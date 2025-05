Zum ersten Mal in der Geschichte uigurischer und deutscher Publikationen wurde in der deutschen Ausgabe der Zeitschrift „Das Brot“ ein vollständiger Artikel über uigurisches Brot veröffentlicht – mit detaillierten Beschreibungen und Rezepten auf Deutsch. Die Uiguren in Kasachstan bilden die viertgrößte ethnische Gruppe der Republik.

Die Uiguren in Kasachstan sprechen üblicherweise drei Sprachen: fließend Russisch und Kasachisch sowie ihre Muttersprache Uigurisch. Bereits in der Sowjetzeit gibt es in Kasachstan uigurische Schulen. Außerdem erscheint die nationale uigurische Zeitung „Uyghur Avazi“, und in Almaty ist das Staatliche Republikanische Uigurische Theater für musikalische Komödie tätig, das nach dem uigurischen Komponisten Kuddus Kuzhamyarov benannt ist. Die Uiguren gelten als gesellig, freundlich, taktvoll, gastfreundlich und hilfsbereit.

Die Zeitschrift „Das Brot“ erscheint in drei Ländern auf Deutsch: in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Der dort veröffentlichte Artikel über uigurisches Brot stammt von Rukhsaram Seitova, der ersten Absolventin in Zentral- und Mittelasien, die ein europäisches Stipendium erhielt. Sie ist außerdem die einzige zentralasiatische Inhaberin eines Certificate in Museum Studies of Europe und gehört zum Netzwerk ifa-Alumni.

Der Artikel beschreibt alle Arten von uigurischem Brot, überlieferte Familienrezepte sowie den traditionellen, hausgemachten uigurischen Tandir-Ofen. Tono – so heißt dieser Ofen auf Uigurisch – ist ein spezieller Lehmofen zum Brot-backen.

Detailliert wird in dem Artikel die Brotkultur der Uiguren vorgestellt: Wann, wo und zu welchem Anlass sie welches Brot verwenden. Das uigurische Brot „Nan“ spielt im Alltag auch eine durchaus zentrale soziale Rolle. Zum Beispiel wird Togash, ein kleines rundes Brot, für Hochzeiten, Beerdigungen und andere besondere Anlässe in großer Zahl (200–300 Stück) gebacken. Auch der Tag beginnt bei den Uiguren üblicherweise nicht ohne Brot – besonders beliebt ist Lipiz Nan, das in gesalzenen Milchtee (Atkyan-Tee) gebrochen und als eigenständige Mahlzeit gegessen wird.

Das Besondere an diesem Artikel ist, dass erstmals auf Deutsch über uigurisches Brot geschrieben wurde – mit den Originalnamen auf Uigurisch. Diese Veröffentlichung ist für die Uiguren sehr bedeutend. Der Artikel enthält außerdem ein Rezept für Bauyrsaq, ein beliebtes Gebäck in ganz Zentral- und Mittelasien, das auf keinem Fest fehlen darf.

Die deutsche Ausgabe der Zeitschrift kann weltweit gegen einen kleinen Aufpreis bestellt werden.

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zeitschrift „Das Brot“ für diese Möglichkeit!

Rukhsaram Seitova