf internationalem Niveau umzusetzen“. Die Restaurierung des Museums konnte bis zum 20. Januar 2026 abgeschlossen werden. Die Eröffnung wurde gleich auf zwei Jubiläen abgestimmt: Im vergangenen Jahr beging das Museum sein 90-jähriges Bestehen. Außerdem wird in diesem Jahr das Gebäude 50 Jahre alt.

Neue Ausstellungen und Sammlungen

Neben den technischen Arbeiten erneuerte das Museum auch seine Dauerausstellungen. In den modernisierten Sälen erschienen sowohl bereits zuvor gezeigte Meisterwerke als auch mehrere vollkommen neue thematische Bereiche. Laut Pressemitteilungen wurden zur Eröffnung unter anderem solche Neuerungen präsentiert wie die Grafikausstellung von Jewgeni Sidorkin, die ausschließlich den Arbeiten des bekannten kasachstanischen Grafikers gewidmet ist. Hinzu kam die Ausstellung „Frauenbilder in der kasachischen Kunst“. Verschiedene Elemente von Meisterwerken des 20. Jahrhunderts wurden in einer Ausstellung, die ganz der kasachischen Kultur gewidmet ist, neuartig um nationale Motive gruppiert. Diese versinnbildlichen solcherart „nationale Traditionen und Ursprünge in der Malerei Kasachstans“. Erweitert wurde auch der Bereich, der die Entwicklung der kasachstanischen Kunst in der Zeit der Unabhängigkeit Kasachstans widerspiegelt.

Zusammen mit den neuen Themen können die Besucherinnen und Besucher auch klassische Werke aus der Museumssammlung sehen. Ein besonders anschauliches Beispiel hierfür sind die Gemälde Abylchan Kastejews selbst, seiner Zeitgenossen und Schüler sowie die Werke ausländischer Meister. Diese sind einst zum Markenzeichen der Sammlung geworden. Die in diesem Sinne weiterentwickelte Ausstellung verbindet vertraute Werke mit einem neuen Blick auf die gewohnten Räume.

Neben den Bereichen mit ständigen Ausstellungen plant das Museum, auch temporäre Ausstellungen durchzuführen. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2026 fanden mehrere Ausstellungsprojekte statt, darunter auch solche aus Privatsammlungen, zum Beispiel eine Ausstellung europäischer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts.

Wissenschaftliche und bildungsbezogene Tätigkeit

Heute erfüllt das Kastejew-Museum weiterhin auch wichtige Funktionen als wissenschaftliches und bildungsbezogenes Zentrum. Im Museum arbeiten gleich mehrere wissenschaftliche Abteilungen. Laut offiziellen Berichten organisiert das Museum regelmäßig wissenschaftliche Konferenzen, Seminare und runde Tische sowohl auf landesweiter als auch auf internationaler Ebene. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter veröffentlichen Monografien und Studien und haben zudem die Möglichkeit, auf Konferenzen im Ausland aufzutreten.

Das Museum veranstaltet jährlich mehr als 60 eigene und gemeinsame Ausstellungen. Für Interessierte werden Vorträge, thematische Führungen und Meisterklassen organisiert. Auch der Ausbau digitaler Dienste nimmt in den Plänen für 2026 einen wichtigen Platz ein. Geplant sind die Modernisierung der Website, die Erstellung eines Audioguides, eines 3D-Archivs, eines 3D-Modells des gesamten Gebäudes sowie eines virtuellen 360-Grad-Rundgangs durch die Museumssäle. All dies erlaubt es, das Museum als ein „Anziehungszentrum neuer kultureller Initiativen“ zu bezeichnen, wie es auf der Website des Museums heißt.

Die Bedeutung des Museums in der heutigen Kultur

Die Rückkehr des erneuerten Museums erfolgt vor dem Hintergrund einer Belebung der Kunstszene Almatys. Denn im Jahr 2025 wurden in der Stadt so bedeutende Räume wie das Almaty Museum of Arts und das Zentrum für zeitgenössische Kultur „Tselinny“ eröffnet. Das Kastejew-Museum ist jedoch eine seit vielen Jahren bestehende staatliche Institution und eine Stütze der künstlerischen Kultur der Stadt. Wie Forbes schreibt, ist das Nationale Kastejew-Museum „das größte Kunstmuseum des Landes und eine Schlüsselinstitution im Bereich der Bewahrung und Präsentation des nationalen kulturellen Erbes“.

Das Museum genießt auch internationale Anerkennung. So wurde 2018 ein Teil seiner Sammlung in New York in der Ausstellung „An den Kreuzungen Asiens und Europas“ gezeigt. Nach Angaben von Nachrichtenagenturen umfasste die Ausstellung Kunstwerke aus Kasachstan aus den 1930er- bis 1970er-Jahren, und ihr Ziel war es, das ausländische Publikum mit dem Reichtum der kasachischen Kultur bekannt zu machen.

Mit der Entwicklung virtueller Technologien wird das Kastejew-Museum auch für ein ausländisches Publikum zugänglich. Auf seiner offiziellen Website sind bereits virtuelle Rundgänge verfügbar.

Lina Hismatullina