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Für Viktoria Lein ist ihre Lebensgeschichte eine Geschichte zwischen zwei Ländern, Sprachen und Kulturen. Heute ist sie Sängerin, Künstlerin und entwickelt eigene Programme. Wir haben mit Viktoria über Kasachstan, das deutsche Theater, ihren Umzug nach Deutschland, über Musik und darüber gesprochen, was sie heute ihr Zuhause nennt.

Frau Lein, Sie kommen aus Kasachstan. Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Kindheit und darüber, wie Ihr beruflicher Weg begann.

Ich komme aus dem Gebiet Aktobe, aus dem Ort Batamschinsk, der heute Badamscha heißt. Es war ein kleiner Ort, in dem hauptsächlich Deutsche lebten. Für mich ist das ein sehr wichtiger Teil meiner Geschichte. Danach studierte ich an der Musikfachschule in Aktobe und ging später nach Almaty, an das Deutsche Theater. Parallel dazu wurde ich an der Theaterakademie aufgenommen.

So kam ich schon sehr früh zum Deutschen Dramatischen Theater. Ich war erst 19 Jahre alt. Zunächst arbeitete ich als Vokalrepetitorin und leitete den Schauspieler-Chor. Damals produzierte das Theater viele musikalische Programme. Ich erarbeitete die einzelnen Gesangspartien und arbeitete mit dem Chor.

Nach und nach wurde ich auch in die Theaterproduktionen einbezogen. Ich spielte zunächst kleinere Rollen und sammelte dann immer mehr schauspielerische Erfahrung. Später bekam ich größere Rollen und wurde sogar vom Staatlichen Akademischen Russischen Lermontov-Theater engagiert. In „Der Glöckner von Notre-Dame“ spielte ich die Esmeralda an der Seite von Wladimir Tolokonnikow, der die Rolle des Quasimodo übernahm. So verbanden sich Musik und Theater in meinem Berufsleben in Kasachstan schon sehr früh.

Wer hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, dass Sie sich für Musik und Theater entschieden haben?

Das war meine Mutter. Sie hat mich zur Akademie gebracht und mich immer unterstützt. Als ich als Jugendliche die Musikschule aufgeben wollte, sagte meine Mutter, dass ich Talent hätte und weitermachen sollte. Wir hatten nicht viel Geld, aber trotzdem hat sie mich immer unterstützt.

Gab es jemanden, der Sie als Schauspielerin besonders geprägt hat?

Im Theater hat mir eine Schauspielerin und Regisseurin sehr geholfen – Katharina Schmeer. Sie arbeitete am Deutschen Theater und führte dort Regie. Als ich noch eine völlig unerfahrene Schauspielerin war, nahm sie mich unter ihre Fittiche, arbeitete mit mir an den Inszenierungen und half mir, mich weiterzuentwickeln.

Ich habe sie schon mit 14 Jahren gesehen, als das Theater in unser Dorf kam. Damals dachte ich: „Was für eine schöne Frau.“ Und plötzlich wurde sie meine Lehrerin und Mentorin. Ich glaube, sie hat mir geholfen, eine gute Schauspielerin zu werden.

Warum haben Sie sich entschieden, nach Deutschland zu gehen?

Das war 1994. Mein Mann und ich sind gemeinsam nach Deutschland gegangen. Die Gründe waren nicht nur familiärer, sondern auch wirtschaftlicher Natur. Es waren die 90er-Jahre, und die Situation war sehr schwierig.

Außerdem waren meine Eltern und andere Verwandte bereits nach Deutschland gegangen. Nur wir waren noch in Kasachstan. Aber die Übersiedlung nach Deutschland erwies sich als viel weniger einfach, als wir es uns vorher vorgestellt hatten. Zunächst kamen wir in eine kleine Stadt in Bayern. Wir dachten, wir konnten Deutsch, schließlich hatte ich bereits auf Deutsch im Theater gespielt. Aber dort wurde ein ganz anderer Dialekt gesprochen, und am Anfang war es sehr schwierig.

Mein Mann fand Arbeit in einem Sägewerk. Auch ich begann, nach einer Arbeit zu suchen. Dann haben wir beschlossen, nach München zu gehen, und merkten auch dort schnell, dass wir in der Großstadt nicht sofort allein vom Theater leben konnten.

Ist es Ihnen trotzdem gelungen, Ihre Theaterkarriere in Deutschland fortzusetzen?

Ja, aber es war schwierig. Wir wurden offiziell als Schauspieler anerkannt, und dank unserer guten deutschen Aussprache ergaben sich für uns berufliche Möglichkeiten. Trotzdem mussten wir feststellen, dass es schwierig war, einheimische Schauspieler zu ersetzen.

Deshalb mussten wir nebenbei in anderen Bereichen arbeiten. Ich saß an der Kasse, arbeitete in einem Kosmetikvertrieb und in einer Werbeagentur. Das war eine völlig andere Welt. Heute verstehe ich aber, dass auch diese Erfahrungen für mich wichtig waren. Ich habe viel dazugelernt.

Irgendwann beschlossen mein Mann und ich, wieder zur Musik zurückzukehren. Wir nahmen einen Kredit auf, kauften eine Gesangsanlage, ein Keyboard und begannen nach und nach wieder, das zu tun, was wir liebten. 2002 gaben wir unsere anderen Jobs endgültig auf und wurden als freiberufliche Künstler selbstständig.

Wie wurde die Musik nach und nach zu Ihrem Beruf in Deutschland?

Zunächst sind wir viel gemeinsam aufgetreten. Wir wurden zu Hochzeiten, verschiedenen Veranstaltungen und Treffen von der Landsmannschaft der Russlanddeutschen eingeladen. Für die Menschen war es interessant: eine russische Gruppe zu erleben, die deutsche Schlager sowie Lieder auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch singt.

Später kamen weitere Projekte dazu. Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich an meinem eigenen musikalischen Comedy-Programmen – es ist eine Mischung aus Kabarett und Stand-up. Darin gibt es Musik, Humor und persönliche Geschichten. Parallel dazu unterrichte ich seit mehr als zwanzig Jahren Gesang und Performance. Heute werde ich als Sängerin zu verschiedenen Veranstaltungen europaweit eingeladen.

In Ihren Programmen spielt Ihre persönliche Geschichte eine immer größere Rolle. Worüber möchten Sie mit dem Publikum sprechen?

Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich selbst gerade zu meinen Wurzeln zurückkehre. Mein aktuelles Programm heißt „Ich kam. Sang. Und blieb“. Das ist ein Wortspiel mit dem alten Satz „Ich kam, sah und siegte“. In diesem Programm erzähle ich von unserer Geschichte als Aussiedlerfamilie, von unserer Kultur und Sprache und davon, wie wir zwischen verschiedenen Welten aufgewachsen sind.

Ich kann mit Humor beginnen, eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen und dann nach und nach zu ernsteren Themen übergehen. Mir ist wichtig, dass ein Mensch nach dem Lachen plötzlich innehält und anfängt nachzudenken.

In diesem Programm erzähle ich zum ersten Mal so offen darüber, woher ich komme und wer ich bin. Früher war mein Bühnenbild ein anderes: glitzernde Kleider, die klassische Rolle der Sängerin. Heute möchte ich natürlicher sein. Ich kann in einer Hose und Turnschuhen auf die Bühne gehen und einfach meine Geschichte erzählen.

Sie sprechen Deutsch, Russisch und weitere Sprachen. Welche Rolle spielt Sprache in Ihrem Leben?

Deutsch habe ich schon zu Hause gehört. Meine Großeltern mütterlicher- und väterlicherseits waren Deutsche und sprachen Deutsch. Meine Eltern sprachen dagegen überwiegend Russisch.

In der Schule hatten wir als Deutsche die Möglichkeit, sechs Tage in der Woche, jeweils eine Stunde pro Tag, Deutsch zu lernen – als Muttersprache. Richtig gut wurde mein Deutsch aber erst später, im Theater und in Deutschland. Heute spreche ich praktisch akzentfreies Deutsch, fühle mich aber auch im Bayerischen längst zu Hause und kann spielerisch zwischen verschiedenen Akzenten und deutschen Dialekten wechseln.

Ich bin generell der Meinung, dass Sprachen ein Reichtum sind. Deshalb haben mein Mann und ich beschlossen, unsere Tochter von Anfang an zweisprachig zu erziehen. Er sprach mit ihr nur Deutsch, ich nur Russisch. Mir ist wichtig, dass man sich nicht zwischen Sprachen entscheiden muss. Jede Sprache gibt dir eine weitere Möglichkeit, die Welt zu sehen.

Ist Kasachstan für Sie weiterhin eine Heimat?

Ja. Ich glaube, ich habe zwei Heimaten. Unsere Familie hat nach dem Krieg eine sehr schwierige Geschichte erlebt. Unsere Vorfahren wurden von der Wolga nach Kasachstan deportiert. Wir sind den Kasachen dankbar, dass sie uns aufgenommen haben. Kasachstan wurde für unsere Familie zur Heimat.

Ich sehe mich als Kosmopolitin. Für mich bedeutet Heimat vor allem das eigene Umfeld – die Menschen, die einen umgeben. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und empfinde auch Deutschland als meine Heimat. Aber gleichzeitig bleibt auch Kasachstan meine Heimat.

Ich träume davon, eines Tages meine Tochter dorthin mitzunehmen und ihr die Orte zu zeigen, an denen wir gelebt haben, an denen ich aufgewachsen bin und an denen unsere Geschichte begann. Vielleicht muss ich deshalb heute nicht mehr zwischen zwei Ländern wählen. Heimat kann dort sein, wo die Menschen sind, die zu dir gehören, wo deine Erinnerungen beginnen und wo du dich zu Hause fühlst.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Veronika Librikht.