Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew empfing Anfang der Woche den Außenminister von Aserbaidschan Jeyhun Bayramov, der zu einem offiziellen Besuch in Astana eingetroffen ist.

Das Staatsoberhaupt begrüßte den Gast und betonte die Bedeutung dieses Treffens für die weitere Stärkung der vielfältigen zwischenstaatlichen Beziehungen. „Ihr Besuch ist von großer Bedeutung für die weitere Förderung unserer Zusammenarbeit mit dem brüderlichen Aserbaidschan. Die Beziehungen zu Aserbaidschan sind für uns sehr wichtig. Wir betrachten Ihr Land als einen zuverlässigen strategischen Partner und Verbündeten“, so Tokajew wörtlich.

Der aserbaidschanische Außenminister bedankte sich seinerseits für den traditionell herzlichen Empfang und betonte die dynamische Entwicklung der bilateralen Beziehungen. Bayramov nutzte in diesem Zusammenhang die Gelegenheit und dankte Kasachstan im Namen von Präsident Ilham Aliyev und des aserbaidschanischen Volkes für die Unterstützung im Zusammenhang mit der Tragödie des Absturzes eines aserbaidschanischen Flugzeugs in Aktau im Dezember vergangenen Jahres, der viele Todesopfer forderte.

Des Weiteren erörterten beide Seiten die Umsetzung wichtiger Gemeinschaftsprojekte von strategischer Bedeutung. Außerdem wurden die Aussichten für eine weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Digitalisierung, Transit und Verkehr erörtert.

Treffen mit Amtskollegen

Im Rahmen seiner Kasachstanreise traf Bayramov auch auf seinen kasachischen Amtskollegen Murat Nurtleu. Dabei wurden die strategischen Partnerschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan, die Aussichten für die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit sowie die regionale und internationale Lage erörtert.

Auch die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit im Rahmen regionaler und internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, der Organisation der Turkstaaten, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) wurde durch beide Außenminister hervorgehoben. Die Seiten tauschten sich ebenfalls über neue Bereiche ihrer Partnerschaft aus, bei denen ein beiderseitiges Interesse am Ausbau der Zusammenarbeit identifiziert worden ist.

Insbesondere die Kooperation bei der Förderung von Initiativen im Rahmen der Organisation der Turkstaaten, bei der Abhaltung von Treffen auf hoher und höchster Ebene, bei wichtigen Entscheidungen sowie bei der Stärkung und Institutionalisierung des Einflusses dieser Organisation auf der internationalen Bühne verdiene laut den beiden Außenministern besondere Anerkennung.

In Bezug auf internationale Plattformen wurde der Umstand hervorgehoben, dass Kasachstan auf höchster Ebene bei der UN-Klimakonferenz in Baku (COP29) vertreten war, die im November letzten Jahres erfolgreich in der Hauptstadt Aserbaidschans ausgerichtet wurde. Die aktive Teilnahme Kasachstans an der COP29-Veranstaltung und seine Beteiligung an den von Baku vorgeschlagenen Initiativen wurden durch die aserbaidschanische Seite sehr positiv aufgenommen.

In Bezug auf die Kooperation bei Verkehr und Kommunikation wurde die Zuversicht geäußert, dass der Ausbau der Internationalen Transkaspischen Transportroute, die ein integraler Bestandteil des Mittleren Korridors ist, sowie das Gemeinschaftsprojekt „Glasfaserkabel-Highway auf dem Grund des Kaspischen Meeres“, das zwischen Baku und Aktau verlegt werden soll und ein wichtiger Bestandteil des Projekts „Digitale Seidenstraße“ ist, der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in naher Zukunft eine größere Dynamik verleihen werden.

