Gestickte Worte, gelebte Werte

Historische Spruchkultur in russlanddeutschen Lebenswelten

Welche Sprüche begleiteten Ihre Familie? Das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) sucht Fotos handgefertigter, historischer Spruchzeugnisse mit Bezug zu Familien und Gemeinschaften der Deutschen aus Russland und ihrer Nachkommen. Dazu zählen etwa Stickereien, Haussegen, Spruchbilder sowie bemalte, geschnitzte oder eingebrannte Tafeln.

Gesucht werden weltliche Sprüche über Familie, Freundschaft, Heimat, Arbeit und Alltag sowie religiöse Zeugnisse wie Bibelverse, Gebete und Segenswünsche. Entscheidend sind die Familien-, Migrations- oder Gemeinschaftsgeschichte des Gegenstands und das überlieferte Wissen dazu. Lücken in der Herkunftsgeschichte sind kein Ausschlussgrund: Unsicheres bitte als Erinnerung, Vermutung oder unbekannt kennzeichnen.

Die Objekte müssen vor der jeweiligen Emigration der Familie hergestellt oder erworben worden sein. Das kann auch außerhalb des Russischen Reichs oder der Sowjetunion geschehen sein – etwa in Nord- oder Südamerika –, wenn der historische Bezug nachvollziehbar beschrieben wird.

Teilnahme

• Einreichungszeitraum: 15. September bis 30. November 2026

• Teilnahme: In- und Ausland; Jury-Mitglieder und BKDR-Mitarbeitende sind ausgeschlossen

• Umfang: Je ein Foto pro Themenbereich, höchstens zwei Fotos insgesamt

• Preise: 300 €, 200 € und 100 €

• Einreichung: Ausschließlich über PollUnit

Bitte geben Sie bei der Einreichung die abgefragten Informationen an: unter anderem Namen und E-Mail-Adresse, Fototitel, Themenbereich, Spruchwortlaut sowie – soweit bekannt – Aufnahmeort und -datum. Beschreiben Sie außerdem Herkunft, Alter, Herstellung, frühere Besitzer, persönliche Bedeutung und Migrationsgeschichte des Gegenstands. Unsicherheiten sollen kenntlich gemacht werden.

Das Foto soll den handgefertigten Gegenstand vollständig, scharf und lesbar zeigen. Neuere Massenware ohne nachvollziehbare Familien- oder Gemeinschaftsgeschichte ist nicht zugelassen. Ebenfalls ausgeschlossen sind rechtswidrige, menschenverachtende oder die Privatsphäre verletzende Inhalte.

Das BKDR prüft die formalen Voraussetzungen. Bewertet werden vor allem die nachvollziehbare Geschichte, die kulturhistorische Aussagekraft und die fotografische Dokumentation – nicht der künstlerische Aufwand. Die öffentliche Abstimmung findet vom 1. bis 15. Dezember 2026 auf PollUnit statt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und über die BKDR-Kanäle bekannt gegeben.

Mit der Einreichung bestätigen Sie, dass Sie das Foto selbst aufgenommen haben, die erforderlichen Rechte besitzen und nötige Einwilligungen vorliegen. Verbindliche Teilnahme- und Datenschutzbedingungen finden Sie bei PollUnit. Weitere Informationen zum Datenschutz des BKDR finden sie auf hier.

Jetzt mitmachen: Hier gelangen Sie zur Einreichung auf PollUnit.