Die kasachstanische Mannschaft ist mit sieben Athletinnen und Athleten bei den Winter-Paralympics 2026 vertreten. Nach den ersten Wettkämpfen im Parabiathlon und Para-Skilanglauf konnten die Sportler bereits mehrere solide Ergebnisse erzielen. Am 10. März gelang dem Team zudem der erste große Erfolg: Kasachstan gewann seine erste Medaille bei den Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Die XIV. Winter-Paralympischen Spiele finden derzeit in den italienischen Städten Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Sie dauern vom 6. bis zum 15. März 2026. Mehr als 600 Athletinnen und Athleten aus über 50 Ländern nehmen daran teil und kämpfen um insgesamt 79 Medaillensätze. Kasachstan wird bei diesen Spielen von sieben Sportlern vertreten, die in zwei Disziplinen antreten: Parabiathlon und Para-Skilanglauf. Bis zum 10. März hatten die kasachstanischen Athleten bereits mehrere Starts absolviert und einige beachtliche Ergebnisse erzielt.

Stabile Leistungen

Die ersten Starts der kasachstanischen Sportler fanden im Parabiathlon statt. Im Sprint über 7,5 Kilometer erzielte Erbol Chamitow das beste Ergebnis innerhalb der kasachstanischen Mannschaft und belegte den achten Platz. In demselben Rennen starteten auch Sergej Usolzew, der den 18. Platz erreichte, sowie Juri Beresin, der auf Rang 25 ins Ziel kam. Auch wenn es den Athleten zunächst nicht gelang, um Medaillen zu kämpfen, gilt eine Platzierung unter den ersten zehn bei Paralympischen Spielen traditionell als bedeutender Erfolg, da das Niveau der Konkurrenz sehr hoch ist.

Auch im Einzelrennen im Biathlon über 12,5 Kilometer zeigten die kasachstanischen Sportler stabile Leistungen. Erneut war Erbol Chamitow der erfolgreichste Vertreter des Landes und belegte den sechsten Platz. Ein weiterer erfahrener Athlet des Teams, der Kasachstandeutsche Alexander Gerlitz, beendete das Rennen auf dem neunten Rang. Beide Athleten konnten damit in die Top Ten vorstoßen, was zu den bislang bemerkenswertesten Zwischenergebnissen der kasachstanischen Mannschaft bei diesen Spielen gehört.

Erste Medaille für Kasachstan

Am 10. März konnte die kasachstanische Mannschaft schließlich ihre erste Medaille bei den Winter-Paralympics 2026 gewinnen. Der Para-Skilangläufer Erbol Chamitow belegte im Sprint der sitzenden Klasse den dritten Platz und sicherte Kasachstan damit die Bronzemedaille. Mit einer Zeit von 2:29,9 Minuten erreichte er das Ziel nur knapp hinter den beiden Erstplatzierten und brachte seinem Land die erste Auszeichnung dieser Spiele ein.

Dieser Erfolg ist besonders bemerkenswert, da Chamitow bereits in den vorherigen Wettkämpfen zu den stärksten Athleten der kasachstanischen Mannschaft gehört und dort mehrfach gute Platzierungen erreicht hatte. Die Bronzemedaille bestätigt seine stabile Form und gehört zu den wichtigsten Erfolgen des Teams bei den aktuellen Spielen.

Kleine, aber erfahrene Mannschaft

Bei den Winter-Paralympischen Spielen 2026 tritt Kasachstan mit einem kleinen, aber erfahrenen Team an. Zur Mannschaft gehören neben den bereits genannten Athleten auch Wladislaw Kobal, Anna Gratschewa und Nurlan Alimow. Die Sportler starten in Wettbewerben des Parabiathlons und des Para-Skilanglaufs.

Bemerkenswert ist, dass sich im Team sowohl erfahrene Athleten als auch junge Teilnehmer befinden. Der älteste Sportler der Delegation ist 51 Jahre alt, der jüngste 17 Jahre.

Kasachstan nimmt seit 1994 an den Winter-Paralympischen Spielen teil. Seitdem konnten die Athleten des Landes mehrere Medaillen gewinnen, darunter Silber im Skilanglauf im Jahr 1994, Gold im Skilanglauf im Jahr 2018 sowie Bronze im Biathlon im Jahr 2022. Jeder erfolgreiche Auftritt bei den Spielen wird daher als wichtiger Schritt für die Entwicklung des paralympischen Sports im Land betrachtet.

Die Winter-Paralympics 2026 dauern noch bis zum 15. März, so dass die kasachstanischen Athleten weiterhin Chancen haben, sich in den kommenden Rennen zu beweisen. Nach dem Gewinn der ersten Medaille verfolgen die Fans die weiteren Starts der kasachstanischen Mannschaft mit besonderem Interesse.

Ruslan Mussirep