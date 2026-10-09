Infolge restriktiver chinesischer Exportkontrollen, die im Spätsommer 2024 für Antimon eingeführt wurden, geriet die globale Rohstoffversorgung bei diesem Element der Stickstoffgruppe in Aufruhr. Lieferungen in die USA brachen um fast 97 Prozent ein, was einen historischen Preisschock auslöste: Der Weltmarktpreis für Antimon explodierte von 1.400 US-Dollar zeitweise auf bis zu 38.000 US-Dollar pro Tonne und pendelt sich im Sommer 2026 bei einer Bandbreite von 16.000 bis 23.000 US-Dollar ein.

In diesem geopolitischen Vakuum ist Tadschikistan zum weltweit zweitgrößten Produzenten des kritischen Hochtechnologie-Rohstoffs aufgestiegen. Das zentralasiatische Land deckt mittlerweile über ein Viertel des globalen Bedarfs und liefert bereits mehr als die Hälfte des in die Europäische Union importierten Antimons.

Für die westliche Halbleiter-, Rüstungs- und Solarindustrie bildet das zentralasiatische Land somit eine strategisch wichtige alternative Versorgungsquelle. Über staatlich garantierte Abnahmeverträge und verschiedene Critical Minerals Initiatives versucht der Westen mit Nachdruck, neue unabhängige Lieferketten aufzubauen, bei denen der politische Einfluss von Peking und Moskau geringer ist, obwohl dieser in der zentralasiatischen Region zweifellos ein latentes Risiko bleibt.

Boom im Bergbau: Tadschikistans Rohstoffsektor wächst rasant

Tadschikistan verfügt über rund 70 Arten von Mineralressourcen. Von den mehr als 600 bisher entdeckten Lagerstätten werden etwa 100 industriell genutzt. Da 93 Prozent des Staatsgebiets aus Gebirge bestehen, aber erst sechs Prozent geologisch untersucht sind, bietet das Land enormes Potenzial für weitere Entdeckungen abbaufähiger Lagerstätten.

Die Bergbauindustrie wächst rasant. Von Januar bis Juli 2025 stieg das Produktionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 70%. Dabei verdoppelte sich die Förderung von Öl und Gas, während sie bei Metallerzen um das 1,7-Fache und bei Kohle um 5,6% zulegte.

Angetrieben wird dieser Aufschwung durch Präsident Emomali Rahmon. Seine Dekrete forcieren eine fundamentale Transformation des Sektors, die auf eine Abkehr vom Export von Roherzen und eine Zunahme der inländischen Verarbeitung der Rohstoffe mit entsprechender Erhöhung der lokalen Wertschöpfung abzielt.

Eine Kernvorgabe lautet, das Land bis 2027 technologisch so aufzustellen, dass es kritische Metalle wie Antimon selbst zu hochreinen Endprodukten verarbeiten kann. Um dies zu erreichen, fordert der Präsident, den Infrastrukturausbau im Lande energisch voranzutreiben.

Investitionen und strategische Akteure vor Ort

Wirtschaftlich profitiert das Land enorm von diesem Boom und investiert massiv in neue Verarbeitungsfabriken in der Region Ajni. Die Förderung stützt sich im Wesentlichen auf zwei schwergewichtige Akteure mit starker internationaler Kapitalverflechtung:

Das Rückgrat der Rohstoffverarbeitung bildet seit langer Zeit der traditionsreiche Anzob-Bergbaukomplex (Anzob GOK). Dessen Anlagen verarbeiten jährlich rund 700.000 Tonnen Roherz und liefern kontinuierlich hochwertiges Antimonkonzentrat.

Daneben treiben neue Großprojekte den Aufstieg des tadschikischen Bergbausektors voran. Die neuen Quecksilber-und-Antimon-Minen und Verhüttungsanlagen sichern zwar den wirtschaftlichen Aufschwung, rücken jedoch aufgrund durch sie verursachten ökologischer Belastungen zunehmend in den Fokus von Umweltanalysen.

Die Europäische Union stuft Antimon als kritischen Rohstoff ein, da es schwer ersetzbar ist und sein internationaler Markt praktisch von China, Russland und Tadschikistan monopolisiert wird.

Das mittelschwere Element ist bei Raumtemperatur sehr spröde und hat eine geringe elektrische und thermische Leitfähigkeit. Der Schmelzpunkt liegt bei 630,63°C, der Siedepunkt bei 1.587°C. Antimon weist eine Dichteanomalie auf: Es dehnt sich beim Erstarren aus.

Von der Antike zur modernen Chemie

Bereits im dritten Jahrtausend v. Chr. wurde das Erz (Stibium) in Ägypten und Mesopotamien als Augenschminke genutzt. Der Name „Antimon“ leitet sich vermutlich vom altgriechischen anthemon (Blüte) ab. Als Entdecker des reinen Elements gilt der deutsche Alchemist Johann Thölde, der es um 1604 beschrieb.

Im zivilen Sektor dient Antimontrioxid als Flammschutzmittel in Kunststoffen, Textilien und Kabeln. In der Metallurgie härtet Antimon Blei für langlebige Fahrzeugbatterien und stabilisiert bleifreies Lötzinn.

Zudem ist das Halbmetall ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende und der Halbleiterindustrie: In der Photovoltaik steigert es als Läuterungsmittel die Lichtdurchlässigkeit von Solarglas.

Als Dotierungsstoff ist es essenziell für Mikrochips, Infrarotsensoren und Laserdioden. Künftig soll es zudem in Flüssigmetall-Batterien zur Anwendung kommen, die als stationärer Großspeicher für erneuerbare Energien dienen.

Schlüsselrohstoff für die Wehrtechnik

In der Militärtechnik ist Antimon schier unersetzlich. Es härtet Projektile für eine höhere Flugpräzision und Durchschlagskraft. Zudem wird es in Zündhütchen, Leuchtspurmunition und Nebeltöpfen eingesetzt.

In modernen Streitkräften steuert das Element die Sensorik: Indiumantimonid bildet das Herzstück von Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräten und Lenkflugkörper-Suchköpfen. Antimon-dotierte Schaltkreise sichern die Radartechnik in Kampfjets, während Blei-Antimon-Akkus die Stromversorgung in U-Booten gewährleisten. Darüber hinaus sorgt der Rohstoff für flammenhemmende Kampfbekleidung und Fahrzeuginnenräume.

Neben dem Anzob-Komplex prägt das Hüttenunternehmen TALCO Gold – ein 136-Millionen-Dollar-Joint-Venture zwischen der Tajik Aluminium Company und der chinesischen Tibet Huayu Mining Co., Ltd. – die Industrie. Die Anlage im Bezirk Ajni ist für die jährliche Gewinnung von bis zu 21.000 Tonnen Antimon und 2,2 Tonnen Gold ausgelegt.

Tadschikistan besitzt die größten Antimonreserven aller GUS-Staaten. Das Zentrum bildet der Serafschon-Hissar-Gürtel mit den Erzfeldern Konchoch und Dschidschikrut. Während Konchoch als Basis für TALCO Gold dient, unterliegen die genauen Reserven von Dschidschikrut staatlicher Geheimhaltung. Geologische Schätzungen gehen von mehreren hunderttausend Tonnen Antimon aus, was einem Gesamtwert von mehreren Milliarden US-Dollar entspricht.

Ökologische Folgen und die Minamata-Konvention

Der Bergbauboom verursacht jedoch erhebliche ökologische Schäden. Antimonverbindungen sind hochgradig toxisch. Zudem weisen die Erze im Norden des Landes extrem hohe Quecksilberkonzentrationen auf, die bei der Verhüttung freigesetzt werden.

Als Reaktion auf entsprechende Vorschläge von Umweltschützern ist Tadschikistan der globalen Minamata-Konvention beigetreten. Unterstützt durch den Globalen Umweltfonds (GEF) und das UN-Umweltprogramm (UNEP) investiert das Land in moderne Filtertechnologien und die Sanierung alter Deponien. Ein neu berufenes Chemikalienmanagement-Komitee soll den Naturschutz im Lande langfristig optimieren.

Geopolitische Spannungen rücken die Kreislaufwirtschaft zur Rohstoffsicherung in den Fokus. Während das Recycling aus Blei-Säure-Akkus technisch ausgereift ist, steht die Rückgewinnung aus High-Tech-Anwendungen und flammgeschützten Kunststoffen wegen der geringen Mengen und komplexen Bindungen noch am Anfang. Verschärfte Gesetze wie die EU-Batterieverordnung zwingen die Industrie jedoch zur Entwicklung neuer Trennverfahren.

Drei wesentliche Dynamiken prägen dabei die Zukunft des Marktes. Zum einen verschiebt sich die Wertschöpfung vor Ort, da sich Tadschikistan durch neue Fabriken von einem reinen Erzexporteur zu einem Produzenten hochreiner Metalle wandelt. Zum anderen treiben hohe Weltmarktpreise und strenge EU-Vorgaben einen spürbaren Recycling-Schub bei Elektronikschrott voran.

Parallel dazu wird die gezielte Ersatzstoff-Suche und die Forschung an antimonfreien Alternativen im Brandschutz sowie in der Halbleiterindustrie intensiviert. Bis zur industriellen Marktreife dieser Ersatzstoffe bleibt die globale High-Tech-Industrie jedoch auf absehbare Zeit auch auf die zentralasiatischen Vorkommen angewiesen.

Christian Grosse