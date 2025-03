Schwarz am Zug setzt mit jedem nur denkbaren Zug matt. Wer sind hierzu die acht Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Ein Schwarzer auf h6 kann nicht matt setzen – hier steht ein Weißer. Ein Schwarzer auf d1 kann nicht ausschließlich matt setzen – hier steht auch ein Weißer. Die sD ist nirgendwo aufgabengerecht unterzubringen (wurde also geschlagen). Aus sTe4xe2 matt ergibt sich sLf1 (deckt den sT). – Auf b2 wäre ein sB denkbar, dann aber muss auf a1 ein sL sein (wegen ansonsten sBb2xWeiß a1 ohne Matt). Also: Auf a1/b2 sind entweder 2 Schwarze oder 2 Weiße. Wären hier aber 2 Weiße, so wären nun 16 Weiße insgesamt auf dem Brett (also mit Weißen auf a1, b2, d1, h6), doch die sB der c-Linie belegen bereits einen Schlagfall. Daraus folgt: sBb2, sLa1. – wLd1? Unmöglich wegen sLf1xe2+ und wLd1xe2). wTd1/wDd1? Unmöglich wegen sTe4xe2+ und wT/wDd1xd5(+). Daraus folgt: wSd1. Aus sTe3 matt folgt sSg2 (deckt sT). Ein Weißer auf e7 müsste gedeckt sein (wegen sKe6xe7 ohne Matt), also ist hier ein sB: sBe7. Aus sKe6-f5 (ohne Matt) folgt wSh6 (Umwandlungsspringer). Der weiße h-Bauer schlug den g-Bauern (für Wandlung auf g8 in wS). Nun konnte der schwarze h-Bauer mittels Direktdurchmarsch in einen weißfeldrigen sL wandeln, und dieser kann nur noch auf h1 stehen: sLh1. – Der weiße d-Bauer (jetzt auf e5) schlug einst die sD. Der schwarze d-Bauer wandelte um in sL auf d1 (der jetzt z.B. auf f1 steht). Der schwarze a-Bauer (jetzt auf c4) schlug den weißen b-Bauern und dann die Wandlungsfigur vom weißen e-Bauern (der hierzu den sT auf der d-Linie geschlagen hatte). Nun wandelte der weiße a-Bauer um auf a8 in wL (steht jetzt z.B. auf g8). wBc5 stammt von c2.