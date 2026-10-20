Ein festliches Konzert in der deutschen Hauptstadt demonstriert, wie die zentralasiatische Republik ihr jahrtausendealtes kulturelles Erbe aus der geschichtsträchtigen Syrdarya-Region als lebendige Brücke zur völkerverbindenden Verständigung nutzt und es einem internationalen Publikum präsentiert.

Anlässlich des Tages der Republik Kasachstan verwandelte sich Berlin jüngst in eine Bühne für eines der faszinierendsten Kulturensembles Zentralasiens. Der Botschafter der Republik Kasachstan in Deutschland, Seine Exzellenz Nurlan Onzhanov, und seine Ehefrau Rita Onzhanova gaben sich die Ehre, zu einem festlichen Konzert von Künstlern aus der kasachischen Region Kysylorda einzuladen.

Die hochkarätige Veranstaltung brachte Vertreter des diplomatischen Korps, Mitglieder des Deutschen Bundestages, Vertreter der kasachischen Diaspora sowie ein weit gefächertes lokales Publikum zusammen. Im Zentrum des Abends standen Musiker, Sänger und Tänzer aus der Region Kysylorda, die im historischen Kernland entlang des Flusses Syrdarja beheimatet sind.

Die Veranstaltung, die mit Unterstützung der Regionalverwaltung organisiert wurde, verfolgte ein klares und ambitioniertes Ziel: das spirituelle Erbe und die nationalen Kunstformen des kasachischen Volkes auf das internationale Parkett zu tragen und sie einer globalen Öffentlichkeit auf herzliche Weise zugänglich zu machen. Durch den festlichen Abend führte dabei Kamilla Seyfullina, die mit ihrer professionellen und charmanten Moderation den Darbietungen einen eleganten und würdigen Rahmen verlieh.

Das Echo des mythischen Weisen

Gleich zu Beginn des Abends wurde das Berliner Publikum mit den archaischen Ursprüngen der kasachischen Identität konfrontiert. Das Konzert öffnete mit einem Küy, einer traditionellen Instrumentalkomposition, die untrennbar mit dem Namen Korkyt Ata verbunden ist. Dieser legendäre Philosoph und Staatsmann des achten Jahrhunderts gilt in der gesamten turksprachigen Welt als spiritueller Urvater und als Erfinder der Kobys, jener markanten zweisaitigen Kniegeige, deren obertonreicher Klang an das melancholische Rufen der Steppenvögel erinnert.

In der kasachischen Nomadenkultur wurden Wissen und Erzählungen über lange Zeit vor allem mündlich weitergegeben. Auch die instrumentalen Küys trugen diese Überlieferung: Als wortlose, oft mit Legenden oder historischen Ereignissen verbundene Stücke vermittelten sie Erfahrungen, Stimmungen und Vorstellungen von der weiten Steppe. Das von der UNESCO geschützte Erbe Korkyt Atas bildete das rituelle Fundament, auf dem sich das restliche Programm entfalten konnte.

Wie tiefgründig und facettenreich dieses Erbe ist, spiegelte sich in der sorgfältig kuratierten Programmauswahl des Abends wider, die dem Publikum die gesamte Bandbreite kasachischer Klanglandschaften eröffnete. Die musikalische Reise begann mit dem meditativen Stück „Saryn“, einem Küy von Korkyt Ata persönlich, dessen kontemplative Tiefe von Rano Sabankulowa auf der traditionellen Ur-Kniegeige (Qyl-Qobyz) eindringlich interpretiert wurde.

Als lebendiger Kontrast folgte das Stück „Song Aitys“, ein mitreißendes Medley traditioneller Weisen, das den ausdrucksstarken Geist kasachischer Volkslieder einfing. Die Solisten brillierten hierbei mit bekannten Werken wie „Gulderaiym“, „Aqsisa“ von Schajau Musa, „Beles“, „Auylyn Senin Irgeli“ und der patriotischen Hommage „Oz Elim“ des berühmten Komponisten N. Tilendijew.

Vom Steppenweideland zur europäischen Klassik

Die tänzerische Eleganz der Steppe erwachte durch das Tomiris-Tanzensemble zum Leben, das in der Choreografie „Zhailaunda“ von B. Agijar das idyllische Leben und die Schönheit der sommerlichen Weideplätze visualisierte. Die Tänzerinnen bewegten sich voller Eleganz und Anmut, während die prächtigen, farbenfrohen traditionellen Kostüme der Gruppe den ästhetischen Reichtum der kasachischen Kultur visuell eindrucksvoll unterstrichen.

Dass die kasachische Musiktradition auch vor hochkomplexen Vokalformen nicht zurückschreckt, bewies Gulnaz Nagaschybay mit ihrer Darbietung von L. Khamidis „Bulbul“ (Die Nachtigall) – ein virtuoses Gesangsstück, das dem glasklaren, emporsteigenden Gesang des namensgebenden Vogels nachempfunden ist.

Ein besonderer Höhepunkt des interkulturellen Dialogs war die Interpretation von Johann Sebastian Bachs berühmtem „Scherzo“. Vorgetragen vom gesamten Ensemble, bewiesen die zentralasiatischen Musiker mit diesem klassischen Meisterwerk eine beeindruckende Präzision und bewiesen, wie harmonisch westliche Klassik mit traditioneller kasachischer Instrumentierung verschmelzen kann.

Den fulminanten Abschluss bildete das Volkslied „Qara Zhorga“, bei dem die Solisten und das Tomiris-Tanzensemble die Bühne in ein dynamisches Fest verwandelten, begleitet von den charakteristischen, rhythmischen Bewegungen des gleichnamigen Traditionstanzes.

Diplomaten im Gewand von Barden

Die mitgereiste kreative Delegation aus dem Kernland bewies eindrucksvoll, dass diese jahrhundertealten Traditionen keine staubigen Museumsrelikte sind, sondern von hochkarätigen Künstlern der Gegenwart mit virtuosem Leben gefüllt werden. Das renommierte Akmeshit-Folklore-Ensemble, benannt nach der historischen weißen Festung der heutigen Regionalhauptstadt Kysylorda, webte gemeinsam mit namhaften Kulturschaffenden wie S. Schaksygulow und M. Sugirbaj einen dichten Klangteppich.

Ergänzt durch preisgekrönte Solisten nationaler und internationaler Wettbewerbe präsentierten sie die Vielfalt der Zhyrau-Kunst. Diese epischen Gesänge wurden historisch von hochangesehenen Beratern der Khane vorgetragen, die gleichermaßen als Diplomaten und Hüter des kollektiven Gedächtnisses fungierten.

Die tiefen, rhythmisch-hypnotischen Kehlkopfklänge und der feinsinnige Einsatz der Dombra-Laute erzeugten eine sakrale Atmosphäre, die im Kontrast zur Dynamik des Tomiris-Tanzensembles stand, welches mit seiner ausdrucksstarken Choreografie die Ästhetik der Steppe visualisierte.

Der poetische Dialog als Spiegel der Gesellschaft

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Darbietung des Aitys, einer kunstvollen Form des improvisierten Dichter- und Musikduells, die man in einer modernen Analogie wohl am ehesten als das historische Rap-Battle der Steppennomaden beschreiben kann.

Zwei Akyns, wie die Volksdichter genannt werden, traten dabei ohne Skript gegeneinander an, um sich im rasanten Wechselspiel aus schlagfertigem Humor, feiner Ironie und metaphorischer Eleganz zu messen.

Da es den Akyns traditionell erlaubt ist, in ihren Versen auch aktuelle gesellschaftliche Themen oder Lebensrealitäten aufzugreifen, gilt das Aitys bis heute als wichtiges, lebendiges Barometer der kasachischen Kultur. Indem das Konzert diese interaktive Kunstform ins Zentrum rückte, demonstrierte es die ungebrochene Kontinuität von Traditionen, die seit Generationen weitergegeben werden und sich dennoch stetig neu erfinden.

Eine lebendige Brücke zwischen den Kulturen

Die Berliner Gastspiele der Künstler aus Kysylorda unterstreichen eine tiefere, völkerverbindende Bedeutung, die weit über den rein künstlerischen Genuss des Abends hinausreicht. Die als traditionsreiche Reis- und Kulturregion bekannte Region Kysylorda schlägt in der Moderne eine faszinierende Brücke von ihren antiken Wurzeln entlang der Seidenstraße bis in die Gegenwart.

Diese Kulturreise der Delegation, die unter der erfahrenen Leitung der hochdekorierten Konzertdirektorin A. Isdikulowa und des Delegationschefs G. Abitow stand, versteht sich vor allem als eine Einladung zum Dialog und als Beitrag zur Pflege internationaler Freundschaften.

Indem Kasachstan sein reiches historisches Bewusstsein und das lebendige Erbe seiner Vorfahren mit den Menschen in Deutschland teilt, schafft das Konzert ein Fundament aus gegenseitigem Verständnis, Respekt und tiefer kultureller Wertschätzung im Herzen Europas – und einen Brückenschlag, den das Berliner Publikum am Ende der Darbietung mit langanhaltendem, begeistertem Applaus würdigte.

Christian Grosse