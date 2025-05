Wir suchen einen Mitarbeiter (m/w/d) für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Presse, Soziale Medien, Protokoll und Politik

Ihre Aufgaben:

– Erstellung von Presseauswertungen

– Ansprechperson für lokale Presse– und Medienvertreter, Kontaktpflege zu Medien und Medienvertretern

– Entwurf von Schreiben, Mitteilungen und Presseerklärungen

– Vorbereitung von Pressebegegnungen, Pressekonferenzen und Interviews

– Betreuung der Webseite und der Auftritte des Generalkonsulats in den Sozialen Medien (derzeit Facebook und Instagram) in deutscher, kasachischer und russischer Sprache

– Vorbereitung und Betreuung von Delegations– und Einzelbesuchen aus Deutschland

– Wahrnehmung protokollarischer Aufgaben

– Vorbereitung von Dienstreisen innerhalb Kasachstans

– Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen

– Kommunikation und Zusammenarbeit im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben mit kasachischen und deutschen Stellen, insbesondere auch mit dem kasachischen Außenministerium und offiziellen Stellen sowie diplomatischen Vertretungen

– Beobachtung der Medienfreiheit in Kasachstan

– Kontaktpflege zu Nichtregierungsorganisationen

Ihre Qualifikationen, Kompetenzen und Erfahrungen:

– Abgeschlossenes Studium oder Berufsausbildung vorzugsweise im Bereich Kommunikation/Medien/internationale Beziehungen

– nachgewiesenes Interesse für Medien, Politik und Kultur

– nachgewiesenes Organisationstalent und Kommunikationsstärke

– Beherrschung der gängigen IT-Anwendungen (Word, Excel, Outlook usw.)

– Erfahrung mit und nachgewiesenes Interesse für die Arbeit mit Sozialen Medien

– gute Deutsch– und Englischkenntnisse

– sehr gute Kasachisch– und Russischkenntnisse (beide Sprachen Niveau B2 oder höher)

– Engagement, Sorgfalt und Belastbarkeit auch in arbeitsintensiven Zeiten

– Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Kommunikations– und Teamfähigkeit

– Bereitschaft zur Weiterentwicklung und Fortbildung

– Bereitschaft, vorübergehend auch in anderen Abteilungen des Generalkonsulats eingesetzt zu werden

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz, attraktive Bezahlung, ein kollegiales Arbeitsumfeld sowie Schulungen und Fortbildungsmöglichkeiten.

Das Auswärtige Amt hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt und lädt qualifizierte Frauen ausdrücklich zu einer Bewerbung ein.

Nach einem erfolgreichen Auswahlverfahren ist vor der Einstellung die gesundheitliche Eignung durch eine ärztliche Untersuchung nachzuweisen. Zudem wird eine Personen-/Sicherheitsüberprüfung vorgenommen. Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung wird vorausgesetzt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in deutscher Sprache mit folgenden Unterlagen: Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse und Arbeitsbuch / Tätigkeitsnachweise, Empfehlungsschreiben und Referenzen bis zum 6. Juni 2025 per E-Mail oder Post an das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland z.Hd. Herr Benedikt Löcherer, ul. Ivanilova 2, 050059 Almaty; info@almaty.diplo.de.

Die Unterlagen können auch am Wachhaus abgegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und rechtzeitige Bewerbungen berücksichtigt werden können. Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgereicht. Es werden ausschließlich Bewerber (m/w/d) kontaktiert, die zu einer persönlichen Vorstellung (mündliches Auswahlverfahren) eingeladen werden.