Yevgeniy Bolgert gehört dem neuen Kurultai Kasachstans an. Mit der Veröffentlichung der Abgeordnetenliste der Partei Adilet steht fest, dass der erfahrene Politiker und Vertreter der kasachstandeutschen Gemeinschaft künftig im neuen einkammerigen Parlament mitwirken wird.

Bolgert wurde 1984 in Astana geboren und ist Kasachstandeutscher. Er studierte Rechtswissenschaften, absolvierte unter anderem eine Weiterbildung im europäischen Recht in Dresden und verfügt über einen MBA-Abschluss. Beruflich war er zunächst im Rechts- und Beratungsbereich tätig, später übernahm er führende Funktionen in Wirtschaftsverbänden und in der Nationalen Unternehmerkammer „Atameken“.

Seit 2023 bis zur Auflösung in diesem Jahr war Bolgert Senator des Parlaments der Republik Kasachstan. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gesellschaftlichen Stiftung „Republikanische ethnokulturelle Vereinigung der Kasachstandeutschen“ (GS ReVK). In dieser Funktion engagiert er sich für die Pflege von Sprache, Kultur und Identität der deutschen Minderheit sowie für den gesellschaftlichen Dialog im Land.

Sein Einzug in den Kurultai verbindet politische Erfahrung mit einem deutlichen Bezug zur Vielfalt Kasachstans. Für die kasachstandeutsche Gemeinschaft ist seine Beteiligung zugleich ein wichtiges Signal der Sichtbarkeit und der Mitwirkung am öffentlichen Leben des Landes.

Wir gratulieren Yevgeniy Bolgert herzlich zu seiner Berufung in den neuen Kurultai Kasachstans.