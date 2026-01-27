Der Außenminister der Republik Kasachstan, Ermek Koscherbajew, empfing am Montag die Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Kasachstan, Monika Iwersen.

Bei dem Gespräch diskutierten beide Seiten den aktuellen Stand der bilateralen Beziehungen und erörterten konkrete Perspektiven für deren Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt standen dabei die Ausweitung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich gemeinsamer Investitionsprojekte, sowie die Förderung des kulturell-humanitären Austauschs zwischen beiden Ländern.

Der Minister betonte die Wichtigkeit, den wirtschaftlichen Dialog zu intensivieren und bestehende Partnerschaften zu vertiefen, um langfristige und nachhaltige Kooperationen zu sichern.

Die deutsche Botschafterin bekräftigte das Interesse Berlins an einer weiteren Stärkung der Beziehungen zu Astana, sowohl auf bilateraler Ebene als auch im Rahmen internationaler Organisationen, und hob die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit bei globalen Herausforderungen hervor.

Darüber hinaus tauschten sich beide Seiten zu aktuellen regionalen und internationalen Themen aus, darunter Fragen der Sicherheit, Wirtschaftsentwicklung und multilateraler Zusammenarbeit, und unterstrichen ihre gemeinsame Bereitschaft, den Dialog fortzusetzen.

DAZ