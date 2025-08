Internationale Umfrage ergibt die 10 wichtigsten deutschen Kinofilme / Auch Deutsche aus Kasachstan beteiligten sich

Die Internationale Medienhilfe (IMH) hat im 1. Halbjahr 2025 die bislang größte repräsentative weltweite Umfrage zu deutschen Spielfilmen durchgeführt. Unser Verband der interkulturellen Medien fragte Deutsche, Deutschstämmige und Deutschsprachige im In- und Ausland per Email und Aufrufen in Zeitungen oder Sozialen Netzwerken, welche deutschen Kinofilme ihrer Meinung nach die wichtigsten und prägendsten in der Filmgeschichte Deutschlands sind.

6.417 Personen nahmen teil und nannten diejenigen Filme, die man nach ihrer Ansicht gesehen haben muss, um deutsche Geschichte, Befindlichkeiten und Denkweisen zu verstehen bzw. um in Unterhaltungen zwischen Deutschen mitreden zu können.

Die folgende Rangliste führt die zehn meistgenannten Kinoproduktionen nach der Häufigkeit der Nennungen von oben nach unten auf. Mehrfachnennungen waren möglich und erwünscht. Der Kriegsfilm „Das Boot“ wurde von 4.226 Umfrageteilnehmern als wichtig bzw. prägend aufgezählt und landete damit an der Spitze.

Die 10 wichtigsten deutschen Kinofilme

1. Das Boot (1981)

2. Good Bye, Lenin! (2003)

3. Die Feuerzangenbowle (1944)

4. Der Schatz im Silbersee (1962) *

5. Otto – Der Film (1985)

6. Der Hexer (1964) *

7. Die Legende von Paul und Paula (1973)

8. Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens (1922)

9. Unser Willi ist der Beste (1971) *

10. Ödipussi (1988)

* Es wurden mehrere unterschiedliche westdeutsche Karl-May-Western, Krimis der deutschen Edgar-Wallace-Reihe und Komödien mit Heinz Erhardt genannt. Zusammenfassend wurde hier der meistgenannte Film der jeweiligen Reihe aufgeführt.

Die Internationale Medienhilfe (IMH) ist die Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Medien im Ausland und der fremdsprachigen Medien im Inland. Sie führt regelmäßig Umfragen zu unterschiedlichen Themen durch. Mehr hier: www.medienhilfe.org/pressespiegel-internationale-medienhilfe-imh