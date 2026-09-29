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Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew ist zu einem offiziellen Besuch in Deutschland eingetroffen. Zum Auftakt seines Besuchs wurde er im Bundesministerium der Verteidigung mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend traf Tokajew mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gesprächen im kleinen Kreis zusammen.

Tokajew dankte Steinmeier für die Einladung und den Empfang in Deutschland. Er bezeichnete Deutschland als einen wichtigen strategischen Partner Kasachstans in Europa. Die bilateralen Beziehungen basierten auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Interessen, erklärte der kasachische Präsident.

Mit Blick auf das kommende Jahr verwies Tokajew zudem auf den 35. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe sich die Zusammenarbeit beider Länder in zahlreichen Bereichen kontinuierlich entwickelt.

Bundespräsident Steinmeier würdigte seinerseits Tokajews persönlichen Beitrag zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Deutschland. Er äußerte die Erwartung, dass der Besuch des kasachischen Präsidenten den bilateralen Beziehungen weitere Impulse geben und zu einer neuen Qualität der Partnerschaft beitragen werde.

Im Anschluss an die Gespräche im kleinen Kreis sind weitere Treffen und Gespräche im Rahmen des offiziellen Besuchs vorgesehen.

Quelle: akorda.kz

https://akorda.kz/ru/prezidenty-kazahstana-i-frg-proveli-peregovory-v-uzkom-formate-298945